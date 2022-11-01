Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại chùa bị chỉ trích dữ dội vì phản cảm, sự thật đằng sau đó là gì?

Hậu trường 01/11/2022 10:48

Hình ảnh Xuân Hinh giả gái, nhảy nhót tại một ngôi chùa tại Hải Dương khiến dư luận tranh cãi vì cho rằng phản cảm.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn với hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh trong trang phục giả gái bị cho là hở hang, phản cảm, đang nhảy múa tại sân khấu được trang trí giống nơi chùa chiền.

Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại chùa bị chỉ trích dữ dội vì phản cảm, sự thật đằng sau đó là gì? - Ảnh 1
Hình ảnh gây tranh cãi của NSƯT Xuân Hinh. Ảnh: Internet

Hình ảnh trong clip nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều, khá gay gắt. Dù không xa lạ với hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh giả gái, nhưng có ý kiến cho rằng ăn mặc hở hang nơi chùa chiền là khó chấp nhận. Rất nhiều bình luận khiếm nhã dành cho danh hài bởi họ không tin một người nghệ sĩ như Xuân Hinh lại có thể như vậy. 

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng cần xem kỹ bối cảnh và không nên chỉ trích quá đà với những clip cắt ghép.

Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại chùa bị chỉ trích dữ dội vì phản cảm, sự thật đằng sau đó là gì? - Ảnh 2
Nghệ sĩ Xuân Hinh đã có phản hồi trước những cãi từ dân mạng. Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết đây là buổi biểu diễn tại chùa Sùng Minh, Hải Dương. Xuân Hinh biểu diễn ở sân khấu ở khu vực sân phía ngoài chùa, theo yêu cầu của khán giả và được phép của ban tổ chức và các cụ trong làng.

Theo nghệ sĩ nổi tiếng, đây là tiểu phẩm biến hình trang phục kết hợp. Ông thể hiện nhiều dạng nhân vật theo yêu cầu của khán giả, lúc thì là Chí Phèo, Thị Nở, lúc hát Chầu Văn, lúc thì hoá thân thành gái,... Với một chuỗi nhân vật đa tính cách như vậy, việc mặc trang phục của ông như thế là bình thường, không có gì phải tranh cãi.

"Tôi diễn ở sân khấu ngoài trời. Vở diễn theo yêu cầu từ Ban Tổ chức và các cụ già trong làng, cốt để mua vui cho bà con. Đây là chỗ thân tình, quý mến thì tôi mới nhận lời biểu diễn. Họ yêu cầu tôi diễn Người ngựa ngựa người thì tôi diễn Người ngựa ngựa người, họ yêu cầu tôi hát thì tôi hát, họ yêu cầu diễn thế nào thì tôi diễn thế đó... đâu phải muốn diễn gì thì diễn đâu?", nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết

"Họ không quay cả đoạn mà cắt cúp đưa lên khiến khán giả hiểu lầm. Bà con ngồi dưới rất ủng hộ tôi, không ai kêu ca gì" - nam nghệ sĩ nói thêm.

Xuân Hinh cho biết hiện tại ông đã nghỉ hưu và rất ít khi nhận lời đi diễn, nổi tiếng thì Xuân Hinh càng không có nhu cầu nên việc đưa hình ảnh như thế này lên mạng rất ảnh hưởng tới nam nghệ sĩ. "Thú thật nhiều chùa mời tôi diễn lắm nhưng tôi giờ già rồi, phải giữ gìn sức khoẻ nên tôi đâu có nhận lời mấy. Thân tình lắm tôi mới nhận lời mà cũng có phải cát-xê gì nhiều đâu, gọi là chút lộc chùa thầy gửi", Xuân Hinh chia sẻ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại chùa bị chỉ trích dữ dội vì phản cảm, sự thật đằng sau đó là gì? - Ảnh 3

NSƯT Xuân Hinh sinh năm 1960. Suốt những năm cuối thập niên 90, Xuân Hinh là cái tên thống trị cả thị trường hài đất Bắc. Những vai diễn Tiến Tùng - túng tiền trong vở Tùng lò gạch, Mộng Ti trong Xuân Hinh đi hỏi vợ…, hay những câu nói "Ai gọi em đó có em đây", "Ăn chơi đi đừng có tiếc tiền làm gì", những giai điệu "buồn buồn thương thương, thương buồn thương nhớ thương con đề/ đề ơi thương nhớ, nhớ thương là thương thương nhớ …." in dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ người dân lao động.

Xuân Hinh được cho là nghệ sĩ giàu nhất nhì làng hài Việt. Dù nổi tiếng và sở hữu nhiều tài sản giá trị, ông vẫn giữ lối sống giản dị, tiết kiệm. Hiếm khi người ta thấy “Vua hài đất Bắc” ngồi xế hộp sang trọng mà anh thường chạy xe máy. Danh hài cũng không quan trọng chuyện ăn uống. Bữa cơm ở nhà chỉ cần vài món đơn giản, rau dưa là xong bữa. Hiện ở tuổi lục tuần, “Vua hài đất Bắc” vẫn tràn đầy năng lượng, sống vui khỏe hết mình. 

 

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Từ khóa:   Xuân Hinh Xuân Hinh giả gái Vua hài đất Bắc

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