Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 3/8. Khi đó, ca sĩ Chế Phi cùng người bạn chạy xe máy về chung cư Mỹ Đức, phường 21, quận Bình Thạnh. Tại đây, ca sĩ Chế Phi xảy ra cự cãi với một cư dân khác.

Ít phút sau, một số thanh niên xuất hiện, chửi bới rồi xông vào đánh ca sĩ Chế Phi. Phát hiện sự việc, bảo vệ đến can ngăn, nhưng nhóm thanh niên vẫn không ngừng tay. Nhóm người chỉ rời đi khi nam ca sĩ bị đánh gục. Bảo vệ chung cư can ngăn yếu ớt. Sự việc này khiến Chế Phi bị thương ở vùng đầu và mặt.

Ca sĩ Chế Linh mong sự việc được giải quyết theo hướng ôn hòa và khuyên con trai "một câu nhịn, chín câu lành". Ông nhắn nhủ con trai: “Cha nghĩ Chế Phi nên thẳng thắn gặp gỡ các bạn (những người liên quan vụ nam ca sĩ bị đánh hội đồng) để giải hòa. Đây là sự yêu cầu tha thiết của cha. Lúc nào, cha cũng dạy con giải quyết vấn đề bằng sự hiền hòa nhất”.

Danh ca Chế Linh lo lắng cho tình hình của con trai. Tuy nhiên vẫn khuyên con nên "dĩ hoa vi quý". Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Chế Linh còn tâm sự: “Nếu Chế Phi có lỗi, tôi cũng xin thay mặt con tôi xin lỗi các bạn. Tôi đã lớn tuổi rồi, tôi thấy tất cả sự việc đều có cách giải quyết để chuyện lớn hóa nhỏ. Vì thế, nếu có thể tôi đề nghị hai bên được gặp gỡ nhau để bắt tay, đối mặt nhau để nhìn nhận vấn đề. Còn phải, lỗi thì tính sau. Anh em cứ bắt tay đi rồi chấp nhận tha thứ cho nhau. Đó là việc vô cùng bổ ích, không phải cho các bạn ấy, mà cho cả xã hội. Ông bà ta thường nói 'một câu nhịn, chín câu lành' mà”.

Đồng thời, ca sĩ Chế Linh cho biết ông nghi ngờ cả hai phía xảy ra mâu thuẫn là do dùng chất có cồn, dẫn đến không thể kiểm soát hành vi. “Nhiều người quan tâm, hỏi tôi xử lý vụ việc thế nào. Theo tôi, tôi nghĩ con mình cũng có chất cồn trong người và các bạn ấy cũng có thể có cồn trong người. Cho nên, cả hai bên không kiểm soát được cách xử sự. Vì thế, khi tỉnh lại, họ sẽ thấy được tai họa xảy ra thế nào khi dùng chất cồn”, nam danh ca nói thêm.