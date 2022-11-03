Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra

Hậu trường 03/11/2022 11:13

Khác với vẻ hoang dã, lang thang trước đây, Kim Ngân đã có những thay đổi về diện mạo khiến nhiều người bất ngờ.

Năm 2021, những câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ Thúy Nga và ca sĩ Kim Ngân từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Nghệ sĩ Thúy Nga sau đó cũng tuyên bố ngừng hỗ trợ Kim Ngân.

Mới đây, Thúy Nga vô tình gặp đàn chị trong salon tóc. Trong lần gặp mặt này, diễn viên hài bất ngờ khi Kim Ngân thay đổi làm tóc, làm móng tay điệu đà khác xa vẻ hoang dã, lang thang trước đây.

Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 1
Thúy Nga gặp lại Kim Ngân tại một salon tóc và sau đó mời đàn chị đi ăn. Ảnh: Chụp màn hình

 

Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 2
Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 3
Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 4
Kim Ngân nhuộm tóc, làm móng tay khiến nhiều người không nhận ra. Ảnh: Chụp màn hình

Khi Thúy Nga hỏi thăm về tình hình sức khỏe, Kim Ngân gật đầu cho biết cô ăn ngủ được. Được đàn chị ngỏ lời nhờ cất đồ giúp, cô cười thích thú vì Kim Ngân vẫn giữ thói quen thích shopping mua sắm, tóc tai cũng gọn gàng không xuề xòa như xưa.

"Thúy Nga xin chào cả nhà. Hôm nay lại một bữa nữa Thúy Nga ra salon làm tóc thì gặp chị Kim Ngân ngồi trước. Nhìn chị ấy cưng dễ sợ luôn. Hôm nay Kim Ngân nhìn rất là đẹp gái, xinh xắn và dễ thương. Thúy Nga đã dẫn chị đi ăn trước rồi vào làm tóc sau...", nữ danh hài kể.

Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 5

Nữ danh hài còn cho biết thêm: "Cả nhà ơi Thúy Nga lại tình cờ gặp chị Kim Ngân và mời chị đi ăn... Chị Kim Ngân dạo gần đây rất tốt, nhìn dễ thương quá đúng không cả nhà. Phát hiện chị Kim Ngân vẫn mê shopping như xưa nha".

Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 6

Trước đó, ca sĩ Kim Ngân từng được Thúy Nga giúp đỡ, lo chỗ ở mới sau thời gian sống lang thang. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó, Thúy Nga bị một số người tố lợi dụng Kim Ngân để quay clip câu view cũng như trục lợi trong việc nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm khiến cô bức xúc, lên tiếng phủ nhận. Thúy Nga khẳng định, cô giúp đỡ Kim Ngân bằng cả tấm lòng, không vụ lợi để thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tháng 6/2021, Thúy Nga chia sẻ trên kênh YouTube của mình việc chấm dứt giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân cũng như sẽ trả lại số tiền mà khán giả đã gửi cô chăm lo cho đàn chị. 

Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 7

Hậu ồn ào với Thúy Nga, cuộc sống của ca sĩ Kim Ngân trên đất Mỹ cũng ít được nhiều người biết đến hơn. Hồi đầu năm 2022, trên kênh YouTube, người mẫu Đức Tiến đã bất ngờ đăng tải đoạn clip cập nhật cuộc sống hiện tại của Kim Ngân.

Khi vừa thấy giọng ca sinh năm 1963, Đức Tiến ngỏ ý mời đàn chị phở. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối mà chỉ xin ly nước cam.

Sau thời gian mất hút không ai biết, Kim Ngân bỗng xuất hiện tỉnh táo và có thay đổi chóng mặt không ai nhận ra - Ảnh 8

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, rất nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 1980. Thời điểm đó, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát nội lực, ghi dấu ấn với khán giả bởi những ca khúc như Không, Bên nhau trong đời... Có giai đoạn các phòng trà chỉ cần dán poster Kim Ngân là kín bàn. Cuối thập niên 1980, Kim Ngân ly hôn, sự nghiệp cũng tụt dốc và bà dần biến mất khỏi ánh đèn sân khấu.

Những cú sốc liên tiếp khiến nữ ca sĩ bị ảnh hưởng về trí não. Lâu dần, Kim Ngân trở thành con người khác, đi lang thang quanh các con phố của người Việt tại Mỹ để xin ăn.

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Từ khóa:   Kim Ngân Thúy Nga Thúy Nga - Kim Ngân

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