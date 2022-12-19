Chồng Tây của Elly Trần đệ đơn ly hôn lên toà với lý do tiền nong gây sốc

Elly Trần cho biết, bản thân không ngờ người từng chung chăn gối lại nói dối trắng trợn về cô như thế.

Thời gian qua, Elly Trần liên tục "khuấy đảo" mạng xã hội bằng những bài đăng vạch trần chồng Tây. Cô cho biết, chồng đã ngoại tình, bắt con cô thân thiết và gọi tình mới của anh ta là mẹ. Theo hotgirl, trước đó vợ chồng họ đã bất hoà từ năm 2019, anh cũng có người mới nhưng cô không muốn lên tiếng vì muốn cho anh cơ hội. Tuy nhiên, thời điểm này, việc họ bắt con cô phải thân thiết với tình địch như giọt nước tràn ly khiến cô phải phơi bày mọi việc. Theo lời tố của Elly Trần, chồng cô ngoại tình và bắt 2 con phải thân thiết với tình mới. Ảnh: FBNV Theo lời kể mới nhất của Elly Trần trên trang cá nhân, chồng Tây của cô cũng muốn ly hôn cô nhưng trong đơn lại vu khống cho vợ cũ đòi anh 5 tỷ vì thua lỗ chứng khoán. Elly Trần kể: "Em đã gặp tòa và nhận được thông tin chồng em cũng muốn ly hôn và lý do anh ấy ghi trong đơn là: EM ĐÒI CỦA ANH ẤY 5 TỶ VÌ EM THUA LỖ CHỨNG KHOÁN. Là một người không sợ giấu ngu nên khi đọc đơn em đã hỏi thẩm phán: "Nhưng rốt cuộc chứng khoán là như thế nào vậy ạ?".

Em nhắn tin hỏi chồng em: "Trong suốt 11 năm hôn nhân dù anh đã thế này thế nọ với em thì có bao giờ em mở miệng dù chỉ một lần đòi anh 5 tỷ hay chưa? (thực tế là dù 500tr hay 1 tỷ em cũng chưa từng)". Thì chồng em lảng tránh câu hỏi trực tiếp nhiều lần và luôn đá qua vấn đề khác. Ngay cả cái điều không có và chỉ xảy ra trong phim khoa học viễn tưởng mà chồng em vẫn dám ghi vào đơn gửi cho tòa MÀ KHÔNG HỀ CÓ MỘT BẰNG CHỨNG DÙ LÀ NHỎ NHẤT được thì thử tưởng tượng xem anh ta có thể nói và làm những gì khác khi ở một mình với con em và nhân tình? Liệu anh ta sẽ làm thêm bao nhiêu chuyện sai trái có thể xảy ra nữa đây?".

Elly Trần tung tin nhắn với chồng Tây để chứng minh mình không lấy một đồng từ anh. Ảnh: FBNV Cựu hot girl còn đính kèm cả tin nhắn với chồng Tây để chứng minh lời mình nói là không dối trá. Vừa qua, Elly Trần đã đăng tải một clip ghi lại cảnh cô đến gặp luật sư để trao đổi về quyết định ly hôn với người chồng ngoại quốc. Cuối cùng, sau những ồn ào suốt thời gian qua, Elly Trần đã đưa ra quyết định ly hôn. Dưới video người đẹp chia sẻ: "Chẳng ai muốn kết hôn để ly hôn cho đến khi đó là lựa chọn duy nhất". Ngày 11/11, chồng Tây của Elly Trần chính thức lên tiếng. Anh chàng khẳng định, Elly vẫn luôn là mẹ của các con và anh không bao giờ uy hiếp hay làm điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của cô. Anh hy vọng việc gia đình sẽ sớm được giải quyết nội bộ với sự hợp tác của Elly và mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ hình ảnh của các con trên mạng xã hội. Khi câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết, Elly Trần tiếp tục lên tiếng cho biết đang phải tìm trường học mới cho các con. Được biết, hai bé Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch đang học tại một trường quốc tế có mức học phí cao hàng đầu Việt Nam. Theo cô, có thể 2 bé sẽ phải rời trường quốc tế để học trường công sau khi bị chồng cũ đe doạ sẽ cắt trợ cấp nuôi con. Người đẹp khẳng định, cô đủ khả năng làm việc kiếm tiền nuôi con. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi có thể rách rưới nhưng 2 con phải sống đủ đầy dù có thể khổ hơn một chút so với trước đây".

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