Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50

Hậu trường 18/12/2022 20:16

Cuộc sống "vợ chồng son" của Cao Minh Đạt và vợ nhận được ngưỡng mộ. Hiện nam diễn viên đang mong ngóng đứa con đầu lòng sau 6 năm kết hôn.

Nhắc tới Cao Minh Đạt, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ đến nhân vật Trường trong Mùi ngò gai hay cậu Ba trong phim Tiếng sét trong mưa. Hơn 25 năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên đem đến cho khán giả nhiều vai diễn với nhiều màu sắc khác nhau.

Ngoài sự nghiệp thành công, Cao minh Đạt còn khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân 6 năm tràn đầy viên mãn với vợ kém 8 tuổi. Gần một thập kỷ hẹn hò với chung sống, nam diễn viên Tiếng sét trong mưa và vợ vẫn mặn nồng như thời còn son.

Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50 - Ảnh 1

Kể từ khi kết hôn, Cao Minh Đạt thường xuyên cùng vợ xuất hiện tại các sự kiện lớn, nhỏ của showbiz. Mỗi khi cặp đôi xuất hiện đều khiến dân tình ngưỡng mộ bởi những hành động thân mật dành cho nhau. Trong sự kiện gần đây, diễn viên Mùi ngò gai và bà xã Trúc Trương cùng diện đồ đôi trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Cao Minh Đạt bên cạnh vợ không rời, còn chụm đầu "thì thầm to nhỏ" với vợ đầy vui vẻ.

Kết hôn vào tuổi 41, những năm qua, anh vẫn tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Sau khi lấy vợ, với Cao Minh Đạt, công việc không còn là ưu tiên số một, mà là tổ ấm gia đình. Anh chắt lọc vai diễn hơn, chủ yếu chỉ chọn những phim quay gần thành phố để không phải xa vợ lâu. "Chúng tôi đang khát khao có thêm một thành viên nữa trong nhà. Cũng may, hai bên nội ngoại gia đình đồng cảm với nghề diễn đi sớm về khuya của tôi nên không thúc ép chuyện sinh con", anh nói.

Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50 - Ảnh 2

Chưa có con, vợ chồng Cao Minh Đạt dành trọn thời gian ở bên nhau. Thỉnh thoảng, họ đi du lịch nước ngoài để hâm nóng tình cảm. Những năm qua, vợ chồng anh phát triển thêm công việc buôn bán mỹ phẩm, nước hoa để tích góp thêm tài chính nuôi con sau này. Anh lập ra một trang Facebook, chủ yếu để vợ sử dụng cho việc kinh doanh. Thỉnh thoảng, anh phụ vợ quay video quảng cáo các sản phẩm.

Vợ chồng Cao Minh Đạt quen nhau trong một lần đi ăn chung. Nhận ra chàng diễn viên quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam, Trúc đến xin được chụp ảnh chung. Lần đầu gặp Trúc, anh đã có cảm tình với cô gái có nước da trắng, nụ cười duyên và giọng nói nhỏ nhẹ. Nhờ người bạn của Trúc xin số điện thoại, cô bắt đầu liên lạc với anh. Cả hai nhắn tin qua lại cả tháng mới có cuộc hẹn hò đầu tiên.

Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50 - Ảnh 3

Với diễn viên, chuyện tình của vợ chồng anh nhẹ nhàng theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Sau ba năm, một đám cưới nhỏ được tổ chức tại TP HCM. Vốn là người kín tiếng, năm 2016, anh cưới vợ trong im lặng, đến mức nhiều đồng nghiệp thân thiết với Cao Minh Đạt cũng không hay biết. Thời điểm đó, diễn viên không muốn làm đám cưới rình rang vì sợ vợ không quen với việc bị chú ý, hỏi han.

Hôn nhân 6 năm viên mãn của Cao Minh Đạt và vợ kém 8 tuổi, khao khát được làm cha ở tuổi U50 - Ảnh 4

Theo Cao Minh Đạt, hôn nhân của anh êm đềm là nhờ người vợ giỏi tề gia nội trợ. Diễn viên kể vợ anh luôn biết cách quán xuyến gia đình. Cô thuộc lòng những món chồng thích như canh chua, sườn kho, trứng chiên..., để mỗi khi anh về nhà sau những ngày dài ở trường quay, bữa cơm đã được chuẩn bị tinh tươm. "Cô ấy quan tâm đến công việc của tôi ở từng chi tiết nhỏ. Mỗi lần tôi phải đi quay sớm, tối trước đó, cô ấy sẽ hẹn đồng hồ báo thức, dậy trước chồng và đánh thức tôi. Không làm nghệ thuật nhưng cô ấy chia sẻ với tôi từng niềm vui, nỗi buồn hậu trường. Tôi nghĩ, người đàn ông nào cũng cần một người vợ như thế", anh kể.

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