Hình ảnh mới nhất của NSND Công Lý được vợ đăng tải đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, Ngọc Hà Lê - bà xã NSND Công Lý - đăng tải trên trang cá nhân bức ảnh nam nghệ sĩ mỉm cười rạng rỡ ở nhà riêng. Cô vui vẻ chú thích về chồng: "Em bé này tâm hồn mong manh dễ vỡ. Xin vui lòng nâng đỡ yêu thương".

Bức ảnh được bà xã NSND Công Lý đăng tải.

Trong ảnh, NSND Công Lý xuất hiện với diện mạo tươi tắn và vui vẻ. Có thể thấy, sức khỏe nam nghệ sĩ đã dần hồi phục và ổn định trở lại. Nhìn hình ảnh với da dẻ hồng hào, không còn gầy như trước nữa, khán giả không khỏi vui mừng cũng như khen ngợi sự tận tâm, luôn quan tâm đến chồng của Ngọc Hà.

- "Nụ cười hồn nhiên quá".

- "Anh tôi luôn mạnh mẽ vì có Hà hết lòng một dạ bên cạnh như vậy, quá tuyệt rồi".

- "Chúc anh Lý nhanh khỏe để trở lại với đoàn diễn và công chúng người hâm mộ".

Cách đây tròn một năm, thông tin NSND Công Lý bất ngờ bị đột quỵ, phải nhập viện điều trị khiến khán giả không khỏi hoang mang, lo lắng. Sự cố khiến anh rơi vào tình trạng nguy kịch, khiến bác sĩ phải thông báo người nhà chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Bẵng đi một thời gian dài những người yêu mến NSND Công Lý không còn được thấy nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình.

Sau thời gian điều trị, dù đã được xuất viện nhưng NSND Công Lý vẫn phải duy trì việc tập vật lý trị liệu theo lộ trình bác sĩ chỉ định với sự hỗ trợ, chăm sóc động viên của bà xã Ngọc Hà. Những tháng gần đây, sức khỏe NSND Công Lý đang dần hồi phục, nam nghệ sĩ bắt đầu quay lại công việc nghệ thuật.

NSND Công Lý và vợ Ngọc Hà.

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý vào năm 2021 sau 5 năm công khai hẹn hò, đây cũng chính là cuộc hôn nhân thứ 3 của nam nghệ sĩ. Tuy kém Công Lý 15 tuổi nhưng Ngọc Hà là 1 người vợ vô cùng tần tảo khi luôn là người ở bên đồng hành, chăm sóc, động viên chồng trong những lúc khó khăn.

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