Bệnh tình của MC Thảo Vân ngày càng trầm trọng, quên cả tên của con trai khiến nhiều người lo lắng

Hậu trường 29/11/2022 11:42

MC Thảo Vân luôn lạc quan chiến đấu với bệnh tật trong nhiều năm qua, điều mà chị đau lòng nhất là quên đi cậu con trai yêu quý của mình.

Còn nhớ năm 2014, MC Thảo Vân khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo tin mình bị bệnh teo thùy não trái. Tính đến nay đã 8 năm sống chung với căn bệnh này, nó cũng khiến cho nữ MC gặp không ít phiền toái.

Thảo Vân từng xúc động khi chia sẻ câu chuyện, con trai cô - bé Tít - vì lo sợ một ngày nào đó trí nhớ của mẹ trở nên kém, không còn nhận ra cậu. Nữ MC nghẹn ngào viết: “Tít ơi! Sao mẹ có thể quên con được? Dù mai này nếu không may, não mẹ có bị suy giảm chức năng thì mẹ vẫn nhận ra con bằng… trái tim của mẹ”. 

Bệnh tình của MC Thảo Vân ngày càng trầm trọng, quên cả tên của con trai khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1
Con trai Thảo Vân sợ một ngày nào đó mẹ sẽ quên mình. Ảnh: FBNV

Thế nhưng điều con trai Thảo Vân lo sợ cũng đến, mới đây, nữ MC chia sẻ về tình trạng bệnh của mình: "Nhìn cũng không đến nỗi nào mà đầu óc giờ chán quá thật! Ai lại nói hôm trước hôm sau quên như chưa bao giờ nói ra điều ấy, luôn rơi vào trạng thái sửng sốt và ngơ ngác 'Ơ thế à!'…

Và hôm qua hỏi con trai rất cẩn thận là sao con lại đặt tên airpods của con là GB? Bạn ấy rất nhẹ nhàng “Tên con thôi mẹ, Gia Bảo mà”!"

Thời điểm mới phát hiện bệnh tình, Thảo Vân từng xúc động cho biết: "Tôi từng nghĩ đến tình huống xấu đó là có thể một ngày nào đó mình sẽ không nhớ gì về những người thân yêu của mình nữa, đặc biệt là con trai của mình. Tất nhiên tôi không dám nghĩ nhiều về điều tồi tệ đó. Tôi mà cứ nghĩ nhiều về điều đó chắc tôi sẽ không sống nổi mất. Nhiều khi tôi cứ tự an ủi mình: 'Thôi, cuộc sống mà, cái gì đến sẽ phải đến. Cứ vui vẻ để tận hưởng những gì chúng ta nhận được ngày hôm nay'", MC Thảo Vân chia sẻ. 

Bệnh tình của MC Thảo Vân ngày càng trầm trọng, quên cả tên của con trai khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2
Trong nhiều năm qua, MC "Gặp nhau cuối tuần" luôn giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: FBNV

Teo thùy não là căn bệnh thoái hóa não thường gặp phải ở người già (từ 60 tuổi trở lên) khiến cho các chức năng của thùy não dần mất đi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức và hoạt động của người bệnh. Dù mắc căn bệnh này khi còn khá trẻ nhưng Thảo Vân vẫn rất lạc quan, vui vẻ. Ngoài công tác ở trường đại học, nữ MC còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình, gần nhất là Ký ức vui vẻ.

MC Thảo Vân từng có cuộc hôn nhân dang dở với NSND Công Lý. Hai người nên duyên nhờ chương trình Gặp nhau cuối tuần và có với nhau 1 cậu con trai tên Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Tít). 

Chỉ sau 6 năm chung sống, MC Thảo Vân và NSND Công Lý đường ai nấy đi vì không tìm được tiếng nói chung. Sau đổ vỡ, chị ở một mình nuôi bé Tít cho tới ngày hôm nay.

Bệnh tình của MC Thảo Vân ngày càng trầm trọng, quên cả tên của con trai khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 3
Sau khi đường ai nấy đi với NSND Công Lý, MC Thảo Vân một mình nuôi con trai. Ảnh: FBNV

Tít năm nay đã là chàng trai 18 tuổi. Trong gần 20 năm dạy dỗ con trưởng thành, MC Thảo Vân đã phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng chị luôn đặt con lên trên hết. Nữ MC dạy con sống tự lập, tự tin, chịu trách nhiệm với hành động của mình và luôn biết quý trọng đồng tiền.

Khi tròn 16 tuổi, Tít đã bắt đầu kiếm được những đồng tiền đầu tiên nhờ công việc làm shipper giao hàng cho mẹ. Theo Thảo Vân chia sẻ, Tít tỏ ra rất hào hứng với công việc vì thấy công sức của mình được quy thành kết quả.

Những năm qua, MC Thảo Vân vừa là mẹ vừa là bạn với con. Cuộc sống của hai mẹ con yên bình, giản dị và hạnh phúc. Chị vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với NSND Công Lý và vợ mới của anh. Sự văn minh, hòa nhã của Thảo Vân và Công Lý đã giúp cho Tít lớn lên có đầy đủ tình yêu thương của cha mẹ mặc dù không còn sống chung dưới một mái nhà.

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