Hoài Linh sang Mỹ đoàn tụ cùng con trai: Cặm cụi nấu nướng chiêu đãi gia đình, lấy lại tinh thần sau ồn ào đã qua

Thời gian gần đây, Hoài Linh có chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ. Bên cạnh công việc, nam danh hài còn dành nhiều thời gian bên gia đình, bởi nhiều người thân của anh hiện đang sống tại xứ sở cờ hoa.

Mới đây, Thành Vinh còn hạnh phúc khoe ảnh bố vào bếp nấu ăn. Anh viết: "Sếp nhà em và cô 6 đây ạ". Dù ở Mỹ nhưng danh hài Hoài Linh vẫn giản dị, chân chất. Nam danh hài trổ tài nấu thịt kho và những món ăn Việt Nam cho con trai thưởng thức.

Anh vào bếp nấu ăn chieu đãi con trai và cả gia đình. Ảnh: FBNV

Dưới bình luận, nhiều người gửi lời chúc đến danh hài Hoài Linh: "Anh Bốn luôn luôn giản dị và khiêm tốn. Chúc anh nhiều sức khỏe", "Thịt kho tiêu, còn món canh khoai mỡ nữa anh Bốn ơi", "Anh Linh giỏi quá, quá tuyệt vời luôn"...

Ồn ào từ thiện năm 2021 đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Hoài Linh. Vì chuyện này, danh hài ở ẩn một thời gian dài và mới trở lại hoạt động sân khấu gần đây. Nam nghệ sĩ rơi vào thế khó khi luôn trở thành chủ đề tranh luận mỗi khi xuất hiện trong các dự án nghệ thuật.

Mới đây, thông tin Hoài Linh tham gia đêm nhạc gây quỹ từ thiện Tìm mẹ trong mơ đã gây nên những ý kiến trái chiều. Trước những phản đối từ một bộ phận khán giả, trưởng ban tổ chức chương trình đã lên tiếng cho biết: "Việc từ thiện của anh Hoài Linh đã có cơ quan chức năng điều tra và đưa ra kết luận. Đúng hay sai gì thì phía cơ quan chức năng đã có kết quả rồi. Hiện tại thì anh Hoài Linh đang trong sạch và chúng tôi tin tưởng vào pháp luật. Chương trình của chúng tôi mang ý nghĩa về từ thiện, hỗ trợ các bé. Diễn viên hay nghệ sĩ nào đồng hành với chương trình thì chúng tôi đều trân trọng. Chúng tôi xin khẳng định tất cả những nguồn thu từ việc bán vé và ủng hộ, thu chi đều rõ ràng, minh bạch. Khi một người nào đó sẵn sàng hỗ trợ thì sao mình không đón nhận họ".

Ngoài ra, việc Hoài Linh tiếp tục giả gái trong phim chiếu rạp Mến gái miền Tây cũng nhận ý kiến trái chiều. Các ý kiến cho rằng, việc hóa thân của Hoài Linh có thể làm sai lệch hình ảnh cộng đồng LGBT.

Về phía Thành Vinh, anh không theo nghiệp nghệ thuật như bố mà có đam mê với máy bay và học tập tại University of Texas. Anh được hãng hàng không Mỹ nhận làm ở vị trí kỹ sư năm 2017 và kinh doanh nhiều mảng khác.

Thời gian danh hài vướng vào lùm xùm từ thiện, Võ Lê Thành Vinh trở thành chỗ dựa tinh thần cho bố dù anh không thể về nước vì dịch COVID-19. Thời điểm đó, có tin đồn anh bí mật đón bố qua Mỹ để “lánh nạn” tạo luồng dư luận trái chiều. Ngay sau đó, anh đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này.