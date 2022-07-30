Cận kề ngày 'vượt cạn', bà xã Lê Dương Bảo Lâm suy sụp tinh thần khi bị 'bom hàng' liên tục

Bà xã Dương Lâm liên tục bị bom hàng với số lượng lớn khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải hình ảnh với hàng loạt gói hàng được trả về. Được biết, tất cả những gói hàng này đều bị khách hàng bom và hoàn trả lại.
Bà xã Dương Lâm ngậm ngùi chia sẻ: "Mấy chị thương bầu ...Đặt hàng nhận dùm em với ....Em biết nhiều khi cuộc sống mình có rất nhiều lý do ...Nhiều khi bận đột suất ...Hoặc lúc đó tâm trạng mình buồn.....Nhưng mấy chị cũng nhớ nhận hàng cho bầu với nha ....Cứ một tuần nhà em một núi.....Em muốn suy sụp và gục ngã ... Thương em nha mấy chị.
Nhìn hình ảnh Quỳnh Quỳnh với chiếc bụng bầu đã cận ngày "lâm bồn" ngồi thất thần bên đống hàng khiến cộng đồng mạng cảm thấy thương cho cô, đồng thời cũng tỏ ra bức xúc với hành động đặt hàng nhưng không nhận của một số cư dân mạng hiện nay. Bên cạnh đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng bình luận thẳng thắn dưới bài đăng của vợ, anh viết: "Anh nuôi, dẹp đi".
Lê Dương Bảo Lâm được khán giả biết đến khi đạt thành tích quán quân Cười xuyên Việt năm 2015. Từ một anh chàng tỉnh lẻ quê mùa, Dương Lâm giờ bỗng trở nổi tiếng. Nam diễn viên hài phủ sóng kín các chương trình gameshow truyền hình, chương trình thực tế,..
Ngoài sự nghiệp, khán giả cũng ấn tượng khi nam nghệ sĩ đang có mái ấm đầy hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp Tạ Thị Quỳnh Anh, hay còn gọi là Quỳnh Quỳnh cùng 2 cô con gái nhỏ đáng yêu Bảo Nhi và Bảo Ngọc, sắp tới tổ ấm của Dương Lâm sẽ đón thêm một thành viên mới - một cậu con trai mà 2 vợ chồng mong chờ từ bấy lâu.