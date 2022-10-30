Cuộc sống làm dâu của Thanh Hà sau đám cưới lãng mạn với Phương Uyên: Đích thị là nàng dâu số hưởng!

Hậu trường 30/10/2022 20:51

Thanh Hà tìm được bản ngã của chính mình khi ở bên Phương Uyên, cuộc sống làm dâu của giọng ca 6X nhận được sự quan tâm.

Thanh HàPhương Uyên công khai yêu và cưới chỉ vỏn vẹn trong 7 tháng. Trái ngược với tình yêu thương giữa hai người trong cuộc, việc công khai yêu Phương Uyên khiến ca sĩ Thanh Hà gặp không ít phiền toái.

Bên cạnh những bình luận chúc phúc, mạng xã hội xuất hiện những ý kiến trái chiều, thắc mắc lý do Thanh Hà chuyển sang yêu nữ sau khi trải qua một đời chồng, sinh con và vừa chia tay bạn trai.

Cuộc sống làm dâu của Thanh Hà sau đám cưới lãng mạn với Phương Uyên: Đích thị là nàng dâu số hưởng! - Ảnh 1
Thanh Hà và Phương Uyên. Ảnh: Internet

Bỏ qua những lời dị nghị của thiên hạ, Thanh Hà và Phương Uyên quyết định gắn bó cuộc đời với đối phương. Tháng 9 vừa qua, một đám cưới lãng mạn đã được diễn ra tại Mỹ, cặp đôi đã trao những lời ước hẹn đầy xúc động. 

"Trước đây, Uyên quen những người mà Uyên nghĩ đó là tình yêu, cho đến khi chúng ta gặp nhau. Lúc hai ta ở bên nhau, tất cả khó khăn, đau khổ trong Uyên, Uyên không còn nhớ tới nữa", nhạc sĩ Phương Uyên nhắn nhủ.

Cuộc sống làm dâu của Thanh Hà sau đám cưới lãng mạn với Phương Uyên: Đích thị là nàng dâu số hưởng! - Ảnh 2

Thanh Hà cũng đồng thời bày tỏ với bạn đời: "Cảm ơn Uyên đã cho Hà một tình yêu mà không bao giờ Hà dám có, dám nghĩ tới, dám mơ ước. Hà không muốn hứa những điều to lớn, nhưng xin hứa với Uyên rằng sẽ luôn sẵn sàng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho Uyên và cho chúng ta. Và, Hà hứa sẽ uống cà phê với Uyên mỗi sáng, hát tất cả những ca khúc mà Uyên viết".

Sau đám cưới với Phương Uyên, mối quan hệ giữa Thanh Hà và gia đình bạn đời nhận được sự quan tâm.

Mới đây, Phương Uyên chia sẻ bức ảnh gây chú ý trên mạng xã hội, ghi lại cảnh quây quần bên gia đình. Trong ảnh có mặt Thanh Hà, bố mẹ nhạc sĩ và một số người thân.

Cuộc sống làm dâu của Thanh Hà sau đám cưới lãng mạn với Phương Uyên: Đích thị là nàng dâu số hưởng! - Ảnh 3
Thanh Hà bên gia đình của Phương Uyên. Ảnh: FBNV

Được biết bố mẹ Phương Uyên về Việt Nam chưa lâu, có chuyến nghỉ dưỡng Đà Lạt cùng các con, đồng thời ủng hộ show diễn của cặp đôi tại thành phố sương mù.

"Đà Lạt ngày cuối tháng 10. Cảm ơn khán giả đêm qua. Cảm ơn gia đình đã tham gia hành trình này cùng Hà - Uyên", nhạc sĩ nổi tiếng viết kèm.

Qua chia sẻ, có thể thấy giọng ca Mong manh tình về rất được lòng gia đình Phương Uyên, các hoạt động nghệ thuật luôn được bậc phụ huynh ủng hộ.

Cuộc sống làm dâu của Thanh Hà sau đám cưới lãng mạn với Phương Uyên: Đích thị là nàng dâu số hưởng! - Ảnh 4
Giọng ca 6x thân thiết với các thành viên trong gia đình của bạn đời. Bố mẹ Phương Uyên ở trung tâm bức ảnh. Ảnh: FBNV

Trước đó, Thanh Hà cũng từng chia sẻ bức ảnh bên đấng sinh thành Phương Uyên sau đám cưới. Nữ danh ca chỉ viết kèm một câu cũng đủ cho thấy niềm hạnh phúc khi được trở thành thành viên trong đại gia đình.

"Em luôn mơ có được một gia đình lớn, thật đông người. Và đây mới chỉ là một nửa quân số đi ăn tối thôi nha", Thanh Hà hạnh phúc bày tỏ.

Cuộc sống làm dâu của Thanh Hà sau đám cưới lãng mạn với Phương Uyên: Đích thị là nàng dâu số hưởng! - Ảnh 5
Ngày từ những ngày đầu yêu nhau, Thanh Hà đã rất được lòng bố mẹ Phương Uyên. Ảnh: FBNV

Thanh Hà sinh năm 1969, có mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Nhiều bài hát trữ tình của chị được yêu mến như Tàn tro (nhạc ngoại lời Việt), Mong manh tình về (Đức Trí), Sợ yêu (Hoàng Nhã). Đầu tháng 2, ca sĩ công bố chia tay vị hôn phu người Philippines - Roland Casiquin Jr - sau nhiều năm bên nhau.

Phương Uyên sinh năm 1970, cùng hai em gái Cẩm Tú (1973), Ngọc Diệp (1974) lập nên nhóm Ba Con Mèo. Nhóm hoạt động sôi nổi và nhanh chóng được khán giả yêu mến trong những năm 1990-2000 với loạt hit: Sài Gòn cô tiên năm 2000, Mẹ yêu... Năm 2001, nhóm tan rã. Phương Uyên trở thành nhà sản xuất âm nhạc, những năm gần đây chị còn mở trường dạy nhạc.

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