Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản

Hậu trường 27/10/2022 14:13

Lấy chồng hơn nhiều tuổi lại trải qua 3 đời vợ, người đẹp Cà Mau từng đối diện nhiều lời dị nghị.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau. Cô từng là một chân dài đình đám của showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt các thành tích đáng nể như Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu...

Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 1
Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 2

Năm 2015, Phan Như Thảo gây bất ngờ khi lên xe hoa với đại gia bất động sản Đức An, khiến nhiều người bất ngờ. Thời điểm đó có không ít dị nghị bởi lẽ cựu người mẫu sinh năm 1988 trong khi ông xã cô từng có 3 đời vợ, sinh năm 1962 và cả hai cách nhau tới 26 tuổi. Chưa kể còn có những đồn đoán chân dài miền Tây đồng ý kết hôn vì khối tài sản hàng trăm tỷ của ông xã đại gia.

Doanh nhân Đức An từng gây ồn ào với vụ li hôn tranh chấp khối tài sản 288 tỷ đồng với người vợ thứ ba.

Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 3
Lấy chồng đại gia hơn 26 tuổi lại trải qua 3 đời vợ, Phan Như Thảo từng đối diện với nhiều lời dị nghị. Ảnh: Internet

Trải qua 3 lần đò, đại gia Đức An dường như đã hiểu được mình cần gì trong chuyện tình cảm. Ngay từ lần đầu gặp Phan Như Thảo, dường như đại gia Đức An đã trúng tiếng sét ái tình nên Như Thảo đóng phim ở đâu cũng có sự xuất hiện của "người ấy", thậm chí trong 4-5 tháng, vị đại gia cũng kéo vali theo cô đi từ Cần Thơ, Vĩnh Long cho tới gần biên giới Campuchia.

Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 4

Phan Như Thảo - Đức An đính hôn từ năm 2015 và đến hiện tại vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cặp đôi đã có với nhau con gái xinh xắn, được đặt tên là bé Bồ Câu. Cô hạnh phúc vì có chồng luôn kề bên chăm sóc, ân cần. Như Thảo kể trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa“Mình có bầu sướng lắm, chồng chăm mình tăng lên 30kg. Đồ ăn, nước để sẵn, anh ấy còn đút cho mình, không cho tự cầm luôn. Chồng mình là người nuôi nấng, chăm sóc con. Con chỉ mới lăn là chồng bật dậy ôm con rồi. Mình thì ngủ không hay biết gì luôn. Mình cũng thèm đi làm dã man, nhớ đoàn phim dễ sợ luôn. Nhưng nghĩ ông xã lớn tuổi rồi, mình ở nhà lo cho hai cha con. Khi nào con lớn, anh ấy vui vẻ vì gia đình đầy đủ thì mình sẽ đi đóng phim lại”.

Với lịch sử tình trường của vị đại gia này, cộng với sự chênh lệch tuổi tác, chuyện tình của cặp đôi từng vấp phải nhiều nghi ngờ từ dư luận. Họ cho rằng đây là cuộc hôn nhân nhiều tính toán hơn là vì tình yêu. Thậm chí cư dân mạng còn đoán cả hai khó mà sống được với nhau quá 1 năm.

Thế nhưng gần chục năm về chung 1 nhà, cặp đôi vẫn giữ được hạnh phúc. Không còn hoạt động trong showbiz nữa nhưng cô rất thành công trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và bất động sản. Đứng sau sự thành công đó của Như Thảo không thể thiếu sự ủng hộ, động viên của ông xã.

Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 5
Cuộc sống hạnh phúc của chân dài miền Tây bên chồng con. Ảnh: FBNV

Không chỉ dành tình yêu thương, sự quan tâm cho vợ, đại gia Đức An còn hào phóng tặng vợ nhiều bất động sản giá trị. 

Tháng 10/2018, nữ người mẫu chia sẻ, ông xã mua tặng cô 2 căn nhà đối diện nhau, vừa để ở vừa để kinh doanh. Hai căn nhà của Phan Như Thảo nằm ở trung tâm Quận 1, TP HCM. Khi được hỏi về giá trị, cô cho hay bản thân không nhớ từng mua 2 căn nhà hết bao nhiêu tiền. Chỉ biết, căn nhà hiện tại từng được hỏi mua với giá 45 tỷ đồng nhưng cô không bán.

Không chỉ sở hữu nhà ở TP HCM, đại gia Đức An còn không tiếc tiền mua mảnh đất rộng 500m2 ở Đà Lạt để xây dựng biệt thự mừng dịp con gái Bồ Câu chào đời. 

Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 6
Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 7
Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 8
Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 9
Phan Như Thảo được chồng tặng nhiều bất động sản giá trị. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Phan Như Thảo khoe căn villa "xịn xò" ở Ninh Phước, kế hoạch này xuất phát từ mong muốn có một ngôi nhà bên bờ biển của cựu người mẫu. Đã lâu, Như Thảo hay hình dung về những buổi sáng được thức giấc trong tiếng sóng vỗ và đưa mắt qua cửa sổ ngắm bình minh trên biển, vì thế ông xã quyết định chiều theo ý muốn của cô.

Ở nhà, Đức An phụ trách việc nấu nướng chính. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Việc chăm sóc, dạy dỗ con gái nhỏ cũng được vị đại gia U60 rất quan tâm.

Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 10
Cuộc sống của chân dài miền Tây chấp nhận làm vợ thứ 4 đại gia hơn 26 tuổi: Được chồng để lại di chúc, trao hết tài sản - Ảnh 11

Trên trang cá nhân, anh thường xuyên nhận được nhiều sự đồng tình khi chia sẻ những cách dạy con, quan niệm về cuộc sống. 

Sau những sóng gió cuộc đời, đại gia Đức An dành rất nhiều tinh yêu và niềm tin cho vợ mình. Anh không ngần ngại trả lời trên Ngoisao.net: "Hiện tại Thảo quản lý và quyết định hết mọi việc. Việc chuyển nhượng hơi phiền phức với quá nhiều thủ tục, nên tôi ủy quyền cũng như di chúc hết tài sản cho Thảo. Như vậy ngắn gọn và thuận lợi".

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Từ khóa:   Phan Như Thảo Đức An vợ chồng Phan Như Thảo

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