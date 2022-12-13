Thương Tín được mời xuất ngoại biểu diễn, hé lộ mức cát-xê gây chú ý sau hình ảnh ngồi gục trên đường

Theo đó, nam diễn viên được mời hát trong liveshow của một ca sĩ nhí tại Đồng Nai. Tài tử một thời diện đồ đơn giản, được MC dìu ra sân khấu để trình diễn.

Nói về thù lao biểu diễn, nhạc sĩ Tô Hiếu , người hiện tại đang nhận chăm sóc và giúp đỡ Thương Tín cho biết, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn được nhận cát-xê 5 triệu đồng. Thương Tín vui vì đã có thu nhập, trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân và cả gửi tiền cho vợ chăm con ở quê. "Tôi vui vì nhận được sự yêu thương của nhiều người. Như nhạc sĩ Tô Hiếu, cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, lo cho nơi ăn chốn ở, tuổi già cũng không còn nhiều điều phải lo. Nhận được tình cảm của nhiều người, tôi thấy mình may mắn", ông bày tỏ.

Vì tuổi cao lại bị rụng nhiều răng nên diễn viên Thương Tín gặp vấn đề về phát âm. Tuy nhiên, ông hát rất rõ lời. Bên cạnh đó phong cách trình diễn và vẻ ngoài của ông cũng gây chú ý không kém. Ông trông phong độ và tươi tắn, khác với những hình ảnh tiều tụy trước đó trên mạng xã hội. Trong đêm diễn, nhiều khán giả vỗ tay, lên sân khấu tặng hoa cho nam nghệ sĩ.

Tại đêm diễn, Thương Tín cũng tiết lộ được mời sang Thái Lan biểu diễn. "Hiện tôi chưa có passport (hộ chiếu) nên đang gấp rút về quê làm. Hy vọng tôi có hộ chiếu kịp lúc để có thể đi hát ở Thái Lan. Nếu được đi lần này thì đây cũng là lần đầu tiên tôi được đi du lịch nước ngoài. Tôi thấy rất háo hức", nam nghệ sĩ cho biết. "Người Việt bên Thái Lan mời Thương Tín qua biểu diễn bên đó, họ đang lên lịch, nếu thuận lợi thì chúng tôi sẽ nhận show và qua đó để biểu diễn", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ trên Arttimes.

Trước đó vào sáng 27/11, hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín thất thần ngồi trên lòng đường đã gây ngỡ ngàng và khiến nhiền khán giả xót xa. Theo những hình ảnh được lan truyền, cựu tài tử điện ảnh lộ rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, quần áo xộc xệch.

Hình ảnh nghệ sĩ Thương Tín thất thần ngồi bệt bên vệ đường mới đây khiến dư luận "dậy sóng". Ảnh: Internet

Không lâu sau đó, chia sẻ với báo chí, nhạc sĩ Tô Hiếu, người hiện tại đang nhận chăm sóc và giúp đỡ ông cho biết: "Hôm đó nghệ sĩ Thương Tín có lái xe ra ngoài, đang đi giữa đường thì mệt mỏi, choáng váng mặt mài, kiểu như xây xẩm. Có thể nói là kiểu như anh ấy bị đột quỵ nên ngã xuống đường. Sau đó một vài người dân xung quanh có thấy nên đưa nghệ sĩ Thương Tín vào khách sạn để nghỉ ngơi. Lúc điện cho tôi thì tôi cũng bàng hoàng".

Thương Tín hiện đang ở nhờ nhà riêng của nhạc sĩ Tô Hiếu tại huyện Bình Chánh, sống cùng hai người đàn ông khác. Ông từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP HCM hồi tháng 5, sau gần nửa năm cùng vợ con về quê vì chán cảnh sống lay lắt ở thành phố. Khi vào lại một mình, ông liên lạc với con trai - anh Bùi Thanh Tùng, được đưa đến nhà Tô Hiếu.

Nghệ sĩ Thương Tín sinh năm 1956, học tại trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn. Ban đầu, ông đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, Thương Tín đóng cặp với "kỳ nữ" và nổi tiếng qua nhiều vở diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả như Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia...

Về sau, ông tham gia điện ảnh và ghi dấu ấn trong Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng...

Tháng 2/2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ, được một số đồng nghiệp - trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi - kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh, ông chủ yếu sống nhờ đồng nghiệp và mạnh thường quân. Có thời gian, ông làm shipper nhưng sau đó bỏ nghề vì yếu sức.