Hari Won sau đó liên hệ với một bác sĩ ở Hàn Quốc, được chẩn đoán bị liệt bell trái (liệt dây thần kinh mặt) do dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị tổn thương. "Nguyên nhân của bệnh này có thể do tôi bị stress, mất ngủ", cô nói.

Đầu tháng 8 vừa qua, bà xã Trấn Thành tiết lộ, cô bị sưng tay, đau cơ, người mệt mỏi. Nữ diễn viên nghĩ triệu chứng mình gặp phải là hệ quả của việc tập gym nhiều. Đi khám tại một bệnh viện ở TP HCM, cô được bác sĩ kết luận bị viêm cơ, bệnh sẽ khỏi sau một tuần. Tuy nhiên, cơ mặt ca sĩ vẫn bị căng khiến cô không thể cười.

Mới đây trên trang cá nhân instagram của Hari Won, cô đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất về quá trình châm cứu chữa trị căn bệnh liệt Bell trái (hay còn gọi là liệt dây thần kinh số 7) của mình. Nữ ca sĩ viết: “Ngay khi tôi đến Seoul, tôi đã đi ăn sáng và châm cứu”.

Trong chuyến về Hàn Quốc chữa bệnh lần này chỉ có một mình Hari Won mà không có ông xã theo cùng. Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian gần đây, Hari Won rất ít xuất hiện trên sóng truyền hình hay sánh vai cùng ông xã trong các sự kiện như trước. Nữ ca sĩ thường xuyên bay đi bay về giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa để làm việc vừa để chữa trị căn bệnh liệt cơ mặt của mình. Hình ảnh bà xã Trấn Thành mệt mỏi với nhiều chiếc kim dài ghim trên mặt khiến khán giả không khỏi lo lắng.

Được biết, do lịch công việc đã sắp xếp dày đặc từ trước, Trấn Thành không thể xuất ngoại đi chữa trị cùng vợ. Anh cũng chia sẻ cách đây ít ngày rằng anh rất thương Hari, cảm thấy có lỗi vì không ở cùng vợ được trong quãng thời gian này. Anh cũng rất tự hào vì người vợ của mình khi dù có khó khăn bệnh tật, cô vẫn rất mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua và dành nhiều thời gian để làm việc.

Hồi tháng 11/2020, trong chương trình Chị em chúng mình, Hari Won tiết lộ cô chưa thể sinh con vì căn bệnh ung thư cổ tử cung chưa chấm dứt hoàn toàn, có nguy cơ tái phát. Người đẹp phát hiện bị ung thư cuối năm 2012, đã trải qua hai lần phẫu thuật. "Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh", cô từng nói. Thời gian qua, cô rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục, ăn uống đầy đủ.

Hari Won sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt. Cô được khán giả biết đến từ khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013, sau đó vào showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô kết hôn với Trấn Thành cuối năm 2016, sau sáu tháng yêu.