Con trai Lệ Quyên vô tình để lộ bằng chứng bố hẹn hò Thiều Bảo Trang, mối quan hệ đôi bên rất tốt đẹp?

Bên cạnh bé Bo và doanh nhân Đức Huy , lọt vào khung ảnh còn có một cô gái bị che mặt ngồi chung bàn. Trông họ có vẻ khá thân thiết, thoải mái khi đi ăn với nhau.

Mới đây, quý tử Bo nhà doanh nhân Đức Huy đăng tải hình ảnh gây chú ý trên mạng xã hội. Đó là khoảnh khắc nhóc tỳ cùng bố đi ăn tại một nhà hàng.

Dân mạng đã nhanh chóng "truy tìm" cô gái bí ẩn trong bức ảnh trên. Thiều Bảo Trang được dân mạng "réo tên" nhiều nhất thông qua loạt chi tiết trùng hợp. Nguyên nhân xuất phát từ loạt ảnh mới nữ ca sĩ đăng tải. Ngoài chiếc áo đen trắng, vòng tay của Thiều Bảo Trang còn bị soi y hệt cô gái bên chồng cũ Lệ Quyên.

Trước đó, Thiều Bảo Trang và đại gia Đức Huy vốn đã vướng tin đồn hẹn hò. "Hint" mới đây được cho là càng củng cố thêm độ tin cậy.

Chiếc áo và vòng tay của Thiều Bảo Trang giống với cô gái bí ẩn. Ảnh: IGNV

Vào tháng 10 vừa qua, tin đồn doanh nhân Đức Huy và Thiều Bảo Trang hẹn hò bắt đầu rộ lên. Chuyện bắt đầu từ việc giọng ca họ Thiều đăng tải loạt ảnh xinh đẹp của bản thân ở Seoul, Hàn Quốc. Sẽ không có gì đáng nói nếu chồng cũ Lệ Quyên không chia sẻ những khoảnh khắc check-in tương tự. Đáng nói, nhiều người còn tinh ý nhận ra bóng dáng của doanh nhân Đức Huy trong một tấm hình của Thiều Bảo Trang. Điều này làm dấy lên nghi vấn Đức Huy và Thiều Bảo Trang đang du hí nước ngoài cùng nhau.

Dân tình soi được nhân vật phía sau Thiều Bảo Trang rất giống doanh nhân Đức Huy. Ảnh: IGNV

Trước đó, nam doanh nhân thường xuyên tương tác, thả tim cho các bài viết của Thiều Bảo Trang. Anh còn gây chú ý khi bấm theo dõi cả Thiều Bảo Trâm - em gái người tình tin đồn. Nữ ca sĩ cũng bị bắt gặp thường ghé thăm nhà hàng riêng của doanh nhân Đức Huy.

Hầu hết các ảnh cô chia sẻ gần đây đều có sự xuất hiện của nam doanh nhân. Ảnh: Chụp màn hình

Nghi vấn hẹn hò của Thiều Bảo Trang và Đức Huy đang được bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn, hội nhóm. Song người trong cuộc vẫn giữ im lặng, không đính chính tin đồn khiến khán giả càng thêm chắc nịch về mối quan hệ tình cảm của họ.

Thiều Bảo Trang sinh năm 1992, là ca sĩ trẻ người Thanh Hóa. Sau khi lọt vào top 9 dòng nhạc nhẹ Sao Mai điểm hẹn 2011 và khuấy đảo sân khấu The Voice 2012, cô được nhiều khán giả yêu mến và cổ vũ. Năm 2013, Thiều Bảo Trang cùng em gái đã thành lập nhóm nhạc Bee.T và được nhạc sĩ Phương Uyên dìu dắt. Mặc dù có bệ đỡ tốt nhưng sự nghiệp của chị gái Thiều Bảo Trâm không thể vụt sáng lên được. Cô chỉ được nhớ đến qua nghi vấn "tình tin đồn" với nhạc sĩ Phương Uyên suốt 9 năm.

Về phần Đức Huy, ông chủ phòng trà nổi tiếng có cuộc hôn nhân 12 năm với Lệ Quyên nhưng cả hai đã thuận tình ly hôn. Giữa hai người có chung quý tử Lê Kỳ Anh - bé Bo hiện sống cùng bố. Dù đã chia tay nhưng Đức Huy và người cũ vẫn cư xử hết sức văn minh. Hiện, Lệ Quyên đã có bạn trai - người mẫu Lâm Bảo Châu trong khi Đức Huy vẫn chưa xác nhận hẹn hò ai dù rằng tin đồn yêu đương của doanh nhân này không hề ít.