Xuân Bắc bị chỉ trích kém duyên, bà xã liền 'dằn mặt' dân mạng lớn tuổi để bảo vệ chồng

Hậu trường 16/12/2022 14:44

Hành động bênh vực chồng của chị Hồng Nhung - vợ danh hài Xuân Bắc khiến nhiều người không khỏi bàn tán xôn xao.

Nguyễn Hồng Nhung - bà xã Xuân Bắc là một trong những cô vợ làng hài phía Bắc được nhiều người biết đến. Xuân Bắc từng tâm sự rằng, người phụ nữ này "quyền lực" tới nỗi nếu thích 1 việc gì đó nhưng người phụ nữ này lắc đầu, anh sẽ "đắp chăn đi ngủ".

Xuân Bắc bị chỉ trích kém duyên, bà xã liền 'dằn mặt' dân mạng lớn tuổi để bảo vệ chồng - Ảnh 1

Mới đây, tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam và cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong buổi lễ, Xuân Bắc với cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã lên phát biểu. 

Tự Long - đồng nghiệp của Xuân Bắc cũng đến dự buổi lễ và dí dỏm viết: "Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống NHKVN (Nhà hát Kịch Việt Nam) - lần đầu làm chuyện ấy gia chủ xúc động và hơi camerun. Chúc mừng cá nhân NSƯT Xuân Bắc Và NHKVN vinh dự nhận huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng".

Bên cạnh đó, rất nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nghệ sĩ Xuân Bắc và Nhà hát Kịch Việt Nam. Bà xã Xuân Bắc - chị Hồng Nhung cũng rất tự hào về chồng. Nhưng bên dưới bài đăng của chị một "fan cứng" lớn tuổi vào bình luận kém duyên. Trước bình luận không hay về chồng, Hồng Nhung đáp lại: "Không phải cứ nhiều tuổi là trưởng thành". Đồng thời, bà xã Xuân Bắc còn công khai thông tin Facebook của người này.

Xuân Bắc bị chỉ trích kém duyên, bà xã liền 'dằn mặt' dân mạng lớn tuổi để bảo vệ chồng - Ảnh 2
Xuân Bắc bị chỉ trích kém duyên, bà xã liền 'dằn mặt' dân mạng lớn tuổi để bảo vệ chồng - Ảnh 3
Vợ Xuân Bắc không ngần ngại "đáp trả" bình luận kém duyên của 1 người phụ nữ lớn tuổi. Ảnh: Chụp màn hình

Xuân Bắc là một trong những nghệ sĩ tên tuổi của làng hài Việt. Suốt hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với những vai diễn dí dỏm, tự nhiên cùng chuyện đời tư trong sạch. Trên trang cá nhân, anh Núi trong Sống ở đáy sông thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc của các con lên mạng xã hội. 

Trái ngược với chồng, vợ của anh cũng có nhiều ồn ào, không ngần ngại chia sẻ những quan điểm trái chiều. Không bao giờ im lặng trước những bình luận "kém duyên" từ phía cư dân mạng liên quan đến mình và gia đình. 

Xuân Bắc bị chỉ trích kém duyên, bà xã liền 'dằn mặt' dân mạng lớn tuổi để bảo vệ chồng - Ảnh 4

Được biết, Hồng Nhung vốn là tiểu thư của một gia đình đại gia có tiếng ở Hà Nội từ nhiều năm về trước. Khi trưởng thành, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc yêu thích lĩnh vực diễn xuất và quyết theo học trường nghệ thuật.

Thời điểm mới quen biết với Xuân Bắc thì anh vẫn chưa có được vị trí như hiện tại. Cả hai tình cờ gặp nhau và có cơ hội hợp tác tham gia tiểu phẩm hài cùng nam nghệ sĩ trong Gala Gặp Nhau Cuối Năm 2004. Nhờ sự ăn ý trong lối diễn, cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi, được biết tới nhiều hơn. 

Sau lần quen biết đó 2 năm, cả hai bất ngờ nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng, tại một câu lạc bộ tại Hà Nội trong sự chúc phúc của 2 bên gia đình cùng bạn bè và giới nghệ sĩ.

Sau khi kết hôn, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc quyết định không theo đuổi nghiệp diễn nữa. Cô trở thành Giảng viên tại khoa Sân khấu, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 

Xuân Bắc bị chỉ trích kém duyên, bà xã liền 'dằn mặt' dân mạng lớn tuổi để bảo vệ chồng - Ảnh 5

Bận rộn là vậy nhưng bà xã của nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình, nuôi dạy và chăm sóc cho con cái. Nhờ được nghiêm khắc dạy dỗ nên các con tự giác học hành, rất lễ phép và hiểu chuyện.

Trong suốt 16 năm xây dựng tổ ấm, cả hai vợ chồng đã dành nhiều tâm huyết và công sức để cùng vun vén gia đình hạnh phúc. Chính Xuân Bắc và các con đều phải thừa nhận Hồng Nhung là người có tính nghiêm khắc, luôn thẳng thắn và thích rõ ràng trong mọi việc. Tuy nhiên, mọi việc cô làm và hành động đều hướng về gia đình và bảo vệ tổ ấm nhỏ.

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