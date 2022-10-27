Sự nghiệp của Harry Lu bắt đầu với bộ phim Thần Tượng đóng cùng Chi Pu, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn và Hoàng Thùy Linh. Visual ấn tượng, nét diễn xuất dễ thương cùng giọng nói lơ lớ đặc biệt khiến hot boy bóng rổ dễ dàng gây ấn tượng với khán giả.

Harry Lu là 1 trường hợp hiếm gặp ở showbiz Việt . Anh sinh ra trong gia đình gốc Đài Loan có bố mẹ làm việc tại Việt Nam, từ nhỏ là công tử nhà giàu, chẳng mấy khi lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Với vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1m83, Harry Lu dễ dàng đốn tim người hâm mộ.

Sau bộ phim điện ảnh đầu tay, Harry Lu tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” vào những dự án phim đình đám khác như Hương Ga, Trở Về 3. Cuối năm 2016, tên tuổi của Harry Lu được nhắc đến nhiều hơn khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh 4 Năm, 2 Chàng, 1 Tình Yêu của nữ đạo diễn Luk Vân.

Harry Lu từng vương tin đồn tình cảm với 2 mỹ nhân hàng đầu showbiz Việt. Ảnh: Internet

Nhưng đấy chỉ là câu chuyện trước biến cố vào năm 2017. Harry Lu bị tai nạn giao thông dẫn đến gương mặt bị phá hủy hoàn toàn, anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng "tưởng như đã chết". Toàn bộ gương mặt của nam diễn viên không còn nguyên vẹn như trước. Nỗi ám ảnh sâu sắc anh từng chia sẻ đó là khi bố mẹ vào viện thăm nhưng đã đi lướt qua giường bệnh mình nằm vì không thể nhận ra con trai.

Harry Lu còn bất tỉnh và phải trải qua 60 giờ phẫu thuật tại phòng mổ. Sau đó, anh được gia đình đưa về quê nhà chữa trị và mọi công việc tại Việt Nam phải tạm dừng.

Sau khi trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật tái tạo lại hình dáng khuôn mặt với nhiều đau đớn và khó khăn, nam diễn viên mới có được diện mạo như hiện tại.

Nam diễn viên trải qua 20 lần phẫu thuật thẩm mỹ để có được diện mạo như hiện tại. Ảnh: Internet

Trong một bài phỏng vấn trước đây, Harry Lu từng tiết lộ rằng bên dưới làn da của anh toàn là kim loại và gương mặt trông cũng không còn cân xứng nữa. Nam diễn viên bộc bạch: "Bác sĩ phải dùng máy để làm lại xương mắt và xương hàm cho tôi, vì xương thật đã vỡ nát, không còn chống đỡ được bất cứ thứ gì. Bây giờ, bên dưới làn da của tôi toàn là kim loại".

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Harry Lu gây chú ý khi đăng tải hình ảnh trong phòng tập gym cùng dòng chia sẻ thông báo đã về Việt Nam. Anh viết: "Lên 4kg sau khi về Việt Nam, chiều mới ăn 2 phần bánh cuốn giờ lại thêm cơm tấm".

Hình ảnh mới nhất của nam diễn viên trên mạng xã hội. Ngoại hình anh thay đổi khá nhiều, từ vóc dáng cơ bắp đến mái tóc dài lãng tử. Ảnh: IGNV

Thông tin khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì đây là lần hiếm hoi sao nam này trở lại Việt Nam sau sự cố tai nạn, đồng thời dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài khỏe khoẳn, điển trai của anh ở thời điểm hiện tại. "Anh về Việt Nam rồi ư? Bất ngờ quá", "Dạo này anh nhìn cơ bắp quá", "Ngày càng đẹp trai nhé",... là những bình luận dưới bài đăng.

Ảnh hưởng bởi vụ tai nạn và phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên diện mạo của Harry Lu đã có sự thay đổi so với trước. Nếu trước kia nam diễn viên mang đến nhan sắc thư sinh thì giờ đây, trông nam diễn viên có phần trưởng thành hơn. Mặc dù gương mặt kém tự nhiên đôi chút nhưng Harry Lu vẫn phong độ và cuốn hút.

Cận cảnh nhan sắc của Harry Lu. Dễ dàng nhận thấy sự thay đổi của các đường nét trên gương mặt nam diễn viên. Ảnh: Internet

Thời gian qua, Harry Lu về Đài Loan để đóng phim, rồi bị kẹt lại hai năm. Nhờ đó, anh tham gia showbiz xứ Đài nhiều hơn, đóng hai phim và tham gia quảng cáo cho một số nhãn hàng. Trước đó nam diễn viên từng tham gia một số dự án web-drama nên không bỡ ngỡ.

Harry Lu sống một mình do ba mẹ vẫn ở Việt Nam. Hàng ngày anh rèn luyện diễn xuất, học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ nước ngoài. Thời gian rảnh anh chơi thể thao để nâng cao sức khỏe.