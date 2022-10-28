MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia gây xôn xao cộng đồng mạng

Hậu trường 28/10/2022 13:27

Người hâm mộ khá bất ngờ trước những hình ảnh xuống tóc của MC Đại Nghĩa tại một ngôi chùa.

Ít giờ trước, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh MC Đại Nghĩa xuất hiện trong diện mạo lạ. Theo những khung hình này, nam MC quốc dân đã bất ngờ xuống tóc, diện trang phục như các sư thầy được cho là tại một ngôi chùa ở Huế. 

Được biết vào ngày 27/10, MC Đại Nghĩa làm lễ thế phát tại khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 14 với chủ đề “Sống tỉnh thức, chết bình an”, do chùa Huyền Không tổ chức.

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MC Đại Nghĩa nhận y, bát trước khi làm lễ. ẢNh: BMSB

 

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MC Đại Nghĩa xuống tóc xuất gia gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh 3
Đại Nghĩa xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không. Ảnh: BMSB

Tại buổi lễ, dưới sự chủ trì của Hòa thượng Pháp Tông, Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, TP.Huế, Thừa Thiên Huế), các khóa sinh đã phát nguyện xuất gia gieo duyên trong thời gian 10 ngày, với những sinh hoạt truyền thống như một tu sĩ thực thụ.

Tiếp theo, các học viên sẽ được Chư tôn đức Tăng và các cộng sự viên như Sadi Ni Hạnh Pháp và Huyền Tâm hướng dẫn các nội quy và học cách mặc y, và nghi thức xuống tóc.

Theo đó, học viên sẽ được chư tôn đức Tăng, cùng quý giáo thọ thuộc hệ phái Nam tông Kinh cố đô hướng dẫn học pháp, hành thiền, tụng kinh, pháp đàm, trà đàm chia sẻ, trì bình khất thực (đối với nam)… Khóa sinh tuân thủ không sử dụng điện thoại di động, khép mình trong đời sống thiền môn.

Khóa tu lần này diễn ra từ 26/10 đến 4/11, với 84 người tham gia, trong đó có 44 học viên nam, 40 học viên nữ.

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Ảnh minh họa: Internet

Đại Nghĩa là một MC ngoài 40 tuổi, kiếm tiền tỷ, góp mặt trên các chương trình truyền hình và được mệnh danh là một “MC Quốc dân”. Tuy sự nghiệp thành đạt thế nhưng nam MC có lối sống vô cùng giản dị, tích cực đi từ thiện, tài sản lớn nhất anh có đó là vườn rau sạch phục vụ cho việc ăn chay trường. 

Anh từng chia sẻ: “Tôi không thèm mặn, tôi nhìn món ăn vẫn thấy ngon, nhưng không ăn thôi. Đi tu là ước nguyện của tôi từ nhỏ. Nhưng đến năm lớp 12, tôi phải đấu tranh nội tâm giữa hai con đường, hoặc là trở thành tu sĩ, hai là trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một nên ba mẹ không đồng ý. Một vài năm trước đây tôi vẫn còn muốn đi tu, tôi nói với mẹ nhưng một lần nữa mẹ không muốn".

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Từ khóa:   Đại Nghĩa MC Đại Nghĩa Đại Nghĩa xuất gia

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