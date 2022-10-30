Xúc động hình ảnh Hoài Linh lần đầu đến thắp hương cho Phi Nhung

Hậu trường 30/10/2022 19:44

Hoài Linh diện bộ đồ bà ba giản dị. Anh không giấu được xúc động khi đứng trước bức di ảnh của người em thân thiết - cố ca sĩ Phi Nhung.

Tối qua (ngày 29/10), liveshow Tìm mẹ trong mơ để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung đã được diễn ra. Ngoài các con nuôi của cố ca sĩ thì nhiều sao Việt gạo cội như NSND Lệ Thủy, Minh Vương, NSƯT Hoài Linh, Phượng Hằng, Phi Điểu, Quang Lê,... đều đến tham dự. Khoảnh khắc Hoài Linh xúc động khi thắp hương cho Phi Nhung được nhiều khán giả quan tâm.

Ở thời điểm cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, Hoài Linh đang vướng vụ lùm xùm về tiền từ thiện nên phải "ở ẩn" trong thời gian dài và không thể đến viếng đàn em. Mãi đến hiện tại, nam danh hài mới lần đầu có dịp đến thắp hương cho cố ca sĩ. 

Xúc động hình ảnh Hoài Linh lần đầu đến thắp hương cho Phi Nhung - Ảnh 1
Xúc động hình ảnh Hoài Linh lần đầu đến thắp hương cho Phi Nhung - Ảnh 2
Xúc động hình ảnh Hoài Linh lần đầu đến thắp hương cho Phi Nhung - Ảnh 3
Nam nghệ sĩ ăn mặc giản dị, xúc động đứng trước di ảnh Phi Nhung. Ảnh: Bí mật showbiz

Trong đêm nhạc, Hoài Linh chia sẻ anh nhận lời tham gia chương trình một phần vì ý nghĩa của nó, một phần vì muốn gặp các con của cố nghệ sĩ Phi Nhung.

"Một trong những điều tôi nhận lời là gặp hậu duệ của người em tôi hay mắng nhất. Tôi thấy các cháu trưởng thành làm việc rất nghiêm túc, có tình cảm với Phi Nhung.

Tôi hy vọng các cháu sẽ phát triển con đường sự nghiệp để cho nghề nghiệp của các cháu và ước muốn, mong ước của Phi Nhung", nam danh hài nghẹn ngào.

Xúc động hình ảnh Hoài Linh lần đầu đến thắp hương cho Phi Nhung - Ảnh 4
Hoài Linh vẫn buồn bã khi thấy người em thân thiết giờ đây đã không còn. Ảnh: Bí mật showbiz

Lúc sinh thời, Phi Nhung từng cho biết "anh Bốn" chính là người nâng đỡ chị khi mới vào nghề. Ngay cả chiếc áo dài đầu tiên giọng ca Bông điên điển mặc đi diễn cũng là đàn anh tặng cho. Sau này, nam danh hài còn sáng tác bài hát Giờ xa lắm rồi để tặng cho nữ ca sĩ.

Cả hai xem nhau như những người thân trong gia đình. Thời điểm còn hoạt động ở Mỹ, Phi Nhung thậm chí còn đến tận nhà nam danh hài để hỏi cưới đàn anh. Cố nghệ sĩ cho biết, mẹ nam danh hài rất quý mình, nên mặc cho cả hai không nên duyên, bà sau này vẫn gọi Phi Nhung là “con dâu hụt”.

Xúc động hình ảnh Hoài Linh lần đầu đến thắp hương cho Phi Nhung - Ảnh 5
Phi Nhung và Hoài Linh từng có mối quan hệ. Ảnh: Internet

Từ sau khi được cơ quan chức năng "minh oan" vụ từ thiện, Hoài Linh dường như đã xuất hiện nhiều hơn. Nam danh hài chăm chỉ đi diễn từ trong nước đến hải ngoại. Tuy nhiên, có vẻ như anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc xuất hiện trên sóng truyền hình.

 

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Từ khóa:   Hoài Linh Phi Nhung Hoài Linh thắp hương cho Phi Nhung

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