Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê

Hậu trường 22/09/2022 11:51

Hoàn cảnh éo le của nam tài tử một thời khiến nhiều người vừa giận vừa thương. Gia đình 3 thành viên của Thương Tín hiện phải sống xa cách, chưa biết ngày đoàn tụ.

Mới đây, hình ảnh Thương Tín xuất hiện trong một quán ăn bình dân được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người nhận thấy, nam tài tử ngày càng xuống sắc, đen nhẻm và ốm yếu hơn rất nhiều. Mặc dù không hài lòng về quá khứ sống buông thả của Thương Tín, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này không ít người phải chạnh lòng.

Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 1
Thương Tín xuất hiện tại một quán ăn bình dân. Ảnh: Internet

 

Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 2
Hình ảnh xuống cấp của nam diễn viên khiến nhiều người chạnh lòng, tiếc nuối về quá khứ đầy hào quang. Ảnh: Internet

Được biết, trong thời gian qua Thương Tín được anh em đồng nghiệp giúp đỡ, có thể đi hát đám cưới và kiếm được tiền cát-sê sau mỗi show diễn. Dù thù lao đóng phim lẫn ca hát không cao theo chuẩn chung của giới nghệ sĩ nhưng có công việc, diễn viên Thương Tín cũng đã có thể chủ động chăm lo đời sống của mình.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người giúp đỡ diễn viên Thương Tín, cho biết ông chạy sô đám cưới ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang 2 lần và nhận được nhiều lời tán dương của người nghe. Ông mong muốn theo đuổi nghề hát để tự chăm lo cuộc sống của mình.

"Lúc đầu, khi đề nghị chủ tiệc cưới cho anh Thương Tín hát, họ không đồng ý vì trước giờ chỉ biết ông đóng phim chứ đâu nghe hát hò gì. Tôi thuyết phục rằng anh ấy hát hay lắm, làm cho họ tò mò và đồng ý. Khi anh Thương Tín hát, nhiều người vỗ tay, còn tặng hoa kèm tiền..." - nhạc sĩ Tô Hiếu nhớ lại.

Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 3
Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 4
Những hình ảnh tiều tụy của Thương Tín trước đó khiến công chúng không nhận ra. Ảnh: Inetrnet

Hiện mức thu nhập của Thương Tín cũng chỉ đủ để ông xoay sở tại Sài Gòn, không thể lo cho vợ con ở quê. Ở tuổi 66, Thương Tín có bà xã kém 32 tuổi tên Kim Chi và con gái. Tuy nhiên, nam diễn viên từng thừa nhận mối quan hệ vợ chồng của mình với Kim Chi là do bất đắc dĩ. Hiện tại, Kim Chi và con gái Thương Tín đang sống trong một căn nhà lụp xụp ở quê Phan Rang - Tháp Chàm.

Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 5
Thương Tín bên vợ kém 32 tuổi và con gái nhỏ. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ báo Phụ Nữ cho biết, hai mẹ con Kim Chi đang ổn định cuộc sống bên bà ngoại và một người dì không có khả năng nói. Căn nhà hiện tại của gia đình rất lụp xụp, cũ kỹ, tường đã bong tróc, vật dụng lộn xộn. Trước đây vì sức khỏe của Thương Tín, Kim Chi phải đi về liên tục giữa hai nơi nên không kịp cho con gái tựu trường, trễ học 2 năm so với bạn bè cùng trang lứa.

Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 6
Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 7
Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 8
Căn nhà lụp xụp của vợ con Thương Tín ở quê. Ảnh: Phụ Nữ

 

Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 9
Nghệ sĩ Thương Tín ngày càng hốc hác, ngậm ngùi trước căn nhà lụp xụp của vợ và con thơ ở quê - Ảnh 10
Vợ Thương Tín cho biết, hiện vẫn chưa có việc làm, cuộc sống khó khăn nhưng không ỷ lại chồng. Ảnh: Phụ Nữ

Cưới người bạn đời kém mình gần 32 tuổi, Thương Tín cũng gặp nhiều mâu thuẫn trong cách sống và chăm con. Theo lời chia sẻ của anh, cả 2 đến với nhau không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu. Thế nên, việc có con cũng là chuyện ngoài ý muốn của 2 vợ chồng.

Song, từ khi có con nhỏ, nam diễn viên lao vào kiếm tiền để trang trải. Anh nhận hết mọi vai diễn lớn nhỏ được mời, thậm chí là còn chịu khó đi hát đám cưới ở quê. Anh từng trải lòng: "Tôi đóng phim phần lớn cũng là vì con gái. Tôi thấy mình thời trẻ kinh tế đủ đầy thì lại không có con gái để lo, giờ để con chịu thiệt thòi, cực khổ, tôi không chịu được”.

Thế nhưng, do cách biệt thế hệ quá lớn, những bất đồng của nam diễn viên và vợ ngày càng lớn. Vì không muốn bà xã và con gái chịu khổ, anh để 2 mẹ con về Phan Rang sinh sống còn mình bám trụ tại Sài Gòn. Tuy nhiên, trải qua cơn đột quỵ "thập tử nhất sinh" vào hồi tháng 2/2021, sức khỏe Thương Tín xuống cấp hẳn và tài chính gia đình kiệt quệ. 

Nam diễn viên từng tiết lộ rằng 2 vợ chồng khá khắc khẩu nhau, mỗi khi nói chuyện thì lại cãi cọ. Vậy nên có việc gì anh cũng không tâm sự mà chỉ giữ trong lòng. Một mình bươn chải nơi Sài thành, Thương Tín cũng có đôi lần buồn tủi, anh từng khao khát được về nhà quây quần bên vợ con. Song, khi kể về mối quan hệ giữa 2 vợ chồng, nam nghệ sĩ chỉ chạnh lòng: "Với cô vợ của tôi bây giờ, nếu không có đứa con này thì chắc chắn không còn vợ chồng gì hết. Đó là điều mà tôi phải nói thật. Có thể vợ tôi sẽ buồn khi biết điều này nhưng tôi không che đậy nó".

 

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