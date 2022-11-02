Thời gian qua, Hari Won về Hàn Quốc để chữa trị bệnh. Người hâm mộ liên tục gửi lời động viên đến bà xã Trấn Thành.

Đầu tháng 8 vừa qua, Hari Won chia sẻ về căn bệnh liệt nửa mặt khiến vô cùng tủi thân. Theo đó, bà xã Trấn Thành cho biết trước khi chẩn đoán bệnh, cô bị sưng tay, đau cơ, người mệt mỏi. Nữ diễn viên nghĩ triệu chứng mình gặp phải là hệ quả của việc tập gym nhiều. Đi khám tại một bệnh viện ở TP HCM, cô được bác sĩ kết luận bị viêm cơ, bệnh sẽ khỏi sau một tuần. Tuy nhiên, cơ mặt ca sĩ vẫn bị căng khiến cô không thể cười. Hari Won sau đó liên hệ với một bác sĩ ở Hàn Quốc, được chẩn đoán bị liệt bell trái (liệt dây thần kinh mặt) do dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị tổn thương. "Nguyên nhân của bệnh này có thể do tôi bị stress, mất ngủ", cô nói.

Hari Won phát hiện bị liệt nửa mặt. Ảnh: FBNV Giọng ca Anh cứ đi đi nói nhìn gương mặt mình trong gương và thấy mặt bên trái bị đơ, cô tủi thân, cả ngày không dám cười vì sợ khuôn miệng bị méo. Đa số ảnh đăng trên mạng xã hội gần đây, cô không cười hoặc chỉ mỉm cười nhẹ. Cô lo lắng vì lịch làm việc dày đặc, không thể hoãn. "Tôi thấy mình đẹp nhất khi cười nhưng bây giờ không thể, đây là điều quá khủng khiếp. Tôi từng nghĩ mình tiêu đời rồi, làm nghệ thuật mà mắc bệnh này thì sao tiếp tục được. Nếu những ngày tới mọi người thấy tôi không cười hoặc cười che miệng thì hãy thông cảm", cô tâm sự. Thời gian qua, Hari Won thường xuyên bay đi bay về giữa Việt Nam và Hàn Quốc để làm việc và chữa trị căn bệnh liệt cơ mặt, ít khi thấy Hari Won sánh đôi cùng ông xã trên sóng truyền hình hoặc các sự kiện. Cách đây không lâu, Hari Won chia sẻ những hình ảnh về quá trình châm cứu với nhiều chiếc kim dài ghim trên mặt, nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Thời gian qua, Hari Won một mình về Hàn Quốc chữa bệnh. Ảnh: FBNV Vì lịch công việc dày đặc, Trấn Thành không thể sang Hàn Quốc chữa trị cùng vợ. Tuy nhiên, anh chia sẻ rất thương vợ, cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên vợ trong giai đoạn điều trị bệnh. Anh cũng tự hào vì Hari Won luôn mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua khó khăn và vẫn dành nhiều thời gian để làm việc. Sau 3 tháng điều trị, uống thuốc đầy đủ, truyền nước và châm cứu, tình trạng của nữ ca sĩ đã chuyển biến tốt hơn. Cô cho biết bệnh liệt cơ mặt đã ổn hơn, có thể nở nụ cười thoải mái, hoạt động bình thường. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện thể thao, ăn uống, đi chơi cùng bạn bè. Hiện tại, Hari Won đang có chuyến công tác quay hình cho các hoạt động quảng bá du lịch tại Hàn Quốc. Vợ Trấn Thành sẽ thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Hàn để thuận lợi cho công việc. Về những tin đồn tiêu cực như bỏ showbiz Việt về Hàn Quốc sinh sống, ly hôn, cô cho biết không quan tâm mà tập trung vào công việc: "Sau nhiều năm làm nghề, tôi đã không còn quá để tâm đến những tin đồn. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc của mình". Về phía Trấn Thành, nam MC khẳng định gia đình đang hạnh phúc, anh rất vui khi thấy vợ cố gắng cho công việc tại Hàn.

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