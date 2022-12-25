Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ Giáng sinh đầu tiên khi về làm dâu nhà hào môn

Hậu trường 25/12/2022 15:12

Thông qua một vài khoảnh khắc đủ thấy Đỗ Mỹ Linh đang có cuộc sống viên mãn, sang chảnh bên chồng tỷ phú.

Mới đây, trên Instagram Đỗ Vinh Quang - chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên bà xã. Nhân dịp Giáng Sinh cả hai tranh thủ đi hẹn hò để hâm nóng tình cảm. Đây cũng là lần hiếm hoi mà con trai bầu Hiển đăng ảnh chụp chung cùng vợ. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ Giáng sinh đầu tiên khi về làm dâu nhà hào môn - Ảnh 1
Doanh nhân Đỗ Vinh Quang khoe ảnh Noel bên vợ. Ảnh: Chụp màn hình

Đỗ Mỹ Linh nở nụ cười tươi khi đứng chụp hình cùng chồng, giản dị trong bộ váy màu đen. Giống như những lần khác, mỗi khi xuất hiện cùng chồng, Đỗ Mỹ Linh không ăn mặc cầu kì, chuộng trang phục nhã nhặn, đơn giản. Làm dâu nhà hào môn nhưng Đỗ Mỹ Linh không phô trương, hào nhoáng. 

Chính điều này, nàng Hậu luôn nhận được cảm tình từ người hâm mộ. Cả hai được nhận xét ngày càng giống nhau, nét phu thê thấy rõ. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến hội chị em không khỏi ghen tỵ.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 đăng loạt ảnh món ăn và menu tiệc trong tối Giáng sinh. Dù không cho chồng thiếu gia lên sóng, song qua chia sẻ, dân mạng cho rằng Đỗ Mỹ Linh có bữa tiệc Noel cực sang chảnh, ấm áp bên bạn đời.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ Giáng sinh đầu tiên khi về làm dâu nhà hào môn - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh bữa tiệc Giáng sinh sang chảnh. Ảnh: Chụp màn hình

Đỗ Vinh Quang - Đỗ Mỹ Linh có mối tình 2 năm kín tiếng. Sau 8 tháng vướng tin đồn hẹn hò, Hoa hậu Việt Nam 2016 mới chính thức xác nhận mối quan hệ với con trai bầu Hiển.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hé lộ Giáng sinh đầu tiên khi về làm dâu nhà hào môn - Ảnh 3

Ngày 17/10, Đỗ Mỹ Linh và hôn phu ăn hỏi tại nhà riêng. Ngày 23/10, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ ở Hà Nội. Đám cưới khiến nhiều người choáng ngợp bởi không gian lộng lẫy, xa hoa.

Sau hôn lễ, cặp đôi tạm gác lại tuần trăng mật, tất bật với công việc. Đỗ Mỹ Linh và chồng cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh đối phương trên mạng xã hội. Song thông qua một vài bài viết, chia sẻ của người trong gia đình, có thể thấy mỹ nhân 9X rất được lòng nhà chồng.

Hoa hậu Việt Nam 2016 cũng khẳng định chồng và gia đình chồng rất tôn trọng công việc của cô.

Hoa hậu phố cổ nói: "Chồng và gia đình bên chồng không cấm đoán hay ép tôi phải đi theo định hướng nào. Anh Quang luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng khi mình đã có gia đình, mái ấm riêng thì việc hoạt động showbiz cũng phải cân nhắc. Tôi phải lựa chọn xem hoạt động nào phù hợp với bản thân ở thời điểm hiện tại rồi đưa ra quyết định".

 

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