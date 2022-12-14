Được đồng nghiệp nhắc khéo chuyện bầu bí, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nói gì?

Cư dân mạng tinh ý phát hiện ra điểm lạ ở vòng bụng nàng. Vòng hai to lớn khác lạ, lộ rõ khi nàng hậu cử động. Dân mạng khẳng định đã từng trông thấy cô đi khám thai kỳ, còn khẳng định nàng mang thai được khoảng 4 tháng.

Kể từ ngày về làm dâu nhà bầu Hiển, Đỗ Mỹ Linh càng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thời gian gần đây, Hoa hậu Việt Nam 2016 được cho là đang có tin vui bầu bí sau 2 tháng kết hôn. Đầu tiên, trong lần xuất hiện trên sân cỏ, chúc mừng đội bóng của ông xã vô địch Cúp Quốc gia, Đỗ Mỹ Linh được người hâm mộ đặc biệt chú ý nhan sắc cùng vóc dáng đời thường. Tréo ngoe thay, mọi ánh mắt lại dừng ở... vòng bụng của nàng.

Đặc biệt mới đây, Đỗ Mỹ Linh đăng tải khoảnh khắc đi làm nhưng visual nàng Hậu khiến công chúng hết lời khen ngợi. Cô diện áo vest cùng chân váy đen đầy thanh lịch. Người đẹp chọn lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa.

Hay trong cuộc sống hàng ngày của người đẹp được quay bằng Tiktok, Đỗ Mỹ Linh cũng bị nghi ngờ đang mang bầu mấy tháng. Gần đây nhất là đám cưới Hoa hậu Ngọc Hân, người đẹp đã gây ấn tượng bởi trang phục rộng vùng bụng. Trang phục này càng khiến fan tin tưởng Hoa hậu đang có tin vui.

MC Thu Hoài liền để lại bình luận gây chú ý. Cô nhắn nhủ đàn em: "Bao giờ cần váy bầu thì alo chị tài trợ nhé". Ngay lập tức, Đỗ Mỹ Linh liền trả lời đàn chị: "Các chị em bao trọn gói thế này thì không sợ đói". Màn tương tác của cả hai đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, khiến dân tình thích thú. Dường như, Đỗ Mỹ Linh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón tin vui.

Đỗ Mỹ Linh và MC Thu Hoài có mối quan hệ thân thiết. Mặc dù đang mang bầu ở những tháng cuối thai kì nhưng Thu Hoài vẫn nhiệt tình đến chúc mừng trong đám cưới Đỗ Mỹ Linh vừa qua.

Trong bức ảnh chụp chung trước đó, Đỗ Mỹ Linh còn đặt đặt lên bụng bầu Thu Hoài tạo dáng và tiện xin vía. Con dâu "bầu Hiển" tranh thủ: “Mong xin vía thành công”. MC Thu Hoài hào hứng đáp: “Đi ăn cưới là nhả vía bầu ngay. Nhả là dính luôn nha. Chúc cô dâu trăm năm hạnh phúc và sẽ luôn rạng rỡ thế này nhé”.

Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang tổ chức lễ cưới vào ngày 23/10 vừa qua. Cô và chồng quen nhau hai năm thông qua một người bạn. Mối quan hệ được họ giấu kín lúc mới yêu, đầu năm nay mới công khai. Hồi tháng 7, Đỗ Mỹ Linh nhận lời cầu hôn của Đỗ Vinh Quang do thấy đúng người, đúng thời điểm. Tháng 9, cả hai đi nước ngoài chụp ảnh cưới.

Cả hai quyết định đi đến hôn nhân vì nhận thấy rõ tình yêu là thật lòng, không vì tiền tài, gia thế của nửa kia. Nét tương đồng về truyền thống và văn hóa gia đình là sợi dây giúp hai con ngày càng gắn kết. Quá trình gắn bó, họ nhận thấy có nhiều sự đồng điệu trong suy nghĩ và hành động. Với cô, chồng là người sống tình cảm, tâm lý, tạo cho cô cảm giác an toàn, bình yên. Sau kết hôn, cô dự định hạn chế hoạt động showbiz để dành thời gian vun vén cho tổ ấm.