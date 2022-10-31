Thực hư thông tin ca sĩ nổi tiếng Việt Nam bị mắc kẹt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin số người thiệt mạng có thể còn tăng thêm khi có 37 người bị thương nghiêm trọng. Trong số các nạn nhân người nước ngoài, có một nữ sinh 21 tuổi người Việt Nam.

Trong hơn một ngày qua, thảm kịch giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc nhận được sự quan tâm từ giới truyền thông và công chúng. Đến sáng 31/10 thông báo số người thiệt mạng trong thảm kịch kinh hoàng tối 29/10 đã tăng lên thành 154 người.

Lynk Lee ngay lập tức đáp trả cực "gắt": "Page tào lao. Thông tin tôi đi ở đâu ra đấy? Đi bao giờ?". Cư dân mạng đều thở phào nhẹ nhóm sau khi biết thông tin trên hoàn toàn sai sự thật: "Họ bảo ca sĩ Lynk Lee chứ không phải chị Linh của em, hú hồn chim én à", "Chị cũng nhanh tay thật chứ", "Đăng bài vớ vẩn thật haha"...

Mới đây, trên một diễn đàn lớn đã đưa tin một sao Việt là ca sĩ Lynk Lee đang có mặt tại Itaewon khiến cư dân mạng không ngừng xôn xao bàn tán. Ngay sau đó người đẹp chuyển giới đã bức xúc lên tiếng ở dưới phần bình luận nhằm phủ nhận thông tin trên.

Đồng thời trên trang cá nhân, Lynk Lee cũng lên tiếng phân trần: "Em không đi chơi tối ở Itaewon hôm trước nha mọi người. Ai bảo em đi vậy trời? Em khổ ghê vậy á. Sáng ra giật mình, hết hồn với loạt tin luôn ạ. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm".

Nữ ca sĩ phủ nhận việc có mặt trong lễ hội Halloween tối 29/10 tại Itaewon. Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu người đẹp đã có mặt tại Hàn quốc, tuy nhiên cô đến xứ sở kim chi vì mục đích công việc chứ không hề tham dự đêm Halloween tại Itaewon như diễn đàn này đưa tin. Việc giả mạo thông tin đã khiến Lynk Lee và người hâm mộ của cô nàng vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Được biết, đây là lễ hội Halloween đầu tiên được tổ chức ở Seoul sau 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Đám đông đổ về đây đêm 29-10 lên đến hơn 100.000 người. Và bi kịch xảy đến khi đám đông dồn vào một con hẻm nhỏ gần khách sạn Hamilton vào khoảng 22 giờ 20 phút (giờ địa phương).

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm người kẹt cứng trong con hẻm vừa hẹp vừa dốc và cứ thế bị dồn chặt lại đến mức không thể di chuyển. Người ta cứ dồn vào và khi những người đứng đầu con hẻm bị té, những người phía sau té theo, chồng chất lên nhau.

Đa số các nạn nhân thiệt mạng đều ở độ tuổi 20. Trong số 154 nạn nhân có đến 98 người là phụ nữ; theo các chuyên gia, do thân hình nhỏ và ít cơ bắp nên họ khó chống lại áp lực khi bị giẫm đạp.

Ngày 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thông báo quốc tang kéo dài một tuần trên toàn quốc.