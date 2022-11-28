Nhật Kim Anh nhắc về vụ trộm đột nhập nhà riêng mất gần 5 tỷ, tiết lộ tình cảnh hiện tại sau 3 năm

Hậu trường 28/11/2022 13:52

Mặc dù bọn trộm đã bị bắt nhưng Nhật Kim Anh không thể lấy lại đủ tài sản đã mất.

Tháng 7/2019, ca sĩ Nhật Kim Anh đang trên đường từ Cần Thơ về TPHCM và xem qua camera an ninh từ điện thoại thì phát hiện căn nhà của mình bị trộm đột nhập.

Khi về đến căn nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì thấy hai két sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn đính kim cương trị giá 1 tỉ đồng bị mất. Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 5 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ca sỹ Nhật Kim Anh đã trình báo lên công an huyện Bình Chánh. Lực lượng Công an huyện xuống khám nghiệm hiện trường, đồng thờ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM tiến hành điều tra vụ trộm.

Nhật Kim Anh nhắc về vụ trộm đột nhập nhà riêng mất gần 5 tỷ, tiết lộ tình cảnh hiện tại sau 3 năm - Ảnh 1
Năm 2019, biệt thực của Nhật Kim Anh bị trộm đột nhập, cạy bung két sắt và hốt hết tài sản trị giá 5 tỉ đồng. Ảnh: LĐO

Sau 3 tháng truy tìm, công an đã bắt giữ được các nghi phạm gây ra vụ trộm cắp. Đến tháng 5/2022, những tên trộm đã bị bắt và tuyên phạt.

Cho đến mới đây, xuất hiện trong chương trình truyền hình, nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa bất ngờ nhắc về vụ trộm gây chấn động. Theo đó, trong quá trình đầu tư ca khúc của thí sinh Phạm Đức Thành tại chương trình "Big Song Big Deal", cô lấy vàng ra để chiêu dụ: "Nhật Kim Anh cảm nhận được mối liên kết từ chị và Thành, em đã trải lòng rất cảm xúc, chạm đến trái tim chị và quyết định đầu tư cho em. Chị biết là ngân hàng không có gì ngoài tiền, thế nhưng Nhật Kim Anh có vàng".

Lắng nghe chia sẻ này, MC Thanh Thanh Huyền liền nói thêm, Nhật Kim Anh không có gì ngoài vàng nên mở đầu đã giới thiệu cô là diễn viên, ca sĩ kiêm doanh nhân. "Nhưng mà Nhật Kim Anh chưa nói hết, vàng bị trộm cuỗm mất hết rồi, chỉ trả lại cho Kim Anh 60 cây vàng thôi. Nhưng Nhật Kim Anh vẫn sẽ đầu tư cho Thành với số tiền 50 triệu đồng", nữ diễn viên tâm sự.

Nhật Kim Anh nhắc về vụ trộm đột nhập nhà riêng mất gần 5 tỷ, tiết lộ tình cảnh hiện tại sau 3 năm - Ảnh 2

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 và được biết đến là một nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Cô vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò ca sĩ, cô nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả yêu mến qua loạt hit Lâu đài cát, Thà người đừng hứa, Đoạn đường vắng... Sau này, cô chuyển sang đóng phim và thành công hơn mong đợi khi sở hữu cho mình "gia tài" với nhiều vai diễn khác nhau.

Hoạt động nghệ thuật chăm chỉ giúp Nhật Kim Anh có nguồn thu nhập ổn định. Cùng với đó, cô lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, làm đẹp. Sau nhiều năm hoạt động trong nghề, kết hợp đi hát, đóng phim và kinh doanh. Nhật Kim Anh có thu nhập ổn định và là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản lớn. 

 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai con đầu lòng với Chủ tịch CLB Hà Nội sau 1 tháng cưới?

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang thai con đầu lòng với Chủ tịch CLB Hà Nội sau 1 tháng cưới?

Một người dùng mạng cho biết đã bắt gặp Đỗ Mỹ Linh đến một phòng khám thai gần đây, thông tin ngay lập tức thu hút sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhật Kim Anh Nhật Kim Anh bị trộm diễn viên Nhật Kim Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh