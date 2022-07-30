Được gợi ý đặt tên con là 'Lê Tùng Vân', Lê Dương Bảo Lâm có phản ứng thế nào?

Hậu trường 30/07/2022 20:24

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã có màn đáp trả thẳng khi được gợi ý đặt tên đứa con sắp chào đời là "Lê Tùng Vân".

Mới đây, trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải bài viết khiến dân tình chú ý. Theo đó, nam nghệ sĩ chia sẻ loạt ảnh bà xã Quỳnh Quỳnh với chiếc bụng bầu vượt mặt kèm dòng trạng thái hỏi xin ý kiến của cộng đồng mạng về cách đặt tên cho thiên thần nhỏ sắp chào đời.

"Ba họ Lê, đặt con tên gì cho ngầu mọi người?" - bài viết của Lê Dương Bảo Lâm.

Được gợi ý đặt tên con là 'Lê Tùng Vân', Lê Dương Bảo Lâm có phản ứng thế nào? - Ảnh 1
Bài viết của Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh nhiều gợi ý độc đáo, một vài tài khoản lại để lại bình luận khuyên Lê Dương Bảo Lâm nên đặt tên con là "Lê Tùng Vân" - tên của một người đang vướng nhiều tai tiếng, kiện tụng thời gian qua. Trước lời gợi ý kém duyên, nam nghệ sĩ gay gắt phản hồi: "Để dành cho bé nhà em nha". 

Được gợi ý đặt tên con là 'Lê Tùng Vân', Lê Dương Bảo Lâm có phản ứng thế nào? - Ảnh 2

Được gợi ý đặt tên con là 'Lê Tùng Vân', Lê Dương Bảo Lâm có phản ứng thế nào? - Ảnh 3
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình
Được gợi ý đặt tên con là 'Lê Tùng Vân', Lê Dương Bảo Lâm có phản ứng thế nào? - Ảnh 4
Gia đình Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet

Được biết, sau 2 nàng công chúa, bà xã Lê Dương Bảo Lâm lần này mang thai quý tử, nhóc tỳ dự kiến chào đời vào tháng 8 tới đây với cái tên Bảo Long. Thời gian qua, cô khiến nhiều người lo lắng khi liên tục phải lui tới bệnh viện do sức khỏe yếu, Lê Dương Bảo Lâm lại không thể ở bên cạnh vì vướng lịch trình. Chứng kiến sự vất vả của vợ, Lê Dương Bảo Lâm vô cùng lo lắng, mong bà xã vượt qua quãng thời gian này.

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