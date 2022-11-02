Chính quyền địa phương nói gì về hình ảnh phản cảm của NSƯT Xuân Hinh tại nơi tôn nghiêm?

Hậu trường 02/11/2022 09:57

Trước những phản ứng gay gắt, Xuân Hinh cho rằng trang phục ông mặc biểu diễn phù hợp với tiết mục, không có gì phải tranh cãi.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ngắn với hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh trong trang phục giả gái bị cho là hở hang, phản cảm, đang nhảy múa tại sân khấu được trang trí giống nơi chùa chiền.

Chính quyền địa phương nói gì về hình ảnh phản cảm của NSƯT Xuân Hinh tại nơi tôn nghiêm? - Ảnh 1
Hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy nhảy nhót tại nơi thờ tự gây tranh cãi. Ảnh: Internet

Hình ảnh trong clip nhận về nhiều ý kiến bình luận trái chiều, khá gay gắt. Dù không xa lạ với hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh giả gái, nhưng có ý kiến cho rằng ăn mặc hở hang nơi chùa chiền là khó chấp nhận.

Cũng có người phân tích, với cương vị của một người nghệ sĩ nổi tiếng, nam danh hài nên cẩn trọng hơn khi lựa chọn trang phục, đặc biệt là ở chốn linh thiêng. Bên cạnh đó, cũng có những bình luận bênh vực nam nghệ sĩ. Họ cho rằng, đoạn clip chỉ là một phần cắt ghép của tiết mục, không đủ căn cứ để đưa ra nhận xét tiêu cực.

Chính quyền địa phương nói gì về hình ảnh phản cảm của NSƯT Xuân Hinh tại nơi tôn nghiêm? - Ảnh 2

Trao đổi với báo chí, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết đây là buổi biểu diễn tại chùa Sùng Minh, Hải Dương. Xuân Hinh biểu diễn ở sân khấu ở khu vực sân phía ngoài chùa, theo yêu cầu của khán giả và được phép của ban tổ chức và các cụ trong làng.

Theo nghệ sĩ nổi tiếng, đây là tiểu phẩm biến hình trang phục kết hợp. Ông thể hiện nhiều dạng nhân vật theo yêu cầu của khán giả, lúc thì là Chí Phèo, Thị Nở, lúc hát Chầu Văn, lúc thì hoá thân thành gái,... Với một chuỗi nhân vật đa tính cách như vậy, việc mặc trang phục của ông như thế là bình thường, không có gì phải tranh cãi.

"Họ không quay cả đoạn mà cắt cúp đưa lên khiến khán giả hiểu lầm. Bà con ngồi dưới rất ủng hộ tôi, không ai kêu ca gì" - nghệ sĩ được mệnh danh là "Vua hài đất Bắc" nói.

Trong khi đó trao đổi với Vietnamnet, bà Vũ Thị Hà - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết: Ngày 30/10, tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo có buổi biểu diễn của nghệ sĩ Xuân Hinh trong Đại lễ mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi Tổ đường chùa Sùng Minh. Việc nghệ sĩ về diễn có xin phép, báo cáo với chính quyền thôn và xã Hưng Đạo.

“Trong chương trình biểu diễn chỉ nói là có nghệ sĩ nổi tiếng và đoàn hát về quan họ Bắc Ninh cùng thể loại dân gian khác. Nhưng trong quá trình biểu diễn nghệ sĩ Xuân Hinh đã phiêu nên mới diễn những màn như vậy. Đấy là do nghệ sĩ biểu diễn chứ không ai cấp phép cho tiết mục như vậy”, bà Vũ Thị Hà nói trên Vietnamnet.

Đại diện Ban tổ chức sự kiện thông tin thêm, đây là chương trình có nguồn kinh phí xã hội hoá, do một doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ. Nghệ sĩ Xuân Hinh cũng vì chỗ chân tình mà lặn lội đường xa về với nhân dân xã Hưng Đạo. Buổi diễn thu hút rất đông đảo bà con đến xem. Trong các tiết mục biểu diễn có màn ảo thuật, dạng biến hoá các vai diễn, có phần biểu diễn ngắn của Xuân Hinh mặc váy ngắn. "Đúng là trông không gian đó là hơi nhạy cảm. Phía chính quyền cũng không lường trước được và xin rút kinh nghiệm sâu sắc", đại diện BTC nói.

Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại chùa bị chỉ trích dữ dội vì phản cảm, sự thật đằng sau đó là gì?

Nghệ sĩ Xuân Hinh mặc váy ngắn nhảy múa tại chùa bị chỉ trích dữ dội vì phản cảm, sự thật đằng sau đó là gì?

Hình ảnh Xuân Hinh giả gái, nhảy nhót tại một ngôi chùa tại Hải Dương khiến dư luận tranh cãi vì cho rằng phản cảm.

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