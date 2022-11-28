Khi về đến căn nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì thấy hai két sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn đính kim cương trị giá 1 tỉ đồng bị mất. Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 5 tỷ đồng.

Tháng 7/2019, ca sĩ Nhật Kim Anh đang trên đường từ Cần Thơ về TPHCM và xem qua camera an ninh từ điện thoại thì phát hiện căn nhà của mình bị trộm đột nhập.

Sau 3 tháng truy tìm, công an đã bắt giữ được các nghi phạm gây ra vụ trộm cắp. Đến tháng 5/2022, những tên trộm đã bị bắt và tuyên phạt.

Cho đến mới đây, xuất hiện trong chương trình truyền hình, nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa bất ngờ nhắc về vụ trộm gây chấn động. Theo đó, trong quá trình đầu tư ca khúc của thí sinh Phạm Đức Thành tại chương trình "Big Song Big Deal", cô lấy vàng ra để chiêu dụ: "Nhật Kim Anh cảm nhận được mối liên kết từ chị và Thành, em đã trải lòng rất cảm xúc, chạm đến trái tim chị và quyết định đầu tư cho em. Chị biết là ngân hàng không có gì ngoài tiền, thế nhưng Nhật Kim Anh có vàng".

Lắng nghe chia sẻ này, MC Thanh Thanh Huyền liền nói thêm, Nhật Kim Anh không có gì ngoài vàng nên mở đầu đã giới thiệu cô là diễn viên, ca sĩ kiêm doanh nhân. "Nhưng mà Nhật Kim Anh chưa nói hết, vàng bị trộm cuỗm mất hết rồi, chỉ trả lại cho Kim Anh 60 cây vàng thôi. Nhưng Nhật Kim Anh vẫn sẽ đầu tư cho Thành với số tiền 50 triệu đồng", nữ diễn viên tâm sự.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 và được biết đến là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ, cô nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả yêu mến qua loạt hit Lâu đài cát, Thà người đừng hứa, Đoạn đường vắng... Sau này, cô chuyển sang đóng phim và thành công hơn mong đợi khi sở hữu cho mình "gia tài" với nhiều vai diễn khác nhau.

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ giúp Nhật Kim Anh có nguồn thu nhập ổn định. Cùng với đó, cô lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, kết hợp đi hát, đóng phim và kinh doanh. Nhật Kim Anh có thu nhập ổn định và là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn.