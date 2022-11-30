Bị dân mạng chê 'già như trái cà', Cát Tường đáp trả cực gắt khiến antifan 'chạy mất dép'

Mặc dù đã ở độ tuổi ngoài 40, song MC Cát Tường vẫn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hở bạo trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Cát Tường đã hào hứng khoe loạt ảnh trong trang phục đồ tắm khá nóng bỏng. Cô tự tin tạo đủ các dáng để chụp ảnh. Phải công nhận nhan sắc của nữ diễn viên vô cùng mặn mà và cuốn hút. Cô còn hài hước bảo: "Thích quá đi… Bộ này kín chắc không bị ném đá nhỉ ka ka. Đùa thôi chứ em không có sợ à nha... Em thấy vui thấy đẹp là được...". Cát Tường diện áo tắm, tự tin khoe nhan sắc tuổi 45. Ảnh: FBNV Dù trang phục không hở và cũng không phản cảm trong các shoot ảnh nhưng Cát Tường vẫn bị cư dân mạng chê bai: "Già như trái cà". Không nhịn cho qua chuyện, nữ diễn viên đáp trả ngay và luôn: "Ủa ủa già cỡ trái cà là già cỡ nào? Cỡ má cưng hay bà nội cưng không? Duyên hé". Trước sự phản pháo quá mạnh mẽ của Cát Tường, anti fan đành phải im lặng và rút lui.

Bà mẹ một con đáp trả khi bị chê ngoại hình. Ảnh: Chụp màn hình Đây không phải lần đầu tiên, MC Cát Tường bị antifan công kích. Cô từng cho biết có rất nhiều thành phần tiêu cực buông lời nhạy cảm. Chẳng hạn, cô bức xúc khi bị chê vòng một khủng nhưng xệ, mặt béo như heo, nghệ sĩ xấu hoắc... Hay khi cô đi quay chương trình ẩm thực cần phải ăn uống ngon miệng thì bị nói ăn như kiểu thiếu thốn, không biết mời mọi người xung quanh.

Diễn viên Cát Tường đi diễn từ năm 19 tuổi. Cô từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1996. Với vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, diễn viên Cát Tường thường để lại ấn tượng cho khán giả bởi những vai diễn cá tính, gai góc trong các phim như Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, kịch Kính thưa Ôsin... Xinh đẹp, tài năng, nhưng duyên tình của nữ diễn viên khá lận đận. Khi đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, Cát Tường được dự đoán sẽ là gương mặt nổi bật của điện ảnh. Tuy nhiên, người đẹp quyết định từ bỏ để an phận với thiên chức làm mẹ, làm vợ. Đáng tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài khi cô và chồng quyết định “đường ai nấy đi” sau khi có một con chung. Sau ly hôn, Cát Tường nuôi cô con gái duy nhất của hai người. Chọn làm mẹ đơn thân một mình nuôi con, nhưng Cát Tường vẫn cho ái nữ cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì, thậm chí con gái nữ MC còn có điều kiện đi du học và sống dư dả về mặt tiền bạc. Có thể nói hiện tại không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, cô còn khiến dân tình xuýt xoa về độ giàu có khi là chủ nhân của cơ ngơi bất động sản khủng, đứng tên nhiều căn biệt thự tiền tỷ rộng lớn, nguy nga. Cát Tường còn được biết đến mối tình với chàng phi công kém 10 tuổi Minh Thành. Cặp đôi công khai chuyện tình cảm từ năm 2015, dù cách biệt về tuổi tác nhưng nữ diễn viên cho biết cả hai không có khoảng cách vì tính cách chị vui vẻ, hòa đồng. Thế nhưng, "chuyện tình chị - em" của Cát Tường và Minh Thành đã "đứt gánh" giữa đường. Với cô việc chia tay bạn trai là do cái duyên và nếu duyên đã hết thì khó cưỡng cầu.

Bệnh tình của MC Thảo Vân ngày càng trầm trọng, quên cả tên của con trai khiến nhiều người lo lắng MC Thảo Vân luôn lạc quan chiến đấu với bệnh tật trong nhiều năm qua, điều mà chị đau lòng nhất là quên đi cậu con trai yêu quý của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-che-gia-nhu-trai-ca-cat-tuong-dap-tra-cuc-gat-khien-antifan-chay-mat-dep-530023.html