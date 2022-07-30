Cận kề ngày 'vượt cạn', bà xã Lê Dương Bảo Lâm suy sụp tinh thần khi bị 'bom hàng' liên tục

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải hình ảnh với hàng loạt gói hàng được trả về. Được biết, tất cả những gói hàng này đều bị khách hàng bom và hoàn trả lại.

Bà xã Dương Lâm ngậm ngùi chia sẻ: "Mấy chị thương bầu ...Đặt hàng nhận dùm em với ....Em biết nhiều khi cuộc sống mình có rất nhiều lý do ...Nhiều khi bận đột suất ...Hoặc lúc đó tâm trạng mình buồn.....Nhưng mấy chị cũng nhớ nhận hàng cho bầu với nha ....Cứ một tuần nhà em một núi.....Em muốn suy sụp và gục ngã ... Thương em nha mấy chị.