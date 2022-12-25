Ngọc Trinh tiết lộ đã trữ đông trứng, chuẩn bị cho kế hoạch có con thời gian tới

"Nữ hoàng nội y" rất yêu quý trẻ con và khao khát được làm mẹ, thế nên cô quyết định trữ đông trứng khi mình đang ngày càng có tuổi.

Mới đây nhất trong một talkshow, Ngọc Trinh đã bất ngờ chia sẻ về kế hoạch sinh con. Theo đó khi nhận được câu hỏi đã có kế hoạch sinh con trong năm 2023 chưa, Ngọc Trinh thừa nhận có và tiết lộ đã trữ đông trứng. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh chia sẻ: '"Đây là lần đầu tiên Trinh chia sẻ ở đây luôn. Trinh đã trữ đông trứng và Trinh đã trữ được 6 cái trứng rồi. Thật ra lúc đầu thì Trinh chưa có nghĩ đến đâu vì công việc còn quá là nhiều, nó có thể kéo đến năm 2025 luôn. Nhưng mà từ khi mà Trinh nhận bé He, cháu của Trinh thì tự nhiên 1 tháng đầu chưa có cảm nhận gì cho lắm nhưng mà bắt đầu từ tháng thứ 2, tháng thứ 3, tháng thứ 4 thì mình cảm thấy thích trẻ con rất là nhiều.

Mình cảm thấy nuôi một đứa bé nó không dễ như mình nghĩ. Không phải cứ có tiền cho nó ăn, cho nó mặc hoặc quăng cho hai người làm là được mà chính bản thân mình phải bỏ tâm trí cho nó rất là nhiều. Mình phải chơi với nó, cùng học cùng chia sẻ với nó, cùng ngủ cùng ăn với nó thì mình nói cái gì nó cũng nghe, nó biết nó thương mình, nó cảm nhận được thì nó mới có những sự tương tác, chia sẻ với nhau", Ngọc Trinh tâm sự. Tiết lộ thêm về quyết định trữ đông trứng, Ngọc Trinh cho biết cô được quản lý và người nắm giữ tài chính tư vấn. Ngọc Trinh cho biết thêm: "Thực ra Trinh nghĩ sau này có đẻ thì đẻ con trai, không đẻ con gái nữa vì quá yêu bé He rồi, quá thương nó rồi. Thì hai chị kêu là không được, em phải có máu mủ của em nên là nếu chưa có ý định đẻ liền thì nên đi trữ trứng đi.

Vì mọi người cũng biết là phụ nữ sau 30 tuổi cái trứng nó sẽ giảm chất lượng đi rất là nhiều, mình làm cái đó thì mình chọn được trứng tốt cho con của mình". Ngay lập tức những chia sẻ của Ngọc Trinh đã khiến khán giả bất ngờ vì đây là lần đầu tiên chân dài sinh năm 1989 chia sẻ về điều này. Song đa số dân mạng đều đồng tình ủng hộ quyết định của Ngọc Trinh, mong cho cô nàng sớm đón tin vui trong năm 2023. Trước đấy, vào năm 2020 khi xây dựng biệt thự hoành tráng 50 tỷ ở quận 9, Ngọc Trinh cũng gây bất ngờ khi hé lộ không gian phòng ngủ riêng cho 1 trai 1 gái. Với mong muốn sinh 2 con nên cô đã đặt nhiều tâm tư tình cảm vào quá trình thiết kế phòng ngủ và sinh hoạt của các thiên thần nhí. Trước đấy, vào năm 2020 khi xây dựng biệt thự hoành tráng 50 tỷ ở quận 9, Ngọc Trinh cũng gây bất ngờ khi hé lộ không gian phòng ngủ riêng cho 1 trai 1 gái. Với mong muốn sinh 2 con nên cô đã đặt nhiều tâm tư tình cảm vào quá trình thiết kế phòng ngủ và sinh hoạt của các thiên thần nhí. Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh. Cô khởi nghiệp dưới vai trò là người mẫu, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn viên. Năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng eo 56 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) - lấy cảm hứng từ cuộc đời cô. Năm 2019, cô đóng chính Vu quy đại náo - tác phẩm hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành... góp mặt. Dịp Tết Nguyên Đán 2023 này, bộ phim Chị chị em em 2 do Ngọc Trinh và Minh Hằng đóng chính sẽ ra rạp, nhiều người trông đợi vào sản phẩm lần này của 2 mỹ nhân Vbiz.

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