Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sang chảnh tại nước ngoài, nói gì trước tin đồn 'không được bay'?

Hậu trường 28/10/2022 15:16

Trước đó, Lý Nhã Kỳ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt mà một tài khoản mạng đăng tải, gây ảnh hưởng đến uy tín của nữ diễn viên.

Ngày 28/10, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ cập nhật hình ảnh tại Doha (Qatar). Nữ diễn viên và ê-kíp được công chúa Qatar, siêu mẫu Naomi Campbell tiếp đón chu đáo.

Người đẹp chia sẻ loạt hình trong căn phòng sang trọng, cho biết "rộng đến mức 10 người trong ê-kíp ở chung được". 

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sang chảnh tại nước ngoài, nói gì trước tin đồn 'không được bay'? - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ đăng tải hình ảnh cùng ekip có mặt tại Qatar vào sáng 28/10. Ảnh: FBNV

Tối 27/10, trước giờ lên đường sang Doha, Lý Nhã Kỳ có bài đăng phản hồi về tin đồn "không được bay". Cô khẳng định: "Tôi vẫn bay được, và chuẩn bị cất cánh".

Nữ diễn viên cũng đăng đoạn video kể về sự cố giấy tờ mà cô và ê-kíp gặp phải tại sân bay. 

Trong video, nhà thiết kế Đỗ Long - người đồng hành cùng Lý Nhã Kỳ trong chuyến công tác Doha - chia sẻ: "Chị Kỳ phải dàn xếp mới kịp có visa cho cả đoàn cách đây 2,3 ngày. Hôm nay đến sân bay thì chúng tôi mới biết là còn phải khai báo trong tờ giấy chấp nhận được nhập cảnh vào Qatar, ít nhất 24 tiếng trước khi bay. Cuối cùng, chị Kỳ lại phải gọi sang bên đó nhờ hỗ trợ chúng tôi kiểm tra Covid-19 tại chỗ, cấp giấy khai báo kịp thời".

Lý Nhã Kỳ cũng nói vui: "Tôi nghĩ mình nên được gọi là công chúa rắc rối (cười)".

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sang chảnh tại nước ngoài, nói gì trước tin đồn 'không được bay'? - Ảnh 2
Sau những rắc rối về giấy tờ, Lý Nhã Kỳ và ê-kíp cũng đã kịp lên đường bay sang Qatar tối 27/10. Ảnh: FBNV

Trước đó (26/10), một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Dòng nội dung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận trái chiều về thông tin được chủ Facebook đăng lên.

Thậm chí, tài khoản mạng nói trên còn viết: "Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Điều đáng chú ý là trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng".

Trước tin đồn này, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận. Cô tỏ ra bất ngờ và cho rằng nếu muốn biết thông tin chính xác, người đăng nên hỏi chính cô. Lý Nhã Kỳ cũng cho biết dòng trạng thái đăng tải thông tin sai lệch đã bị xoá.

Trên trang cá nhân có gần 650 nghìn người, Lý Nhã Kỳ bày tỏ: "Chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc hú hồn. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác". 

Trước một số bình luận của cộng đồng mạng cho rằng Lý Nhã Kỳ nên làm mạnh tay với những nguồn tin sai lệch, gây phương hại, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, Lý Nhã Kỳ nói: "Có lẽ nên như vậy".

Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sang chảnh tại nước ngoài, nói gì trước tin đồn 'không được bay'? - Ảnh 3

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà sản xuất phim, doanh nhân. Người đẹp từng tham gia các phim Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Mùa hè lạnh, Kẻ thứ ba... Cô cũng từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012. Gần đây nhất, vào tháng 5, cô gây chú ý khi dự sự kiện Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 tại Pháp.

MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia gây xôn xao cộng đồng mạng

MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia gây xôn xao cộng đồng mạng

Người hâm mộ khá bất ngờ trước những hình ảnh xuống tóc của MC Đại Nghĩa tại một ngôi chùa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ diễn viên Lý Nhã Kỳ tin giả

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 13 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh