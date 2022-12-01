Nghệ sĩ Duy Phương từng thua lỗ 300 triệu mùa World Cup khiến gia đình khốn đốn, giờ đã thay đổi ngỡ ngàng

Cách đây 4 năm, hình ảnh của Duy Phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những thông tin được chia sẻ thiếu trung thực. Cũng trong lúc ấy, mùa World Cup cũng diễn ra khiến công việc kinh doanh của anh bị không được thuận lợi vì nhiều người có ý định “tẩy chay”. Với áp lực kinh tế đè nặng trên vai, nam diễn viên cho biết khi ấy anh không có tâm trí để ngồi xem bất kỳ trận đấu nào dù là “fan cứng” của bóng đá.

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều người. Và Duy Phương cũng không ngoại lệ, ông cũng là “fan ruột” của môn thể thao vua. Thế nhưng, ít ai biết từng có thời điểm nam danh hài lại chẳng có tâm trí và háo hức để xem từng trận bóng đá diễn ra.

Những tháng trước, quán tôi còn phục vụ được từ 2 đến 3 bàn. Mùa World Cup quán dường như vắng khách. Vì vậy, tôi cũng không còn sức, hay tâm trí để xem các trận đấu trong mùa World Cup, dù bản thân rất đam mê bóng đá” - nam nghệ sĩ chia sẻ trên báo Dân Việt thời điểm 2019.

"Quán tôi kinh doanh đã chịu lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, đến nay tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Tôi phải xoay sở mọi nơi, vay tiền, thậm chí đi diễn ở tỉnh, đám cưới, tiệc tùng... để bù đắp những khoảng hụt, song cũng không khả quan. Trước hoàn cảnh kinh tế gia đình như vậy, vợ tôi đành cam chịu vì không biết làm gì khác. Chúng tôi vẫn cố gắng buôn bán, đến đâu hay đến đó.

Bên cạnh đó, Duy Phương cũng từng thẳng thắn chia sẻ về câu chuyện “đỏ - đen”. Ông cho biết, trong quá khứ bản thân cũng từng có những lần “chọn mặt gửi vàng" vào đội mạnh trong các trận đấu nhưng kết quả lại không như ý. Song, sao nam cũng đưa ra lời khuyên đến các bạn trẻ đừng nên “lún sâu” vào để bản thân phải hối hận.

“Tôi cũng không hiểu sao họ lại có thể chơi lớn khủng khiếp như vậy, mỗi lần cá cược từ mấy chục triệu cho đến tiền tỷ. Tôi khuyên mọi người, nhất là các bạn trẻ nên ý thức và đừng dại dột vướng vào những trò 'đỏ - đen'” - diễn viên Bắc Kim Thang bộc bạch trên Dân Việt.

Thời hoàng kim, Duy Phương ăn nên làm ra, đắt show nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Nam nghệ sĩ từng cho hay, cát-xê một show có thể mua được 7 chỉ vàng. Nếu biết tích góp, anh có thể tậu được cả chục căn nhà.

Từ danh hài có trong tay khối tài sản “khủng”, Duy Phương mất sạch tất cả vì "vung tay quá trán", khi có tiền lao vào "kiếp đỏ đen". Kể từ đó, cuộc sống của nam nghệ sĩ thay đổi hoàn toàn, sự nghiệp "tuột dốc không phanh", nợ nần, trắng tay.

Giờ đây, ở tuổi gần 70, bên cạnh công việc bán bánh bèo, Duy Phương cũng chăm chỉ chạy show vừa và nhỏ chủ yếu là ở tỉnh để trang trải cuộc sống cũng như được thực hiện đam mê. Gia đình anh hiện tại vẫn ở nhà thuê và cùng san sẻ với những niềm vui nỗi buồn. Nam danh hài cũng làm YouTube để được gần hơn với khán giả cũng như tạo ra những sản phẩm nghệ thuật cho bản thân.

Nam danh hài cùng vợ bán bánh bèo để trang trải cuộc sống. FBNV

Mùa World Cup 2022, Duy Phương nói anh không bỏ sót bất cứ trận cầu nào vì là fan cuồng bóng đá chính hiệu. Anh thường ở nhà xem cùng vợ và các con cho vui vẻ vì đã lớn tuổi, không có nhu cầu tụ họp bạn bè ngoài quán như trước.