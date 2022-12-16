Minh Hằng được chồng U50 'cưng như trứng mỏng', hành động ân cần của vị đại gia khiến hội chị em xuýt xoa

Sau khi tổ chức hôn lễ như mơ, Minh Hằng có cuộc sống hôn nhân ngọt ngào khi thường xuyên được ông xã hộ tống đi muôn nơi. Trong những khoảnh khắc người đẹp chia sẻ, có thể thấy được sự chiều chuộng và quan tâm của chồng dành cho cô nàng.

Mới đây, Minh Hằng chia sẻ hình ảnh được ông xã chăm sóc như bà hoàng khi đi công tác. Khoe ảnh chồng doanh nhân miệt mài gấp quần áo cho vợ, nữ ca sĩ hào hứng mô tả: "Đi đâu cũng sắp xếp vali gọn gàng". Có thể cảm nhận được sự cưng chiều hết mực mà ông xã đại gia dành cho Minh Hằng. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, anh cũng đích thân làm cho vợ.

Qua chi tiết này, công chúng hiểu được lý do vì sao nữ ca sĩ quyết định lựa chọn người đàn ông này sau nhiều năm hẹn hò bí mật, anh luôn là người mang tới niềm vui và hạnh phúc bình dị cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc đã đăng tải khoảnh khắc thú vị đặc biệt trong buổi tối ấm cúng bên ông xã doanh nhân. Dùng bữa thân mật tại một nhà hàng đắt tiền, nữ diễn viên nhận được chiếc nhẫn hình sao biển cực khủng. Cô nàng không quên trêu chồng bằng câu nói: "Kinh tế đang khó khăn vợ sài đỡ nha".

Minh Hằng cũng thường xuyên tiết lộ cuộc sống sang chảnh và tiện nghi sau khi kết hôn. Mỹ nhân sinh năm 1987 được ông xã dắt đi du lịch bằng chuyên cơ riêng hay liên tục check in những địa điểm đậm mùi tiền như resort 5 sao hay du thuyền.

Về cuộc sống làm vợ, Minh Hằng cho hay cô cũng không quá áp lực chuyện bếp núc vì chồng thấu hiểu công việc bận rộn của cô. Chỉ cần mỹ nhân sinh năm 1987 mong muốn điều gì là chồng đại gia sẵn sàng chiều chuộng hết mức có thể. "Em mệt không muốn ăn ở nhà, được đi ăn ở ngoài thôi", Minh Hằng chia sẻ kèm bức ảnh đi ăn uống cùng chồng.

Dẫu vậy, Minh Hằng vẫn mong muốn giữ lửa hôn nhân bằng bữa cơm gia đình ấm cúng. Cô cho hay dù có bận đến mấy cũng muốn về nhà thật nhanh để nấu cơm cho chồng. Khi nào “kẹt” quá thì hai vợ chồng mới đi ăn ở bên ngoài.

Nhiều khán giả bày tỏ thắc mắc, là vì sao Minh Hằng cưới chồng giàu có nhưng cô vẫn "cực khổ" chạy show liên tục, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Về điều này, Minh Hằng bộc bạch, cô và ông xã luôn yêu thương, ủng hộ sự nghiệp và động viên đối phương vượt qua nhiều khó khăn. Anh cũng thấu hiểu tính chất công việc của cô và chủ động san sẻ nhiều thứ cho vợ.

Cả hai luôn là chỗ dựa cũng như là động lực của nhau trong công việc, cuộc sống. Vì vậy sau đám cưới, Minh Hằng trở lại với công việc nghệ thuật để thỏa đam mê và cống hiến hết mình cho khán giả.

Minh Hằng và doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc công ty dệt ở Long An, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi) có 6 năm hẹn hò trước khi tổ chức đám cưới hôm 18/6/2022.

Hôn lễ Minh Hằng được bảo vệ nghiêm ngặt, mục đích giấu kín ông xã, song trên mạng xã hội vẫn lan truyền những hình ảnh rõ mặt nam doanh nhân này.