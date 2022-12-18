Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng

Hậu trường 18/12/2022 13:36

Nữ ca sĩ cho biết, thời gian qua cô đang điều trị bệnh nên cơ thể có nhiều sự thay đổi đáng kể. Tiết lộ của giọng ca 8X khiến nhiều khán giả lo lắng.

Mới đây, Lương Bích Hữu xuất hiện trình diễn trong một sự kiện. Tuy nhiên, ngoài việc khen nhan sắc ngày càng xinh đẹp mặn mà và giọng hát hay của cô, nhiều người lại để mắt đến vòng hai có phần lùm xùm của nữ ca sĩ. Theo đó, không ít dân mạng nghi ngờ Lương Bích Hữu đang mang thai lần 2.

Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng - Ảnh 1
Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng - Ảnh 2
Lương Bích Hữu xuất hiện với vòng 2 lùm xùm, dấy lên tin đồn nữ ca sĩ mang thai lần 2. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ sở hữu cơ địa dễ tăng cân nên gây hiểu nhầm, đây cũng không phải lần đầu giọng ca Dằm trong tim gây bất ngờ vì "phát tướng".

Không để dân tình bán tín bán nghi lâu, mới đây, trên fanpage của mình, Lương Bích Hữu đã lên tiếng đính chính tin đồn: "Dạo này Hữu Hữu bệnh nên gia đình bồi bổ nhiều nè, nên ú lên nè, tăng cân nè. Để mọi người không lo lắng và đặt nhiều câu hỏi nên Hữu khẳng định là ngoài tình yêu với khán giả ra thì hết rồi nha, giảm cân eo ọt lại đây, ai có bí kíp gì giảm nhanh mà khoẻ thì chia sẻ với Hữu nhe. Love cả nhà".

Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng - Ảnh 3

Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã gửi lời động viên đến Lương Bích Hữu. Khuyên cô không nên để ý đến những bình luận tiêu cực, sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu

Lương Bích Hữu chắc chắn là cái tên không mấy xa lạ với thế hệ khán giả 8x và đầu 9x. Từ lúc còn là thành viên của nhóm nhạc H.A.T cho đến khi solo, nữ ca sĩ đã gặt hái được vô số thành công với hàng loạt bản hit đình đám như: Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Ây Da Ây Da,...

Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng - Ảnh 4

Thời gian gần đây, Lương Bích Hữu đã được cộng đồng mạng nhắc đến nhiều khi tái xuất sân khấu âm nhạc bằng những ca khúc đi liền với tên tuổi. Không những thế, các ca khúc được nữ ca sĩ cover và đăng tải trên trang Youtube cá nhân cũng được đón nhận vô cùng tốt.

Trước đây, Lương Bích Hữu từng có chuyện tình đẹp với ca sĩ Khánh Đơn. Tuy nhiên đến năm 2015, cả 2 quyết định chia tay, Lương Bích Hữu một mình sang Canada sinh con. Thời điểm đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi chỉ nghĩ, chọn làm mẹ đơn thân cũng được. Thà để con không có ba còn hơn là có một người ba tồi khiến gia đình không được trọn vẹn và nồng nàn, ấm áp".

Lương Bích Hữu tiết lộ đang bị bệnh, nguyên nhân khiến vòng 2 to bất thường gây lo lắng - Ảnh 5

Sau nhiều biến cố, giờ đây Lương Bích Hữu dành nhiều thời gian cho bản thân và con gái nhỏ. Khi được hỏi về việc tìm kiếm mối quan hệ mới, nữ ca sĩ từng bộc bạch: "Trải qua bao nhiêu sóng gió thì hiện tại Hữu chỉ muốn được bình yên, làm những điều mình thích và đặc biệt ưu tiên tập trung cho sự nghiệp, dành hết mọi tâm huyết vào nó để thực hiện những sản phẩm chất lượng nhất, vì ngọn lửa đam mê với nghề vẫn còn trong Hữu nhiều lắm".

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