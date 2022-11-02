Mới đây, giọng ca 90-60-90 vừa chính thức trình làng album Cong sau 3 năm chuẩn bị kỳ công. Bên cạnh rất đông nghệ sĩ tới chúc mừng, sự xuất hiện của bố ruột Tóc Tiên trong ngày vui của con gái cũng gây chú ý, đặc biệt là khi ông đi cùng một người phụ nữ khác. Khi Tóc Tiên biểu diễn trên sân khấu, bố ruột và người phụ nữ này tập trung theo dõi với vẻ tự hào.

Những năm gần đây, Tóc Tiên là cái tên nổi bần bật trong làng nhạc Việt. Nữ ca sĩ phủ sóng rộng khắp các chương trình từ âm nhạc , gameshow đến giám khảo chương trình. Bà xã Hoàng Touliver được đánh đánh giá là "nữ hoàng nhạc dance" thế hệ mới, theo đuổi phong cách gợi cảm, trưởng thành.

Trong ngày cưới của Tóc Tiên không có sự tham dự của mẹ ruột. Được biết, giọng ca 90-60-90 và mẹ có những mâu thuẫn chưa thể hoá giải trong nhiều năm qua. Cho đến hiện tại, Tóc Tiên vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của mẹ trên con đường sự nghiệp lẫn người bạn đời mà nữ ca sĩ lựa chọn.

Dù hiếm khi lộ diện trước truyền thông, thế nhưng mỗi sự kiện quan trọng trong cuộc đời của con gái thì bố Tóc Tiên đều có mặt. Trước đó, thân sinh của Tóc Tiên từng gây chú ý khi có mặt trong hôn lễ của con gái và Hoàng Touliver tại Đà Lạt. Ông chia sẻ bức ảnh hạnh phúc của con gái cùng lời chia sẻ đầy xúc động: “Nhìn ánh mắt rạng ngời của con trong mấy năm nay, ba biết con gái ba đang rất hạnh phúc”.

Nhắc đến mối quan hệ với mẹ, Tóc Tiên không ít lần thẳng thắn chia sẻ, cô và mẹ không gặp nhau nhiều năm nay bất đồng quan điểm sống. Sinh ra trong gia đình khá giả, từ nhỏ khi còn là cô bé chưa đầy 10 tuổi, Tóc Tiên đã được mẹ đứng sau dìu dắt bước chân vào con đường âm nhạc rồi đi hát, đi biểu diễn khắp nơi.

Mặc dù sớm đồng ý để cô thử sức với ca hát và biết thế nào là cuộc sống chốn showbiz song sau này, mẹ Tóc Tiên lại không muốn cô đi theo con đường này mà muốn cô học hành bài bản để theo ngành y, trở thành bác sĩ. Lý do là bởi bà cho rằng nghề ca hát nay đây mai đó nhiều cám dỗ và cạm bẫy, vì thế bà muốn bảo vệ cô bằng cách hướng cô đi theo con đường khác.

Mẹ Tóc Tiên định hướng con gái theo ngành bác sĩ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đam mê ca hát luôn cháy bỏng trong Tóc Tiên nên cô không hứng thú với việc học bác sĩ. Sau đó cô quyết định bỏ ngang việc học theo định hướng của mẹ để chuyển sang học ngành Truyền thông để có thời gian tham gia các hoạt động âm nhạc.

Sau đó Tóc Tiên tích cực tham gia biểu diễn âm nhạc và thay đổi phong cách theo hướng gợi cảm, chính lúc này mâu thuẫn giữa cô và mẹ trở nên bùng nổ vì bà không thể chấp nhận chuyện con gái bỏ học và "hư hỏng" gợi cảm xăm hình như vậy.

Ngoài ra, bà không chấp nhận bất cứ ai tiếp cận con gái nếu bà không thích. Đặc biệt, Hoàng Touliver từng tự ái, phải xa Tóc Tiên một thời gian vì bị mẹ vợ cấm cản, không chấp nhận.

Cho tới bây giờ, Tóc Tiên vẫn tin rằng mẹ rất yêu thương cô, chỉ có điều cách mà bà thể hiện tình yêu đó khác với những người mẹ khác. Như việc bà có lẽ vẫn chưa công nhận thành công của con gái khi đi theo con đường ca hát, cũng như chưa chấp nhận được việc con gái trở thành một người nào đó trong xã hội mà không theo mong mỏi của mình.

Tóc Tiên từng bày tỏ nỗi lòng: “Bây giờ đã đủ, dư điều kiện để trả hiếu, chăm sóc, bù đắp cho mẹ. Điều duy nhất hiện tại tôi mong muốn là mẹ được sống thoải mái”. Còn mọi hiểu lầm, nữ ca sĩ không muốn đề cập đến nữa. Nếu mẹ chấp nhận, Tóc Tiên sẽ sẵn sàng. Nhưng để mẹ hiểu được con gái, theo lời Tóc Tiên chắc chắn còn rất khó khăn.