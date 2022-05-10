Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Công Lý xúc động chia sẻ câu chuyện nhỏ giữa hai vợ chồng. Chỉ một lời nói của Công Lý đủ khiến trái tim cô ấm áp và an ủi phần nào trong những tháng ngày chăm sóc chồng.

Từ ngày NSND Công Lý bị ốm, người kề cận chăm sóc, làm tất cả mọi việc cho anh chính là Ngọc Hà. Cô là người một tay lo liệu cho việc điều trị ở bệnh viện cũng như chăm sóc khi Công Lý về nhà dưỡng sức.

"8h tối 2 vợ chồng về đến nhà. Anh Lý nói 1 câu mà một người vợ như mình (đồng hành với chồng suốt 10 tháng, chưa một ai thay dù chỉ một ngày từ lúc anh ốm). Hôm nay, 'Chồng vui lắm vợ ạ'. Nghe xong mà không dám khóc!

"Hôm nay, chồng vui lắm vợ ạ!", đó là lời "cô Đẩu" nói với vợ ngay lúc hai vợ chồng vừa mở cửa bước chân vào nhà. Với tư cách một người vợ chứng kiến quãng thời gian khó khăn của chồng lúc ốm đau, Ngọc Hà không giấu được sự xúc động. Không còn những cảm xúc tiêu cực hay bức bối, nghệ sĩ Công Lý đã lấy lại niềm vui từ công việc và cuộc sống. Đó là niềm hạnh phúc của người vợ như Ngọc Hà.

Anh mệt và đói nhưng không than thở nửa lời. Mình biết, trong lòng anh đầy ngổn ngang và nỗi buồn trăn trở nhưng để anh nói ra câu 'chồng vui lắm vợ ạ' là trong lòng anh đang rất hạnh phúc và vui mừng!

Em thật lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm, chăm sóc 'Em Bé Lý' bằng tất cả sự yêu thương. Nhìn mọi người chăm sóc anh Lý như vậy mà em cũng hạnh phúc vì anh phải sống như thế nào mới được yêu thương, chăm sóc như ruột thịt như vậy!", bà xã Công Lý xúc động.

Vợ chồng nghệ sĩ Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý nhập viện cấp cứu sau khi bị ngã tại nhà riêng. Gần một năm qua, anh chưa thể đi diễn lại trong 8 tháng qua. Ngọc Hà tiết lộ, cô từng thấy anh bật khóc khi nói chuyện với người bạn thân trong điện thoại: "Tao thèm được đi diễn vô cùng". Đó cũng là lần đầu tiên, NSND Công Lý gạt bỏ sự mạnh mẽ để sống thật với phút yếu lòng.

Thời gian gần đây, nhờ kiên trì tập luyện và bồi bổ cơ thể, sức khoẻ của NSND Công Lý đã tốt hơn trước rất nhiều. Vợ chồng anh cũng chuyển về một nơi ở mới để gần gia đình hơn, lúc nào cũng có người chạy qua giúp đỡ. Ngọc Hà tâm sự: "Thật sự, khi chuyển về nơi ở mới, dù nhà đang ở này là nhà thuê của hai vợ chồng thôi nhưng mình thấy vui vẻ và bình yên hơn rất nhiều. Tuần nào cũng phải có một nồi lẩu cải thiện với anh em bạn bè. Mọi người mang bia, rượu ra uống mình bảo anh Lý làm một cốc cho vui cũng được mà nhất định không uống, chỉ uống nước dừa hoặc hoa quả. Anh Lý cân về đúng số cân đợt lúc khoẻ. Ai đến cũng khen trắng hồng ra".