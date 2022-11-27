Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời

Hậu trường 27/11/2022 10:16

Nhiều người vừa trách móc cũng vừa thương xót cho Thương Tín, khi ngôi sao một thời phải lâm vào hoàn cảnh bi thảm như hiện tại.

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh diễn viên Thương Tín ngồi thẫn thờ trên đường cùng chiếc xe máy. Nhìn dáng vẻ ngoài của ông vô cùng mệt mỏi, phải ngồi tựa lưng vào bên đường, gương mặt cũng hốc hác đi nhiều. 

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời - Ảnh 1
Người dân bắt gặp nghệ sĩ Thương Tín đang ngồi vật vã bên đường. Ảnh: Bí mật showbiz

Hình ảnh Tương Tín ngay sau đó nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhiều người vừa thương xót cũng vừa trách móc nam tài tử. Nếu quá khứ không lầm đường lỡ bước thì có lẽ tuổi xế chiều của ông không bi kịch đến như vậy.

Thương Tín sinh năm 1956, từng là diễn viên đình đám thập niên 80 - 90, được xem như “át chủ bài” trong những bộ phim mà ông tham gia. Với vẻ ngoài phong trần, nét diễn chân thật, Thương Tín đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng trăm vai diễn.

Chắc hẳn nhiều người vẫn nhớ thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong “SBC”, người chiến sĩ Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn hay Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng...

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời - Ảnh 2
Thương Tín từng lừng lẫy trên màn ảnh một thời. Ảnh: Internet

Trung bình, mỗi tập phim nhựa phải quay đi quay lại từ 3 đến 5 tháng. Vậy mà có năm, Thương Tín phải đóng 12 phim, sáng đóng phim này, trưa phim khác, đến tối lại sang một phim trường khác nữa. Đến nỗi, thời điểm đó, ông lập kỷ lục là nam diễn viên đóng nhiều phim nhựa nhất trong 1 năm, trở thành cái tên vô cùng được săn đón trên màn ảnh.

Thế nhưng có câu “lắm tài nhiều tật”, điều này có lẽ đúng với Thương Tín. Từ một nam tài từ được người người ngưỡng mộ, Thương Tín ở tuổi 65 chỉ còn lại những lời chỉ trích, những sự quay lưng.

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời - Ảnh 3

Nghệ sĩ Thương Tín từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP HCM hồi tháng 5, sau gần nửa năm cùng vợ con về quê vì chán cảnh sống lay lắt ở thành phố. Khi vào lại một mình, ông liên lạc với con trai - anh Bùi Thanh Tùng, được đưa đến nhà Tô Hiếu - nhà hảo tâm từng giúp lúc ông bị đột quỵ năm 2021, nhờ hỗ trợ chỗ ở. Gặp Thương Tín khi đó, Tô Hiếu suýt không nhận ra vì ông sụt cân, người gầy đen, hai má tóp lại. "Tôi để anh ở nhờ cùng hai người khác tại nhà riêng của tôi ở huyện Bình Chánh. Tôi vui khi thấy anh tăng cân, tâm trạng cũng cải thiện hơn trước", nhạc sĩ nói.

Tháng 9, nhạc sĩ Tô Hiếu dự định giúp diễn viên tổ chức đêm nhạc thiện nguyện cùng một số đồng nghiệp, tiền bán vé dùng hỗ trợ bệnh nhân ở Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM, cũng như lên kế hoạch quay một số MV nhạc xưa cho ông.

Nghệ sĩ Kim Cương - đàn chị thân thiết của Thương Tín - cho biết hồi tháng 5, ông tìm đến nhà bà ở quận Phú Nhuận xin giúp đỡ. Lúc đó, Kim Cương đi vắng nên người thân của bà gửi ông một khoản hỗ trợ. Kim Cương nói: "Tôi xót xa khi nghe kể ông ốm yếu, đi xiêu vẹo. Tôi cố gắng liên lạc lại để giúp đỡ nhưng không được vì ông mất điện thoại. Giờ, nghe tin Thương Tín trở lại, tôi vui vì ông vẫn nỗ lực làm việc ở tuổi xế chiều".

 

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo mưu sinh, hình ảnh Thương Tín chơi lô tô gây xôn xao mạng xã hội

Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo mưu sinh, hình ảnh Thương Tín chơi lô tô gây xôn xao mạng xã hội

Khoảnh khắc Thương Tín bên tờ lô tô nhận về những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

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