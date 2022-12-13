Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường

Hậu trường 13/12/2022 15:06

Sau bức ảnh ngồi bệt giữa đường gây xôn xao dư luận, Thương Tín đã ổn định lại sức khỏe, thậm chí được mời "bay show Thái Lan".

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Thương Tín "tái xuất" sân khấu sau nhiều ngày bị bắt gặp ngồi thất thần ven đường.

Theo đó, nam diễn viên được mời hát trong liveshow của một ca sĩ nhí tại Đồng Nai. Tài tử một thời diện đồ đơn giản, được MC dìu ra sân khấu để trình diễn.

Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường - Ảnh 1
Thương Tín đi diễn ở Đồng Nai.

Vì tuổi cao lại bị rụng nhiều răng nên diễn viên Thương Tín gặp vấn đề về phát âm. Tuy nhiên, ông hát rất rõ lời. Bên cạnh đó phong cách trình diễn và vẻ ngoài của ông cũng gây chú ý không kém. Ông trông phong độ và tươi tắn, khác với những hình ảnh tiều tụy trước đó trên mạng xã hội. Trong đêm diễn, nhiều khán giả vỗ tay, lên sân khấu tặng hoa cho nam nghệ sĩ. 

Nói về thù lao biểu diễn, nhạc sĩ Tô Hiếu, người hiện tại đang nhận chăm sóc và giúp đỡ Thương Tín cho biết, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn được nhận cát-xê 5 triệu đồng. Thương Tín vui vì đã có thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân và cả gửi tiền cho vợ chăm con ở quê. "Tôi vui vì nhận được sự yêu thương của nhiều người. Như nhạc sĩ Tô Hiếu, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, lo cho nơi ăn chốn ở, tuổi già cũng không còn nhiều điều phải lo. Nhận được tình cảm của nhiều người, tôi thấy mình may mắn", ông bày tỏ.

Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường - Ảnh 2

Tại đêm diễn, Thương Tín cũng tiết lộ được mời sang Thái Lan biểu diễn. "Hiện tôi chưa có passport (hộ chiếu) nên đang gấp rút về quê làm. Hy vọng tôi có hộ chiếu kịp lúc để có thể đi hát ở Thái Lan. Nếu được đi lần này thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi du lịch nước ngoài. Tôi thấy rất háo hức", nam nghệ sĩ cho biết. "Người Việt bên Thái Lan mời Thương Tín qua biểu diễn bên đó, họ đang lên lịch, nếu thuận lợi thì chúng tôi sẽ nhận show và qua đó để biểu diễn", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ trên Arttimes.

Trước đó vào sáng 27/11, hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín thất thần ngồi trên lòng đường đã gây ngỡ ngàng và khiến nhiền khán giả xót xa. Theo những hình ảnh được lan truyền, cựu tài tử điện ảnh lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, quần áo xộc xệch. 

Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường - Ảnh 3
Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường - Ảnh 4
Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín thất thần ngồi bệt bên vệ đường mới đây khiến dư luận "dậy sóng". Ảnh: Internet

Không lâu sau đó, chia sẻ với báo chí, nhạc sĩ Tô Hiếu, người hiện tại đang nhận chăm sóc và giúp đỡ ông cho biết: "Hôm đó nghệ sĩ Thương Tín có lái xe ra ngoài, đang đi giữa đường thì mệt mỏi, choáng váng mặt mài, kiểu như xây xẩm. Có thể nói là kiểu như anh ấy bị đột quỵ nên ngã xuống đường. Sau đó một vài người dân xung quanh có thấy nên đưa nghệ sĩ Thương Tín vào khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc điện cho tôi thì tôi cũng bàng hoàng".

Thương Tín hiện đang ở nhờ nhà riêng của nhạc sĩ Tô Hiếu tại huyện Bình Chánh, sống cùng hai người đàn ông khác. Ông từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP HCM hồi tháng 5, sau gần nửa năm cùng vợ con về quê vì chán cảnh sống lay lắt ở thành phố. Khi vào lại một mình, ông liên lạc với con trai - anh Bùi Thanh Tùng, được đưa đến nhà Tô Hiếu.

Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường - Ảnh 5

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, học tại trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp với "kỳ nữ" và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...

Về sau, ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn trong Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng... 

Tháng 2/2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ, được một số đồng nghiệp - trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh, ông chủ yếu sống nhờ đồng nghiệp và mạnh thường quân. Có thời gian, ông làm shipper nhưng sau đó bỏ nghề vì yếu sức.

 

 

 

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời

Nhiều người vừa trách móc cũng vừa thương xót cho Thương Tín, khi ngôi sao một thời phải lâm vào hoàn cảnh bi thảm như hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Thương Tín Thương Tín xuất ngoại nhạc sĩ Tô Hiếu

TIN MỚI NHẤT

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 18 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 30 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 18 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang