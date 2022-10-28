Lý Nhã Kỳ đăng ảnh sang chảnh tại nước ngoài, nói gì trước tin đồn 'không được bay'?

Người đẹp chia sẻ loạt hình trong căn phòng sang trọng, cho biết "rộng đến mức 10 người trong ê-kíp ở chung được".

Nữ diễn viên cũng đăng đoạn video kể về sự cố giấy tờ mà cô và ê-kíp gặp phải tại sân bay.

Tối 27/10, trước giờ lên đường sang Doha, Lý Nhã Kỳ có bài đăng phản hồi về tin đồn "không được bay". Cô khẳng định: "Tôi vẫn bay được, và chuẩn bị cất cánh".

Trong video, nhà thiết kế Đỗ Long - người đồng hành cùng Lý Nhã Kỳ trong chuyến công tác Doha - chia sẻ: "Chị Kỳ phải dàn xếp mới kịp có visa cho cả đoàn cách đây 2,3 ngày. Hôm nay đến sân bay thì chúng tôi mới biết là còn phải khai báo trong tờ giấy chấp nhận được nhập cảnh vào Qatar, ít nhất 24 tiếng trước khi bay. Cuối cùng, chị Kỳ lại phải gọi sang bên đó nhờ hỗ trợ chúng tôi kiểm tra Covid-19 tại chỗ, cấp giấy khai báo kịp thời".

Lý Nhã Kỳ cũng nói vui: "Tôi nghĩ mình nên được gọi là công chúa rắc rối (cười)".

Sau những rắc rối về giấy tờ, Lý Nhã Kỳ và ê-kíp cũng đã kịp lên đường bay sang Qatar tối 27/10. Ảnh: FBNV

Trước đó (26/10), một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Dòng nội dung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận trái chiều về thông tin được chủ Facebook đăng lên.

Thậm chí, tài khoản mạng nói trên còn viết: "Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Điều đáng chú ý là trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng".

Trước tin đồn này, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận. Cô tỏ ra bất ngờ và cho rằng nếu muốn biết thông tin chính xác, người đăng nên hỏi chính cô. Lý Nhã Kỳ cũng cho biết dòng trạng thái đăng tải thông tin sai lệch đã bị xoá.

Trên trang cá nhân có gần 650 nghìn người, Lý Nhã Kỳ bày tỏ: "Chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc hú hồn. Cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác".

Trước một số bình luận của cộng đồng mạng cho rằng Lý Nhã Kỳ nên làm mạnh tay với những nguồn tin sai lệch, gây phương hại, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, Lý Nhã Kỳ nói: "Có lẽ nên như vậy".

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982 tại Vũng Tàu, là diễn viên, nhà sản xuất phim, doanh nhân. Người đẹp từng tham gia các phim Kiều nữ và đại gia, Tình yêu còn mãi, Mùa hè lạnh, Kẻ thứ ba... Cô cũng từng là Đại sứ Du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012. Gần đây nhất, vào tháng 5, cô gây chú ý khi dự sự kiện Liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 tại Pháp.