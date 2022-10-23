Trấn Thành bị chê kém duyên khi lấy khuyết điểm cơ thể của Đức Phúc chọc cười

Ở phần giữa chương trình, MC Ngô Kiến Huy đặt câu hỏi với dàn cố vấn về mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào tại All-Star Concert - đêm nhạc được tổ chức sau khi chương trình Ca sĩ mặt nạ khép lại.

Tổi qua (22/10), tập 15 chương trình The Masked Singer (Ca sĩ mặt nạ) chính thức lên sóng và nhận được sự quan tâm từ khán giả. Bên cạnh MC Trấn Thành , Tóc Tiên và một cố vấn đã quen thuộc là Đức Phúc thì còn có sự góp mặt của một khách mời đặc biệt nữa là nam ca sĩ Noo Phước Thịnh.

Đức Phúc không bàn luận thêm về so sánh của Trấn Thành. Nam ca sĩ sau đó chia sẻ muốn hóa thân thành cục phô mai vì tên tiếng Anh của anh là Cheese.

Đến lượt Đức Phúc, Trấn Thành chen ngang và nói: "Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp". Không dừng lại ở đó, nam MC còn mô tả lại nụ cười của Đức Phúc để gây cười.

Chia sẻ của Trấn Thành về ngoại hình của Đức Phúc tại chương trình nhận phản ứng từ khán giả. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nam MC kém duyên khi đưa vẻ ngoài của đồng nghiệp làm yếu tố gây cười. Theo đó, Đức Phúc đã vô tình trở thành nạn nhân của miệt thị ngoại hình (body shaming) từ Trấn Thành.

Đức Phúc trở thành nạn nhân body shaming từ chính đàn anh. Ảnh: Internet

Trấn Thành là MC giải trí nhận được nhiều sự yêu mến khán giả nhất nhì showbiz ở thời điểm hiện tại. Không chỉ là người dẫn dắt, Trấn Thành còn là người kết nối để chương trình đến gần hơn với khán giả nhờ. Thế nhưng đôi khi sự hài hước và hoạt ngôn của Trấn Thành lại khiến anh nhiều lần vướng phải những sự cố vạ miệng không đáng có.

Cũng tại chương trình Ca sĩ mặt nạ, Trấn Thành từng khiến dân tình bàn tán khi giao đãi với Tóc Tiên. Trong khi các khách mời đang đánh cược việc đoán tên ca sĩ sau chiếc mặt nạ, Ông xã Hari Won lại đề nghị Tóc Tiên: "Bao nhiêu năm mình cố gắng để có được ngày hôm nay, 20 năm chứ không ít, mà lỡ sai cái bỏ nghề uổng quá. Mình đổi cái gì nhẹ hơn thôi, thí dụ như bỏ chồng được không?".

Dù chỉ là câu nói đùa nhưng Tóc Tiên khi nghe xong cũng đứng hình, cô quay sang nhìn Trấn Thành với biểu cảm ngạc nhiên và không nghĩ đàn anh lại đùa như vậy ngay trên show. Xem được đoạn hội thoại này nhiều khán giả để lại bình luận và chê bai nam MC kém duyên, thiếu lịch sự khi đem hạnh phúc hôn nhân của người khác ra để bông đùa.

Trước đó không lâu, khi phỏng vấn TLinh, nam MC đã chạm vào nỗi đau của cô nàng khi mới chia tay bạn trai là MCK: "Em hát bài Gái độc thân là chỉ hát vậy thôi hay hiện giờ đang độc thân?". Câu hỏi này của Trấn Thành khiến TLinh phải thẳng thắn đáp lại: "Anh có thể nào đặt một câu hỏi khác tinh tế hơn được không?".

Với những thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật, Trấn Thành ngày càng khẳng định được tên tuổi và vị thế của mình trong showbiz. Được mệnh danh là "Ông hoàng triết lý" với nhiều câu nói truyền cảm hứng trong mọi chương trình truyền hình, thế nhưng "Bố Già" nhiều lúc cũng không kiểm soát được lời nói, vô tình làm tổn thương đối phương. Nhiều người cho rằng, nếu Trấn Thành biết tiết chế lời nói, đặt vị trí của mình vào đồng nghiệp thì anh sẽ có những lời lẽ đúng đắn, như vật nam MC sẽ càng được yêu mến hơn!