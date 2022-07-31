Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể

Ít ai biết rằng, nam ca sĩ này từng trải qua tan vỡ hôn nhân trước khi đến với bà xã Yến Phương. Anh có cậu con trai chung với người vợ đầu tên Kiến Văn, hiện đã 16 tuổi và đang định cư tại Mỹ cùng mẹ.

Lam Trường là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt, anh không chỉ hát hay mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai khiến bao fan nữ mê mệt. Thế nhưng, trái ngược với sự nghiệp nổi danh thì đời tư của Lam Trường lại khá kín tiếng.

Cách đây không lâu, hình ảnh Kiến Văn do vợ cũ Lam Trường đăng tải khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Ở tuổi 16, Kiến Văn không còn là cậu bé hiền lành ngồi gọn trong lòng bố. Nay Kiến Văn đã trưởng thành, cao lớn vượt trội và có gương mặt mang nhiều đường nét của ông bố nổi tiếng.

Vì con trai ở cùng mẹ và mối quan hệ của anh với vợ cũ không tốt nên nam ca sĩ ít khi có dịp gặp gỡ Kiến Văn. Kể từ khi kết hôn với Yến Phương, Lam Trường cũng rất hiếm đăng ảnh gặp gỡ con trai.

Con trai Lam Trường (bên trái) cao lớn phổng phao ở tuổi 16. Ảnh: FBNV

Được biết sau ly hôn, Lam Trường và Ý An có khoảng thời gian khá căng thẳng. Thậm chí vợ cũ chỉ trích Lam Trường là ông bố bỏ vê con cái. Tuy nhiên sau một thời gian, cặp bố mẹ dường như hiểu và thông cảm nhiều hơn cho nhau. Chính vì thế, Lam Trường dành nhiều thời gian để qua gặp con trai hơn là lúc trước kết hợp đi diễn và qua thăm con trai. "Trước đây, tôi thường tranh thủ khi đi lưu diễn sẽ ghé thăm con. Từ chỗ tôi và Phương bay qua An khoảng hơn 4 tiếng. Nhưng từ lâu rồi, tôi chủ động đi thăm bé mà không phải kết hợp đi diễn hay gì cả", giọng ca 7X từng chia sẻ.

Những năm qua, vợ cũ vẫn luôn tạo điều kiện cho Lam Trường gặp gỡ con trai chung. Nói về quý tử, Lam Trường từng cho biết: "Hiện giờ cu Văn đang phát triển rất tốt. Tôi thấy an tâm vì gia đình An rất biết cách chăm sóc con cái, và có truyền thống ăn học. Cu Văn học rất giỏi, được xếp danh dự trong bảng xếp hạng của trường, đạt điểm tuyệt đối nhiều năm liên tục".

Trong một bài phỏng vấn, Lam Trường tiết lộ con trai cả có thành tích học tập rất tốt, được xếp danh dự trong bảng xếp hạng của trường, đạt điểm tuyệt đối nhiều năm liên tục. Ảnh: Internet

Dù không sống gần bố nhưng Kiến Văn vẫn được bố quan tâm hết mực. Điều này từng được Lam Trường chia sẻ khi trả lời báo chí. Anh nói: "Những lúc bé cần cả ba lẫn mẹ, chắc chắn tôi sẽ luôn xuất hiện, mặc dù 2 cha con không sống gần nhau. Thời điểm 18 tuổi lúc bé vào đại học, tôi nghĩ sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, nên lúc đó tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian chia sẻ với con".

Không chỉ chú trọng đầu tư việc học cho con, Lam Trường và vợ cũ còn cho con học bơi, chơi đá bóng, tạo điều kiện tối đa để con được làm những gì mình thích. Giọng ca Tình thôi xót xa chia sẻ, anh vẫn luôn đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần, tài chính hết mình cho con.

Hình ảnh giọng ca "Tình thôi xót xa" bên con trai lúc nhỏ. Ảnh: Internet

Hiện tại, Lam Trường đang có cuộc sống êm đềm, viên mãn bên bà xã kém 17 tuổi Yến Phương. Cặp đôi có chung một tiểu công chúa đáng yêu tên là Tiêu Yên Lam, năm nay bé đã được 5 tuổi. Càng lớn, Tiêu Yên Lam càng trổ nét xinh xắn nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Tổ ấm viên mãn hiện tại của Lam Trường và bà xã kém 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Lam Trường, người vợ cũ Ngô Ý An cũng đã tìm được cho mình gia đình mới. Được biết chồng mới của Ngô Ý An là một người bạn đại học.