Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể

Hậu trường 31/07/2022 20:01

Kiến Văn giờ đã 16 tuổi và hiện đang định cư tại Mỹ cùng mẹ.

Lam Trường là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt, anh không chỉ hát hay mà còn sở hữu vẻ ngoài điển trai khiến bao fan nữ mê mệt. Thế nhưng, trái ngược với sự nghiệp nổi danh thì đời tư của Lam Trường lại khá kín tiếng.

Ít ai biết rằng, nam ca sĩ này từng trải qua tan vỡ hôn nhân trước khi đến với bà xã Yến Phương. Anh có cậu con trai chung với người vợ đầu tên Kiến Văn, hiện đã 16 tuổi và đang định cư tại Mỹ cùng mẹ.

Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể - Ảnh 1
Lam Trường có cuộc hôn nhân đầu bên người vợ Ý An. Họ chia tay sau khi đã có một cậu con trai chung. Ảnh: Internet

Vì con trai ở cùng mẹ và mối quan hệ của anh với vợ cũ không tốt nên nam ca sĩ ít khi có dịp gặp gỡ Kiến Văn. Kể từ khi kết hôn với Yến Phương, Lam Trường cũng rất hiếm đăng ảnh gặp gỡ con trai.

Cách đây không lâu, hình ảnh Kiến Văn do vợ cũ Lam Trường đăng tải khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Ở tuổi 16, Kiến Văn không còn là cậu bé hiền lành ngồi gọn trong lòng bố. Nay Kiến Văn đã trưởng thành, cao lớn vượt trội và có gương mặt mang nhiều đường nét của ông bố nổi tiếng.

Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể - Ảnh 2
Con trai Lam Trường (bên trái) cao lớn phổng phao ở tuổi 16. Ảnh: FBNV

Được biết sau ly hôn, Lam Trường và Ý An có khoảng thời gian khá căng thẳng. Thậm chí vợ cũ chỉ trích Lam Trường là ông bố bỏ vê con cái. Tuy nhiên sau một thời gian, cặp bố mẹ dường như hiểu và thông cảm nhiều hơn cho nhau. Chính vì thế, Lam Trường dành nhiều thời gian để qua gặp con trai hơn là lúc trước kết hợp đi diễn và qua thăm con trai. "Trước đây, tôi thường tranh thủ khi đi lưu diễn sẽ ghé thăm con. Từ chỗ tôi và Phương bay qua An khoảng hơn 4 tiếng. Nhưng từ lâu rồi, tôi chủ động đi thăm bé mà không phải kết hợp đi diễn hay gì cả", giọng ca 7X từng chia sẻ.

Những năm qua, vợ cũ vẫn luôn tạo điều kiện cho Lam Trường gặp gỡ con trai chung. Nói về quý tử, Lam Trường từng cho biết: "Hiện giờ cu Văn đang phát triển rất tốt. Tôi thấy an tâm vì gia đình An rất biết cách chăm sóc con cái, và có truyền thống ăn học. Cu Văn học rất giỏi, được xếp danh dự trong bảng xếp hạng của trường, đạt điểm tuyệt đối nhiều năm liên tục".

Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể - Ảnh 3
Trong một bài phỏng vấn, Lam Trường tiết lộ con trai cả có thành tích học tập rất tốt, được xếp danh dự trong bảng xếp hạng của trường, đạt điểm tuyệt đối nhiều năm liên tục. Ảnh: Internet

Dù không sống gần bố nhưng Kiến Văn vẫn được bố quan tâm hết mực. Điều này từng được Lam Trường chia sẻ khi trả lời báo chí. Anh nói: "Những lúc bé cần cả ba lẫn mẹ, chắc chắn tôi sẽ luôn xuất hiện, mặc dù 2 cha con không sống gần nhau. Thời điểm 18 tuổi lúc bé vào đại học, tôi nghĩ sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, nên lúc đó tôi sẽ cố gắng dành nhiều thời gian chia sẻ với con".

Không chỉ chú trọng đầu tư việc học cho con, Lam Trường và vợ cũ còn cho con học bơi, chơi đá bóng, tạo điều kiện tối đa để con được làm những gì mình thích. Giọng ca Tình thôi xót xa chia sẻ, anh vẫn luôn đứng bên cạnh ủng hộ tinh thần, tài chính hết mình cho con. 

Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể - Ảnh 4
Hình ảnh giọng ca "Tình thôi xót xa" bên con trai lúc nhỏ. Ảnh: Internet

Hiện tại, Lam Trường đang có cuộc sống êm đềm, viên mãn bên bà xã kém 17 tuổi Yến Phương. Cặp đôi có chung một tiểu công chúa đáng yêu tên là Tiêu Yên Lam, năm nay bé đã được 5 tuổi. Càng lớn, Tiêu Yên Lam càng trổ nét xinh xắn nhờ thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. 

Chân dung con trai ruột ít người biết của 'anh Hai' Lam Trường: 16 tuổi cao lớn phổng phao, thành tích học tập đáng nể - Ảnh 5
Tổ ấm viên mãn hiện tại của Lam Trường và bà xã kém 17 tuổi. Ảnh: FBNV

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Lam Trường, người vợ cũ Ngô Ý An cũng đã tìm được cho mình gia đình mới. Được biết chồng mới của Ngô Ý An là một người bạn đại học. 

Phạm Quỳnh Anh khoe con gái mới sinh xinh xắn, tiết lộ có một điểm giống bố như lột

Phạm Quỳnh Anh khoe con gái mới sinh xinh xắn, tiết lộ có một điểm giống bố như lột

Nữ ca sĩ hạnh phúc khi nói về cô công chúa nhỏ cũng như bố của con gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Lam Trường con trai Lam Trường Lam Trường và Yến Phương

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 32 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 32 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An