Vợ trẻ trông mong ngày NSND Công Lý khỏe lại để đi xe máy, tiết lộ tình hình gây lo lắng

Hậu trường 04/08/2022 19:44

NSND Công Lý vẫn chưa thể hồi phục như xưa, bà xã anh và người hâm mộ đều mong ngóng ngày 'Bắc Đẩu' trở lại.

Chiều ngày 4/8, trang cá nhân của Ngọc Hà - bà xã kém NSND Công Lý 15 tuổi đã có những dòng trạng thái về chồng của mình.

Theo đó, Ngọc Hà chia sẻ, trước đây khi còn khỏe NSND Công Lý vốn sợ đi xe máy, sợ tiêm, nếu đi thì toàn bắt vợ chở. Chính vì vậy mà khi sức khỏe giảm sút như hiện tại, bà xã diễn viên hài sợ giờ đây không biết liệu rằng NSND Công Lý có đi được xe máy nữa không. Tuy nhiên, Ngọc Hà cũng tiết lộ giấc mơ rằng cô thấy Công Lý trở thành "quái xế".

“Lý già lúc khoẻ khá nhát. Sợ đi xe máy, sợ tiêm. Nếu đi xe máy toàn để vợ chở. Giờ ốm thế này, chả biết bao giờ đi được. Ấy vậy mà mình ngủ mơ Lý già tới đây thành Quái Xế”, bà xã nghệ sĩ Công Lý tâm sự.

Vợ trẻ trông mong ngày NSND Công Lý khỏe lại để đi xe máy, tiết lộ tình hình gây lo lắng - Ảnh 1
Vợ trẻ trông mong ngày NSND Công Lý khỏe lại để đi xe máy, tiết lộ tình hình gây lo lắng - Ảnh 2
Bà xã NSND Công Lý tâm sự về con người thật của chồng, đồng thời tiết lộ tình hình sức khỏe gây lo lắng. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ này của Ngọc Hà khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, nhiều người để lại bình luận, hỏi thăm tình sức khỏe của NSND Công Lý.

Vợ trẻ trông mong ngày NSND Công Lý khỏe lại để đi xe máy, tiết lộ tình hình gây lo lắng - Ảnh 3
NSND Công Lý nhập viện vào năm ngoái. Anh tâm sự rất nhớ nghề khi phải mất thời gian dài trị bệnh. Ảnh: FBNV

Ngày 21/7/2021, NSND Công Lý bị ngã dẫn đến chấn thương nên phải nhập viện cấp cứu. Có rất nhiều tin đồn vây quanh rằng anh bị đột quỵ. Quản lý của nam nghệ sĩ cho biết, vì là chuyện gia đình nên không chia sẻ gì thêm.

Trong suốt thời gian nằm viện và điều trị, vợ trẻ của nghệ sĩ Công Lý luôn là người kề cận túc trực, chăm sóc cho chồng. 

Ngọc Hà từng gây tranh cãi khi cho biết về áp lực kinh tế khi chồng bệnh nặng, bạn bè từ chối, người thì nói sẽ đồng ý nếu chấp nhận trả lãi suất khiến cô ngập tràn ê chề. Vợ trẻ thương chồng cả đời vì bạn bè, anh em không màng thiệt hơn nhưng lúc hoạn nạn lại bị đối xử như vậy.

Nhiều cư dân mạng ý kiến, Ngọc Hà không nên trách bạn của chồng không giúp đỡ khi chưa đứng vào hoàn cảnh của họ. Sau đó, cô đã nhanh chóng lên tiếng đính chính ngay sau đó và khẳng định mình không trách móc ai. Những chia sẻ trên truyền thông chỉ là sự trải lòng về quãng thời gian khó khăn.

Vợ trẻ trông mong ngày NSND Công Lý khỏe lại để đi xe máy, tiết lộ tình hình gây lo lắng - Ảnh 4
"Bắc Đẩu" và vợ trẻ tổ chức đám cưới vào tháng 1/2021. Ảnh: FBNV

NSND Công Lý kết hôn cùng bà xã kém 15 tuổi Ngọc Hà vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Ngọc Hà sinh năm 1988, từng lọt top 20 Hoa hậu Du lịch Việt Nam. Không hoạt động nghệ thuật nhưng Ngọc Hà liên quan mật thiết đến công việc của chồng, bởi cô là phóng viên trong lĩnh vực văn hóa - giải trí. Đời thường, Ngọc Hà sở hữu nhan sắc trẻ trung, phong cách thời trang bắt mắt.

 

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Ngọc Hà - bà xã Công Lý - không giấu được xúc động khi nghe được tiếng lòng của chồng.

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