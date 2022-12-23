Nhạc sĩ Minh Vy nguyện xuống tóc mong vợ khỏi bệnh, Cẩm Ly không kìm được xúc động trước tình cảm của chồng

Hậu trường 23/12/2022 11:37

Tình cảm son sắt của vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, nhạc sĩ Minh Vy gây chú ý với kiểu tóc “mới” trong chương trình “Tuyệt đỉnh song ca”. Ông xã Cẩm Ly vừa đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc vừa làm giám khảo cùng vợ.

Trong trailer, nhạc sĩ nổi tiếng khiến nhiều người xúc động khi cho biết mình “xuống tóc” vì bà xã. Anh nghẹn ngào nói: “Bà xã bệnh. Tôi nói: Chừng nào bà xã tôi về tới nhà khỏe, tôi cạo đầu”. Vì thế, nam nhạc sĩ đã cạo trọc đầu và đội mũ để che đi. Hành động của chồng khiến Cẩm Ly rưng rưng, không kìm được cảm xúc.

Nhạc sĩ Minh Vy nguyện xuống tóc mong vợ khỏi bệnh, Cẩm Ly không kìm được xúc động trước tình cảm của chồng - Ảnh 1
Nhạc sĩ Minh Vy xuống tóc cạo đầu vì sức khỏe của vợ. Ảnh: Internet

Cẩm Ly gật đầu làm vợ Minh Vy vào năm 2004. Minh Vy có tên thật là Hữu Minh, được khán giả biết đến qua vai trò là một đạo diễn và nhạc sĩ. Sau khi lấy Minh Vy, cứ ngỡ Cẩm Ly đã chấp nhận sứ mệnh một bà nội trợ khi 2 cô con gái Cẩm Uyên và Cẩm Anh lần lượt ra đời. Ấy vậy mà nữ ca sĩ này đã trở lại làng giải trí một cách ngoạn mục hơn bằng sự thuận vợ thuận chồng.

Để gây ấn tượng ngay lập tức cho người nghe, giọng hát của Cẩm Ly không phải quá đặc biệt. Nhưng để nhiều ca khúc mang dấu vết Cẩm Ly đồng hành cùng khán giả, nhạc sĩ Minh Vy đã khai thác rất hiệu quả cái duyên riêng của vợ. Người ta tin tưởng sự cống hiến của ca sĩ Cẩm Ly thay vì chờ đợi sự đột phá của cô, đây là điều mà không phải ca sĩ nào cũng đạt được.

Ngoài ra, Minh Vy còn là "cộng sự đắc lực", người quản lý tốt nhất của Cẩm Ly bên cạnh vai trò hậu thuẫn vững chắc cho vợ về chuyên môn. Trừ khi anh quá bận công việc hoặc ốm bệnh thì khi vợ đi diễn đa phần Minh Vy sẽ đi cùng.

Nhạc sĩ Minh Vy nguyện xuống tóc mong vợ khỏi bệnh, Cẩm Ly không kìm được xúc động trước tình cảm của chồng - Ảnh 2

Giọng ca Em sẽ là người ra đi từng dành không ít lời khen cho ông xã: "Tôi có chồng luôn kề vai gánh vác mọi thứ. Anh Hữu Minh (nhạc sĩ Minh Vy) vừa là quản lý sự nghiệp âm nhạc, vừa là người cùng tôi chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Anh giúp tôi có thể toàn tâm dành thời gian cho công việc. Có thể nói cuộc sống như vậy khiến tôi luôn mãn nguyện. Nếu không có anh ấy, cuộc đời tôi ắt hẳn đã rẽ sang một hướng khác. Nói thật, tôi cảm thấy tự hào về chồng mình. Minh Vy là người làm nên cuộc đời của tôi từ sự nghiệp đến gia đình. Những lúc khó khăn nhất, anh là người ở cạnh hỗ trợ và nâng đỡ cho tôi".

Cẩm Ly tự nhận là mẫu nghệ sĩ của gia đình, cô dành thời gian vun vén tổ ấm nhỏ của mình, hạn chế những buổi đi chơi, tụ tập bạn bè. Cô tiết lộ, không thích ra ngoài nhiều, khi xong công việc, thường về nhà ngay thay vì đi đâu đó. Thậm chí, không chỉ có cô mà ông xã Minh Vy cũng không thích ra ngoài nhiều, dần dà cả hai hình thành thói quen giống nhau.

Nhạc sĩ Minh Vy nguyện xuống tóc mong vợ khỏi bệnh, Cẩm Ly không kìm được xúc động trước tình cảm của chồng - Ảnh 3

Dù kết hôn được 18 năm nhưng những thông tin về cuộc sống gia đình của Cẩm Ly là vô cùng hiếm. Nữ ca sĩ từng bày tỏ: "Tôi không quen nói nhiều về hôn nhân hay khoe khoang cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trước mắt mọi người đều thấy vợ chồng tôi vẫn làm việc chung, con gái ngoan ngoãn, gia đình vẫn vui vẻ với cuộc sống hằng ngày, như vậy là đủ."

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Từ khóa:   Cẩm Ly Minh Vy vợ chồng Cẩm Ly

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