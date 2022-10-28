Mới đây, trên trang cá nhân của Ali Hoàng Dương đã chia sẻ về sự cố khi tham gia giao thông ở Đài Loan. Xe của nam ca sĩ di chuyển đã bị kẹp vào giữa sau khi đâm vào xe phía trước vì người điều khiển xe này đã dừng đột ngột. Vụ va chạm đã kéo theo nhiều xe khác bị ảnh hưởng nhưng may mắn là không gây thiệt hại về người.

Học trò của Thu Minh cho biết thêm: "Lần đầu tiên tai nạn ở Đài, tui hoảng quá trời".

Nam ca sĩ kể: "Mọi người ơi, Ali đang bị tai nạn ở Đài Loan. Chếc xe phía trước này đang đi thì tự nhiên dừng lại, khiến chú tài xế xe của Ali đâm rầm vào. Sau đó kế bên 3 chiếc xe nữa nối dài va chạm vào nhau. May mà không ai bị làm sao sau vụ va chạm. Đây là kỷ niệm đáng nhớ luôn đó mọi người".

Diễn viên Anh Dũng, Hạ Vi..., cùng bạn bè, người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng, gửi lời hỏi thăm tới Ali Hoàng Dương.

Trò chuyện cùng mọi người, nam ca sĩ cho biết, xe anh ngồi đã bị kẹp giữa các xe khác. Đăng ảnh ngồi trong xe, Ali Hoàng Dương trấn an: "Ali vẫn ổn, không sao nhé mọi người".

Bản thân anh cũng không khỏi sợ hãi vì sự việc đến quá nhanh và bất ngờ. Được biết, nam ca sĩ đang có chuyến công tác tại Đài Loan. Sau khi xảy ra sự việc, anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và liên tục cập nhật tình hình để khán giả không lo lắng.

Ali Hoàng Dương sinh năm 1996, quê ở Bình Thuận. Sở hữu ngoại hình sáng, nụ cười duyên, giọng hát truyền cảm, nội lực và khả năng vũ đạo tốt, từ sau thành công của cuộc thi Giọng hát Việt 2017, Ali Hoàng Dương dần được nhiều người biết đến và yêu quý đặt cho biệt danh là "Hoàng tử The voice". Đặc biệt, Ali cũng được đánh giá là nam ca sĩ trẻ đầy tiềm năng, hội tụ đủ mọi yếu tố để có thể vụt sáng sau cuộc thi.

Tuy nhiên, Ali Hoàng Dương sau đó dường như vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả khi vẫn chưa có bản hit riêng để đời từ sau danh hiệu Quán quân The Voice.

Mãi đến năm 2021, Ali Hoàng Dương được người anh thân thiết Trấn Thành gửi gắm thể hiện ca khúc Cha già rồi đúng không - nhạc phim Bố Già. Cùng sự phủ sóng của Bố già, tên tuổi Ali được nhiều khán giả biết đến hơn. Đây có thể nói là bước ngoặt lớn, thúc đẩy sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1996.