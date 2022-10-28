Vì sao 'đệ nhất đào võ' Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, nhất định không về sống cùng NSND Bạch Tuyết?

Hậu trường 28/10/2022 19:38

Dù NSND Bạch Tuyết nhiều lần ngỏ ý muốn "đệ nhất đào võ" về sống chung nhưng bà kiên quyết từ chối.

NSƯT Diệu Hiền sinh năm 1945, nổi danh với những vai đào võ dù khởi đầu bà đóng đào thương rất thành công. Ở tuổi xế chiều, NSƯT Diệu Hiền sống trong viện dưỡng lão nghệ sĩ và mang trong mình nhiều căn bệnh nguy hiểm như: bệnh tim, thoát vị đĩa đệm, cao huyết áp, cường giáp, thấp khớp… nhưng lại không đủ tiền thuốc thang, chạy chữa.

Những năm qua, NSND Bạch Tuyết thường xuyên đến thăm "đệ nhất đào võ" Diệu Hiền. Tình bạn giữa hai nghệ sĩ gạo cội khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Song chính điều đó cũng khiến khán giả thắc mắc rằng tại sao giọng ca Nửa đời hương phấn không đón bạn thân về nhà sống cùng.

Vì sao 'đệ nhất đào võ' Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, nhất định không về sống cùng NSND Bạch Tuyết? - Ảnh 1
Nghệ sĩ Diệu Hiền (áo xanh) - "đệ nhất đào võ" và bạn thân - nghệ sĩ Bạch Tuyết. Ảnh: Internet

Trong video vừa đăng tải trên kênh YouTube, NSƯT Diệu Hiền cho biết dù có mối quan hệ khá thân thiết song bà không thể chấp nhận lời đề nghị này từ phía NSND Bạch Tuyết. Giọng ca Nữ tướng cờ đào giải thích thêm: “Dù có là chị em ruột kêu tôi về để nuôi, tôi còn không chịu chứ đừng nói là bạn”.

Nghệ sĩ Diệu Hiền cho biết trước đó, “cải lương chi bảo” cũng từng ngỏ ý mời bà về sống chung. Thậm chí, NSND Bạch Tuyết còn hứa sẽ sắp xếp một căn phòng riêng để thoải mái nhưng bà đành từ chối. Bởi đối với NSƯT Diệu Hiền thì: “Mình là nghệ sĩ, mình muốn ở một mình mình để khi có những chuyện cần suy nghĩ, mình không muốn ai xen vô, không muốn ai khuyên mình”.

NSƯT Diệu Hiền gửi lời cảm ơn vì tấm lòng mà NSND Bạch Tuyết dành cho mình. Song bà đành từ chối về ở cùng vì muốn giữ được sự tự do của bản thân. “Bây giờ tôi về với Bạch Tuyết thì được, nhưng nó làm tôi tưởng tượng như có một cái gì đó rào tôi lại, làm tôi khó chịu lắm. Chẳng thà tôi ở đây, thỉnh thoảng Bạch Tuyết qua thăm tôi là được rồi. Đâu thể nào cái gì tôi cũng gọi Bạch Tuyết được. Bạch Tuyết thấy không kỳ nhưng tôi thì lại thấy kỳ”, nữ nghệ sĩ cải lương nói thêm.

Vì sao 'đệ nhất đào võ' Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, nhất định không về sống cùng NSND Bạch Tuyết? - Ảnh 2

Diệu Hiền có 5 người con, đa số đã lập gia đình nhưng vẫn nặng gánh mưu sinh. Trong đó, hai người con trai chơi đàn tại các tụ điểm sân khấu, hai con gái theo nghiệp cầm ca của mẹ dù hiếm khi được mời show. Con gái út của bà cũng bị động kinh bẩm sinh nên cần có người chăm nom. Hiểu rõ hoàn cảnh từng người con, nữ nghệ sĩ không đòi hỏi họ phải báo hiếu hay trông mong sự hỗ trợ tiền bạc.

“Các con tôi dù không khá giả gì nhưng có hiếu với mẹ. Dịch bệnh thất nghiệp, áp lực kinh tế nhưng chúng vẫn mỗi ngày gọi điện hỏi thăm tôi. Mỗi nhà mỗi cảnh, tôi chỉ mong các con sống vui khỏe, bình an, đi làm tự nuôi thân và yêu thương nhau là tốt lắm rồi”, nữ nghệ sĩ từng trải lòng.

Vì sao 'đệ nhất đào võ' Diệu Hiền ở viện dưỡng lão, nhất định không về sống cùng NSND Bạch Tuyết? - Ảnh 3
NSƯT Diệu Hiền trong gian phòng nhỏ nơi bà sinh hoạt trong Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Ảnh: Internet

Suốt 9 năm qua, Viện dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu ở đường Âu Dương Lân, quận 8, TP.HCM cũng trở thành tổ ấm của Diệu Hiền. Với bà, đây cũng là nơi chốn để mình gửi gắm phần đời còn lại sau gần cả đời người bôn ba mưu sinh. 

Diệu Hiền sống thảnh thơi bên những người bạn nghệ sĩ có cùng cảnh ngộ. Mỗi ngày, bà sinh hoạt, ăn uống theo những khung giờ giấc cố định. Mọi người cũng quây quần tụng kinh niệm Phật mỗi tối, tâm tình về chuyện đời, chuyện nghề. Họ kể những mẩu chuyện về thời xưa đi lưu diễn ra sao, tập tuồng ở các đoàn hát thế nào rồi cùng nhau cười đùa. 

 

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Từ khóa:   NSND Bạch Tuyết NSƯT Diệu Hiền cải lương

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