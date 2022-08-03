Lê Dương Bảo Lâm xúc động đón quý tử chào đời, dành lời yêu thương chân thành đến vợ

Hậu trường 03/08/2022 13:45

Lê Dương Bảo Lâm chăm sóc vợ từ lúc chuyển dạ cho đến khi chuyển vào phòng mổ. Chứng kiến hành trình vượt cạn đầy đau đớn của bà xã, anh hứa sẽ yêu thương cô nhiều hơn.

Ngày 3/8, trên trang cá nhân, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm thông báo vợ anh đã hạ sinh con thứ 3 vào sáng cùng ngày. Hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định, diễn viên hài ở cạnh bà xã từ lúc chuyển dạ cho đến lúc vào phòng mổ. Chứng kiến hành trình mang thai và vượt cạn đầy đau đớn của bà xã, Lê Dương Bảo Lâm hứa sẽ yêu thương cô nhiều hơn. 

Lê Dương Bảo Lâm xúc động đón quý tử chào đời, dành lời yêu thương chân thành đến vợ - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm xúc động đón quý tử chào đời, dành lời yêu thương chân thành đến vợ - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm xúc động đón quý tử chào đời, dành lời yêu thương chân thành đến vợ - Ảnh 3
Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vỡ òa khi con cất tiếng khóc chào đời. Ảnh: FBNV

Dưới đây là những lời xúc động Lê Dương Bảo Lâm gửi đến quý tử, đặc biệt là người vợ vĩ đại của mình:

"Cảm ơn em...

6h30 đưa em vô phòng mổ em nắm chặt tay anh nói rằng 'em sợ quá', anh không biết làm gì ngoài những câu an ủi mà những người chồng khác cũng làm 'cố lên em sắp gặp con rồi'. Vô ca mổ, anh chứng kiến tất cả mọi thứ em phải trải qua, mắt em nhắm nghiền lại, tay em run miệng lắp bắp 'anh ơi nắm tay em', tim anh như thắt lại vì thương em.

7h15, bác sĩ ẵm con ra và con bắt đầu khóc, anh thấy em không còn khóc nữa mà cười rất hạnh phúc. Bác sĩ cho con nằm trên người em, anh cảm nhận được em không còn sợ đau nữa. Em chỉ mãi mê nói chuyện với con 'con trai ơi mẹ nè. Vừa nói mà nước mắt em vừa rơi... Anh hiểu em đang hạnh phúc lắm

Hôm nay, ngày chào đời của con nhưng anh viết status này cho em người vợ vĩ đại, sau này con lớn có gia đình có con, con sẽ hiểu cảm giác này. Ba sẽ luôn yêu thương và bảo vệ con, nhưng ba sẽ yêu thương và bảo vệ mẹ nhiều hơn, vì tình yêu của ba đối với con càng lớn thì ba hiểu tình yêu của mẹ dành cho con bao la như thế nào. Thương em, Quỳnh Quỳnh". 

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè và khán giả gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm. Nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ trước sự tâm lý và yêu chiều vợ con của diễn viên hài.

Lê Dương Bảo Lâm xúc động đón quý tử chào đời, dành lời yêu thương chân thành đến vợ - Ảnh 4
Tổ ấm nhỏ của diễn viên hài nổi tiếng nay đã có thêm thành viên nhí thứ 3. Ảnh: FBNV

Lê Dương Bảo Lâm và vợ chính thức "về chung một nhà" kể từ tháng 4/2017, sau khoảng thời gian chung sống cả hai đã có với nhau 2 cô công chúa kháu khỉnh. Đến đầu năm 2022, Lê Dương Bảo Lâm "vỡ òa" sung sướng khi thông báo bà xã chính thức mang thai em bé thứ 3 là quý tử. 

Được biết, những năm qua, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đã nỗ lực làm việc vô cùng chăm chỉ để lo cho con cái cuộc sống đủ đầy. Và phải công nhận rằng, cặp vợ chồng này nuôi con rất khéo. Trộm vía, cả hai bé Bảo Nhi và Bảo Ngọc đều bụ bẫm, đáng yêu. Không những thế, các con của Lê Dương Bảo Lâm còn cực kỳ thông minh và duyên dáng. Tổ ấm nhỏ của diễn viên hài luôn nhận được sự yêu mến từ công chúng.

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Lê Dương Bảo Lâm thương vợ, khi không thể ở bên cô những ngày cuối thai kỳ. Anh quyết định sau đứa con thứ 3 này sẽ "nghỉ đẻ".

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