Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel

Hậu trường 25/12/2022 13:47

Một thời gian dài, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và ông xã Quang Huy không xuất hiện bên nhau, từ đó dấy lên tin đồn hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt".

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ hai đưa con trai đi chơi. Nàng hậu chia sẻ: "Một mùa Giáng Sinh ấm áp và vui vẻ nhé con trai của Mẹ - Ba. Con trai mẹ luôn vui và yêu thương mọi người. Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và nhiều hồng ân Thiên Chúa".

Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 1
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 2
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 3
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 4
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 5
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 6
Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 7

Qua hình ảnh có thể thấy, Diễm Hương và chồng thứ hai vẫn có mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc con trai.

Diễm Hương lên xe hoa với Quang Huy vào cuối năm 2015, khi đã có với nhau 1 con trai nhỏ. Tuy nhiên từ 2017 đến nay, tin đồn Diễm Hương ly hôn người chồng thứ hai liên tục rộ lên.

Trong nhiều dịp đặc biệt, Quang Huy không còn xuất hiện bên gia đình, chân dài 9X cũng không nhắc đến chồng trên mạng xã hội.

Ở tiệc sinh nhật bé Noah năm 2020 và 2021, Quang Huy cũng vắng mặt. Đăng đàn mừng tuổi mới của con, hoa hậu không hề nhắc đến chồng dù chỉ một lời.

Trước nghi vấn "đường ai nấy đi", Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 từ chối chia sẻ với truyền thông. 

Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 8

Giữa tin đồn hôn nhân kéo dài, thời gian gần đây, Diễm Hương và Quang Huy thi thoảng xuất hiện cùng nhau. Hai người lúc đưa con đi học, đi chơi, khi thì cùng chăm sóc con ốm...

Trước đó, cô trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với đại gia Đinh Trường Chinh. Cũng chính cuộc tình này khiến Diễm Hương chịu nhiều cay đắng và điều tiếng không hay. Theo đó, vào năm 2014, người vướng scandal đời tư khiến hình hình ảnh và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu lúc lấy chồng nàng hậu kín đáo bao nhiêu, thì khi ly hôn lại rùm beng bấy nhiêu.

Khi ấy, Diễm Hương bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn ra văn bản tạm dừng cho phép tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc, vì "đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2012".

Giữa tin đồn ly hôn, Hoa hậu Diễm Hương cùng chồng thứ 2 đưa con trai đi chơi Noel - Ảnh 9
Ông Đinh Trường Chinh và hoa hậu Diễm Hương từng kết hôn vào năm 2011 và sau đó ly hôn năm 2014. Ảnh:Internet

Theo đó, Diễm Hương được cho là kết hôn từ năm 2011 với doanh nhân Đinh Trường Chinh, chủ đầu tư của nhiều dự án. Hoa hậu và chồng nộp đơn thuận tình ly hôn vào tháng 2/2014.

Thời điểm xảy ra tai tiếng, tên tuổi của Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 liên tục gắn liền với loạt scandal. Diễm Hương bị mẹ đẻ từ mặt và sự nghiệp tưởng như mất hết. Hình ảnh cô công khai những vết thương do chồng cũ đánh cũng lan truyền trên mạng xã hội.

Khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên đầy thị phi, người đẹp lên xe hoa với Quang Huy vào tháng 9/2015 lúc cả hai đã có con chung. Trái ngược với cuộc hôn nhân đầu, Diễm Hương lại thoải mái chia sẻ niềm hạnh phúc khi đến với người chồng thứ 2. Lần này, người bạn đời mà cô chọn là một người hết sức bình thường. Thậm chí khi lấy anh, cô chấp nhận cuộc sống ở nhà thuê, đi xe máy khi chồng mới đang trong giai đoạn bắt đầu lập nghiệp.

Thời gian qua, Diễm Hương và Quang Huy liên tục đối diện với tin đồn hôn nhân rạn nứt. Thế nhưng, cặp đôi chọn cách im lặng và không giải thích chuyện cá nhân.

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Từ khóa:   Diễm Hương Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 Diễm Hương và chồng

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