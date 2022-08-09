Con trai diễn viên hài Duy Khương bị bảo mẫu đánh đập, hiện đang chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Hậu trường 09/08/2022 10:17

Sau khi dùng bạo lực khiến nhóc tỳ nhà Duy Khương chảy máu vành tai và bầm tím khắp người, người giúp việc này nhanh chóng bỏ trốn.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên hài Duy Khương - quán quân Đấu trường tiếu lâm - đã đăng tải thông tin tố người giúp việc đánh nhóc tỳ nhà anh. Cụ thể, Duy Khương cho biết: "Nửa đêm mới phát hiện ra người giúp việc đánh Cà Ri con của em chảy máu bên vành tai. Cả nhà giúp em tìm bạn này nhé. Bạn này ở Long Xuyên". Đính kèm với đó, nam diễn viên cũng chia sẻ luôn hình ảnh của người giúp việc này.

Con trai diễn viên hài Duy Khương bị bảo mẫu đánh đập, hiện đang chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề - Ảnh 1
Con trai diễn viên hài Duy Khương bị bảo mẫu đánh đập, hiện đang chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề - Ảnh 2
Nam diễn viên hài Duy Khương bức xúc khi con trai bị bảo mẫu đánh đập. Anh đồng thời công khai gương mặt của người phụ nữ này lên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới phần bình luận, quán quân Đấu trường tiếu lâm thông tin thêm về sự việc: "Nửa đêm tự dưng nó đòi thanh toán lương nhanh sáng nó bắt xe về quê. Mà Bé Li (vợ anh) nói sáng đưa cho tối rồi nó vẫn bắt phải chuyển khoản trong đêm cho nó. Rồi sáng nó ngủ tới trưa trong phòng xong là nó soạn đồ về quê liền. Em mới phát hiện ra khi tắm cho Cà Ri thì em lấy máy vợ em gọi nó liền. Nó bắt máy nói chuyện lung tung 2-3 câu nó cúp máy ngang".

Duy Khương cho biết, nhóc tỳ nhà anh ngoài bị chảy máu vành tai thì còn có vết bầm trên chân và trán. Nhìn con như vậy, diễn viên hài không khỏi xót xa. Anh tiết lộ, sau khi sự việc xảy ra, cậu bé tỏ ra rất hoảng sợ, "nó nói ba ẵm Ri đi ba. Ri sợ" – Duy Khương tiết lộ về tình trạng hiện tại của bé Cà Ri.

Con trai diễn viên hài Duy Khương bị bảo mẫu đánh đập, hiện đang chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề - Ảnh 3
Duy Khương cho biết hiện con trai đang rất hoảng sợ. Ảnh: FBNV

Duy Khương là một diễn viên hài, thường xuyên xuất hiện trong hình ảnh cải trang nữ đầy xinh đẹp. Với nét diễn duyên dáng, anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả. 

Anh lớn lên trong một gia đình không mấy giàu có và không có truyền thống về nghệ thuật. Nhưng ngay từ tấm bé, nam diễn viên đã bộc lộ rõ niềm đam mê dành cho nghệ thuật, anh thường tham gia vào các sự kiện văn nghệ của trường. Sau khi đỗ vào trường Sân khấu Điện ảnh, Duy Khương đóng nhiều vai diễn quần chúng để có tiền trang trải cuộc sống.

Mãi đến năm 2015, tên tuổi học trò Trấn Thành mới được khán giả chú ý đến khi xuất sắc đoạt ngôi vị quán quân của chương trình Đấu trường tiếu lâm. 

Sau chương trình, cuộc đời Duy Khương như bước sang một trang mới, anh bắt đầu được các đạo diễn chú ý, và có những vai diễn gây ấn tượng với khán giả. Bằng sự nỗ lực và chăm chỉ phấn đấu, nhanh chóng, Duy Khương sở hữu khối tài sản khủng trong tay.

Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, học trò Trấn Thành gặp tai nạn và những biến cố lớn trong cuộc đời khiến anh từng muốn bỏ nghề diễn.

Trải qua nhiều thăng trầm, hiện tại, Duy Khương đang có cuộc sống viên mãn, bình yên cùng người vợ xinh đẹp và cậu con trai kháu khỉnh. Trong những năm gần đây, học trò Trấn Thành tập trung cho sự nghiệp kinh doanh, thỉnh thoảng anh cũng tham gia một số chương trình giải trí

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