Hậu ly hôn Hồng Đào, Quang Minh chua xót vì 2 con gái không trả lời tin nhắn, mong chờ ngày các con hồi âm

Nam nghệ sĩ chia sẻ, nhiều đêm anh trằn trọc và thức đến sáng chỉ để chờ tin nhắn của các con... nhưng lại không thấy động tĩnh nào.

Sau khi ly hôn với nghệ sĩ Hồng Đào, nghệ sĩ Quang Minh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động của showbiz, đi về giữa Việt Nam và Mỹ thường xuyên. Anh cho biết bản thân muốn được hội ngộ với khán giả trong nước nhưng hơn hết là muốn quên đi nỗi đau hậu chia tay. Đã hơn 1 năm, Quang Minh vẫn chưa gặp lại con gái, "thèm" nhận được một tin nhắn từ con. "Cũng 1 năm rồi tôi không gặp con gái kể từ lần gặp cuối cùng, thế nhưng nhắn tin thì tôi vẫn nhắn. Dĩ nhiên là hai đứa nhỏ cũng giận, cũng buồn tôi. Hai con theo Hồng Đào từ nhỏ, thuở còn sống cùng nhau, tôi không bao giờ nói không với các con. Tôi biết chắc là các con tôi thương tôi nhiều lắm", Quang Minh xót xa.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, anh nhiều đêm trằn trọc và thức đến sáng chỉ để chờ tin nhắn của các con. Đặc biệt là trong ngày của cha, anh mong muốn được con gái hỏi thăm nhưng lại không thấy động tĩnh nào từ các con. Dù thế, vào mỗi dịp đặc biệt, nam nghệ sĩ vẫn làm tròn bổn phận của người cha là chuẩn bị quà gửi đến hai cô con gái rượu của mình. Nam nghệ sĩ không giấu điều ước hiện tại chính là được con thấu hiểu và ôm con vào lòng như những người cha bình thường khác. Đã 3 năm trôi qua nhưng Quang Minh vẫn chưa hết dằn vặt vì phải để các con không còn gia đình trọn vẹn.

Nổi danh từ sân khấu hài Việt Nam, nghệ sĩ Hồng Đào và Quang Minh là cái tên được khán giả hết lòng yêu mến. Không chỉ trên sân khấu mà đời tư của hai nghệ sĩ cũng được nhiều người quan tâm. Cùng trưởng thành từ trường Nghệ thuật Sân khấu 2, khi ấy Hồng Đào là một cô nàng xinh xắn còn Quang Minh là chàng trai đào hoa nổi bật với chiếc Vespa. Ít người biết rằng với Hồng Đào, Quang Minh là mối tình đầu. Từ khi kết hôn, cả hai kết hợp diễn hài tại các trung tâm nghệ thuật ở hải ngoại. Hồng Đào luôn đảm nhận vai trò biên kịch, dàn dựng các tiết mục của hai vợ chồng. Sau hơn 20 năm bên nhau, Quang Minh và Hồng Đào có hai con gái là: Vicky - Phương Vân (26 tuổi) và Sophia - Tí Tẹo (20 tuổi). Khi tham gia một gameshow trên truyền hình, Hồng Đào từng tiết lộ chồng cô bật khóc khi con gái đi học xa nhà. Những tưởng sau thời gian đánh mất nhau mối tơ duyên của cặp diễn viên Quang Minh – Hồng Đào sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, ở cái tuổi xế chiều, họ vẫn để lạc mất nhau khi tuyên bố ly hôn. Cách đây 3 năm, sau hàng loạt tin đồn “đường ai nấy đi”, Hồng Đào lên tiếng xác nhận mối quan hệ giữa cô và Quang Minh. Theo đó, nữ diễn viên cho biết cô và Quang Minh đã ly hôn. Hồng Đào viết trên trang cá nhân: "Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đi đúng theo kế hoạch của mình". Mặc dù không còn đồng hành trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Hiện tại, Hồng Đào ở Mỹ nên thường xuyên gần gũi, tâm sự với các con. Còn Quang Minh di chuyển qua lạ giữa Việt Nam và Mỹ để tham gia các dự án nghệ thuật. Quang Minh từng tiết lộ việc "đường ai nấy đi" giữa mình và vợ cũ là điều khiến anh đắn đo nhiều. Dù còn rất thương Hồng Đào, nam nghệ sĩ nói anh vẫn phải quyết định kết thúc quan hệ vợ chồng.

Con trai Ngô Kiến Huy mừng sinh nhật 11 tuổi, ngoại hình lớn phổng phao thu hút sự chú ý Jacky Minh Trí - con trai chung của Ngô Kiến Huy và em gái ca sĩ Thanh Thảo - hiện đã lên 11 tuổi, sinh sống tại Mỹ cùng gia đình.

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