Hari Won lộ dấu hiệu bất thường, mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành

Hậu trường 20/10/2022 09:31

Ngay sau bài đăng của vợ, Trấn Thành cũng có phản hồi thu hút sự chú ý.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hari Won thông báo về Việt Nam sau chuyến công tác dài ngày tại Hàn Quốc. Cô chia sẻ: "Mới về Việt Nam. Mẹ mình chở về". Vừa gặp con gái và nhìn thấy vòng 2 to bất thường, mẹ nữ MC liền lập tức hỏi: "Con có bầu hả?". Ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ, song giọng ca sinh năm 1985 cũng nhanh chóng nhận ra mình đã lên cân, cô nói: "Rồi hiểu rồi. Tôi mập rồi". 

Hari Won lộ dấu hiệu bất thường, mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành - Ảnh 1
Hari Won lộ dấu hiệu bất thường, mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành - Ảnh 2
Hari Won bị hỏi về chuyện bầu bí. Ảnh: Chụp màn hình

Dưới phần bình luận, Quang Trung bày tỏ nghi ngờ: "Hay là chị bầu thiệt". Nữ ca sĩ lập tức đáp: "Thà có thiệt chị thấy đỡ tức, chứ bụng chị hiện giờ bự thiệt".

Trong khi đó, ông xã Trấn Thành cà khịa Hari Won: "Ăn nữa đi", khiến dân mạng bật cười.

Trước đó, Hari Won qua Hàn Quốc để làm việc và điều trị bệnh liệt cơ mặt. Giọng ca Hương đêm bay xa sử dụng phương pháp châm cứu để cải thiện tình trạng. Cô tự động viên bản thân bằng cách lạc quan, ăn uống và tập trung trị liệu.

Mắc bệnh, nữ diễn viên nhận ra sức khỏe là điều quan trọng nhất. Cô mong khán giả hãy lắng nghe cơ thể mình, chăm chỉ tập thể dục. "Nếu không may bị bệnh như tôi, đừng tiêu cực quá. Hãy cố gắng vui vẻ, ăn uống đầy đủ để vượt qua bệnh tật", cô nói.

Hari Won lộ dấu hiệu bất thường, mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành - Ảnh 3
Vì tính chất công việc, Trấn Thành không thể cùng vợ bay về Hàn Quốc nhưng anh vẫn luôn động viên bà xã trong thời gian chữa bệnh. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, cô liên tục bay qua lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc để điều trị. Đó cũng là lý do khiến nữ ca sĩ ít xuất hiện và tương tác với Trấn Thành trên mạng xã hội.

Việc cả hai không ở cùng nhau làm dấy lên tin đồn rạn nứt mối quan hệ. Rất nhiều lần, Trấn Thành lên tiếng giải thích và khẳng định vợ chồng anh vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp nhưng Hari Won tới Hàn Quốc nên họ ít xuất hiện chung.

Hari Won lộ dấu hiệu bất thường, mẹ đẻ nghi ngờ đã mang thai con đầu lòng với Trấn Thành - Ảnh 4

Trấn Thành - Hari Won kết hôn vào cuối năm 2016. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi dành thời gian phát triển sự nghiệp và cùng nhau đi du lịch đến các địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiều lần Hari Won vướng tin đồn mang thai nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận. Cặp đôi cũng từng chia sẻ rằng gia đình hai bên rất tâm lý, không giục vợ chồng anh có con.

Hồi tháng 11/2020, trong chương trình Chị em chúng mình, Hari Won tiết lộ cô chưa thể sinh con vì căn bệnh ung thư cổ tử cung chưa chấm dứt hoàn toàn, có nguy cơ tái phát. Người đẹp phát hiện bị ung thư cuối năm 2012, đã trải qua hai lần phẫu thuật. "Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh", cô từng nói. Thời gian qua, cô rèn luyện sức khỏe bằng cách tập thể dục, ăn uống đầy đủ.

 

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Từ khóa:   Hari Won Trấn Thành Hari Won mang thai

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