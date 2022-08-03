Lê Dương Bảo Lâm "độc lạ" chúc vợ "đẻ thành công vang dội", một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía'

Hậu trường 03/08/2022 10:33

Kiểu lãng mạn "độc lạ" của Lê Dương Bảo Lâm khi chúc vợ đi đẻ. Đông đảo sao Việt cùng khán giả đã gửi lời chúc đến hai mẹ con Quỳnh Quỳnh.

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh đang chuẩn bị chính thức chào đón em bé thứ 3. Được biết em bé sắp chào đời là một quý tử. Cặp đôi vì thế nhiều tháng qua đã liên tục chuẩn bị và mong chờ khoảnh khắc thiêng liêng đặc biệt này.

Lê Dương Bảo Lâm 'độc lạ' chúc vợ 'đẻ thành công vang dội', một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía' - Ảnh 1
Gia đình Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị chính thức chào đón em bé thứ 3 - Ảnh: Internet

Trưa ngày 2/8, để động viên vợ trước khi "vượt cạn", Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải bài viết khoe ảnh bà xã rạng rỡ bên bó hoa "khủng" mà mình tặng. Quỳnh Quỳnh không giấu được nụ cười hạnh phúc còn Lê Dương Bảo Lâm thì hài hước nhắn gửi vợ: "Tối đẻ thành công vang dội nha ".

Lê Dương Bảo Lâm 'độc lạ' chúc vợ 'đẻ thành công vang dội', một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía' - Ảnh 2
Lê Dương Bảo Lâm gửi lời chúc đến bà xã trước khi lâm bồn - Ảnh: Chụp màn hình

Đến rạng sáng ngày 3/8, trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái cho biết: "Đi đẻ thôi". Dưới dòng chia sẻ của Lê Dương Bảo Lâm, đông đảo sao Việt cùng khán giả đã gửi lời chúc đến hai mẹ con Quỳnh Quỳnh. 

Lê Dương Bảo Lâm 'độc lạ' chúc vợ 'đẻ thành công vang dội', một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía' - Ảnh 3
Đông đảo sao Việt cùng khán giả đã gửi lời chúc đến hai mẹ con Quỳnh Quỳnh - Ảnh: Chụp màn Hình

Trong số đó, Ngọc Lan bày tỏ sự nôn nao khi đặt câu hỏi cho nam diễn viên: "Đẻ chưa Lâm ơi, tui nôn quá". Diễn viên Quang Trung gửi lời chúc: "Chúc cả nhà mình bình an, mẹ và bé khoẻ mạnh ạ". 

Cũng vừa lên chức bố cách đây chưa lâu, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chung vui cùng "anh Dương Lâm Đồng Nai": "Chúc gia đình mẹ tròn con vuông nhé anh". Là đồng nghiệp thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm, diễn viên Lê Giang nhắn nhủ đến Quỳnh Quỳnh: "Thương bầu!". MC Nguyên Khang thì gửi lời: "Chúc Quỳnh Quỳnh hạ sinh quý tử".

Lê Dương Bảo Lâm 'độc lạ' chúc vợ 'đẻ thành công vang dội', một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía' - Ảnh 4
Trước đó, Võ Hoàng Yến đã công khai hẹn hò bạn trai là Việt kiều Mỹ - Ảnh: Internet
Lê Dương Bảo Lâm 'độc lạ' chúc vợ 'đẻ thành công vang dội', một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía' - Ảnh 5
Có thể thấy nữ siêu mẫu rất hạnh phúc khi bên cạnh bạn trai - Ảnh: Internet

Đáng chú ý là dòng bình luận của Á hậu Võ Hoàng Yến. Bên cạnh lời chúc mừng đến gia đình Lê Dương Bảo Lâm, cô nàng còn tranh thủ "xin vía". Võ Hoàng Yến viết: "Trộm vía bình an khoẻ mạnh 2 mẹ con nha! Xin vía luôn". Dòng bình luận của nàng Hậu thu hút nhiều sự chú ý từ netizen, một số dân mạng cho rằng cô nàng đã "lộ hint" việc sắp kết hôn. 

Lê Dương Bảo Lâm 'độc lạ' chúc vợ 'đẻ thành công vang dội', một Á hậu xinh đẹp tranh thủ 'xin vía' - Ảnh 6
 Nàng hậu khẳng định cô đã sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ - Ảnh: Internet

Trước đó chưa lâu, Võ Hoàng Yến đã công khai hẹn hò bạn trai là Việt kiều Mỹ. Dù chưa tiết lộ danh tính, chân dung người yêu nhưng Võ Hoàng Yến cho biết cô đã gặp đúng người yêu trong mộng, và mong muốn gắn bó với chàng trai này. Nàng hậu khẳng định cô đã sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ và bước vào cuộc hôn nhân lâu dài. 

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