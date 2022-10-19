Giữa hoàn cảnh ngặt nghèo mưu sinh, hình ảnh Thương Tín chơi lô tô gây xôn xao mạng xã hội

Được biết, thời gian qua ông được nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ đi hát đám cưới, có thể chủ động chăm lo cho đời sống của mình.

Hào quang quá khứ không thể níu giữ danh tiếng cho Thương Tín . Ở tuổi xế chiều, nam tài tử một thời phải đi ở nhờ nhà bạn, vất vả kiếm sống. Sau cơn đột quỵ hồi năm ngoái, Sáu Tâm của Biệt động Sài Gòn xuống cấp trầm trọng, ngoại hình gầy gò đen nhảm nhiều lần khiến khán giả nhận không ra.

"Ủa tờ giấy trên bàn là chơi lô tô mà, phải không cả nhà", "Chú dạo này nhìn gầy và tiều tụy quá", "Thương Tín dạo này bắt đầu đi hát, đi diễn trở lại rồi đó", "Nay chú lại chuyển qua chơi lô tô à"... là những bình luận dưới bài đăng.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín ngồi ăn kem một mình nhưng gây chú ý với hình ảnh tờ lô tô trên bàn. Rất nhanh sau đó, bài đăng thu hút sự chú ý của dân mạng, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự thương cảm, lo lắng tới sức khỏe của nam nghệ sĩ, cũng có nhiều người để lại ý kiến trái chiều.

Hình ảnh Thương Tín bên tờ lô tô gây xôn xao. Ảnh: Internet

Để rộng đường dư luận, người đang cưu mang nghệ sĩ Thương Tín là nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết bức ảnh là có thật. Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khác.

"Hình ảnh trên vào ngày 14/10. Hôm đó Tô Hiếu là người đưa Thương Tín đi show, hát trong đêm nhạc lô tô ở Bình Dương, trong thời gian đến lượt mình hát, anh được khán giả mến mộ mời anh ăn kem và đưa 1 tờ lô nói anh dò cho vui, Thương Tín nhận lời nhưng không biết dò, người ta đọc 5 con số anh mới gạch được 1 con số, theo Tô Hiếu đây là trò chơi được nhà nước cho phép, giải thưởng chỉ là gấu bông hay bánh sữa. Còn khán giả thì mỗi người một suy nghĩ, họ thương thì củ ấu cũng tròn, còn họ ghét thì trái bồ hòn cũng méo", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với Người đưa tin.

Nhạc sĩ Tô Hiếu giúp đỡ Thương Tín trong thời gian nam tài tử gặp khó khăn. Ảnh: Internet

Sau ồn ào về tiền bạc liên quan đến Trịnh Kim Chi, Thương Tín giờ đây đã bắt đầu đi kiếm tiền trở lại bằng tài lẻ của mình. Theo tiết lộ của đạo diễn Tô Hiếu, Thương Tín không chỉ đi hát mà còn vừa hoàn thành xong kế hoạch đóng phim và ông cũng nhận được khoản tiền kha khá là 20 triệu đồng sau 4 ngày hoàn thành những cảnh quay.

Đây là tín hiệu mừng với Thương Tín khi ông có thể vừa kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình cũng như vừa có cơ hội hiện diện trở lại trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhạc sĩ Tô Hiếu, tình hình sức khỏe của Thương Tín thực tế đã giảm sút đi sau khoảng thời gian dài ngày nhập viện vì đột quỵ cách đây hơn 1 năm. Thời gian tới, nam diễn viên sẽ trở về quê nhà và điều trị châm cứu ở chân, phục hồi chức năng sau đột quỵ.