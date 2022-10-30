Lý Nhã Kỳ bị thất lạc hành lý chứa toàn kim cương, thái độ của 'nữ hoàng trang sức' gây chú ý

Bên trong chiếc vali mà Lý Nhã Kỳ mang đi nước ngoài chứa rất nhiều trang sức kim cương đắt tiền, với giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 27/10, Lý Nhã Kỳ cùng ekip có chuyến bay sang Qatar để tham dự sự kiện Fashion for Relief theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell. Tuy nhiên trước giờ bay, ekip của Lý Nhã Kỳ gặp trục trặc giấy tờ và may mắn mọi việc được giải quyết. Lý Nhã Kỳ. Ảnh: FBNV Chưa dừng lại ở đó, mới đây, Lý Nhã Kỳ và ekip chia sẻ một sự cố hy hữu khiến cả cô cùng tất cả mọi người cùng tham gia chuyến đi phải toát mồ hôi. Cụ thể, người đẹp 8X cho biết cô chỉ có 18 tiếng ở lại Doha để dự sự kiện rồi về lại Việt Nam. Vì thời gian gấp rút lại bay khuya nên diễn viên Kiều nữ và đại gia đã vô tình để quên một chiếc vali xách tay trên xe lúc di chuyển vào sân bay.

Sự cố khiến cả đoàn nhanh chóng liên hệ sân bay để tìm lại chiếc valy. Với giá trị “khủng” của số trang sức bên trong, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu khi đó Lý Nhã Kỳ đã lo lắng đến mức nào. Chưa kể, cô còn cần số trang sức đó để tham gia sự kiện nên nếu thất lạc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và đối tác. Nữ diễn viên đã lập tức báo với các nhân viên về sự cố. Ảnh: Chụp màn hình Rất may mắn là sau nhiều giờ tìm kiếm, chiếc valy đã được tìm thấy. Lý Nhã Kỳ đã kiểm tra kỹ càng bên trong và cho biết không có bất kỳ tổn thất nào. Có khá nhiều nhân viên sân bay nước sở tại cũng hỗ trợ cô nàng hết mình trong việc tìm kiếm.

May mắn là chiếc vali đã được tìm thấy và không xảy ra mất mát gì. Ảnh: Chụp màn hình Những ngày qua, Lý Nhã Kỳ trở thành tâm điểm chú ý sau tin đồn “bị bắt”, “cấm xuất cảnh”. Thậm chí, chuyến đi qua Qatar dự dạ tiệc từ thiện của cô cũng vướng thông tin tiêu cực là “cô bỏ trốn qua nước ngoài”. Trao đổi với truyền thông, người đẹp 8X cho biết, thời gian qua cô vẫn sinh sống và làm việc bình thường ở TP.HCM. Trang Facebook cá nhân của diễn viên vẫn cập nhật các hình ảnh, clip mới về chuyến đi Qatar theo lời mời của siêu mẫu Naomi Campbell và công chúa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani - em gái của Quốc vương đương nhiệm. “Nhiều ngày qua không ít những nguồn tin không chính thống đã đăng tải nhiều tin tức tiêu cực về Kỳ. Không biết nhằm mục đích câu view, hay vì trục lợi cá nhân. Nhân dịp nhiều thông tin nhiễu loạn này cũng giúp cho Kỳ nhận ra ai là bạn, ai là bè luôn. Cuộc đời ai cũng có kẻ ghét, người thương và nó là điều bình thường trong cuộc sống. Song Kỳ thấy mình may mắn bởi kết quả cho thấy Kỳ có nhiều bạn và ít bè lắm, Kỳ thấy vui và hạnh phúc lắm”, cô chia sẻ. Đồng thời, Lý Nhã Kỳ nhấn mạnh, ai cần thông tin chính xác gì về cô có thể gọi điện hỏi trực tiếp, tránh bị hoang mang bởi những tin đồn không có căn cứ trên mạng xã hội. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà sản xuất phim, doanh nhân. Người đẹp từng tham gia các phim Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Mùa hè lạnh, Kẻ thứ ba... Cô cũng từng là Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2011-2012.

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sang chảnh tại nước ngoài, nói gì trước tin đồn 'không được bay'? Trước đó, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt mà một tài khoản mạng đăng tải, gây ảnh hưởng đến uy tín của nữ diễn viên.

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