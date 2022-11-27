Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín ngồi vật vờ giữa đường, trạng thái vô cùng bất ổn?

Hậu trường 27/11/2022 14:11

Hình ảnh nam diễn viên Thương Tín ngồi thất thần bên đường khiến người dân hoang mang, không biết ông đang gặp vấn đề gì.

Sáng 27/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh diễn viên Thương Tín ngồi bệt giữa đường, gương mặt thất thần khiến nhiều người lo lắng, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong ảnh, Thương Tín mặc áo sơ mi, ngồi ở chân cầu vượt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhiều người cho rằng nam diễn viên đang trong trạng thái không tỉnh táo, thậm chí có người còn đồn đoán rằng ông... sống lang thang.

Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín ngồi vật vờ giữa đường, trạng thái vô cùng bất ổn? - Ảnh 1
Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín ngồi vật vờ giữa đường, trạng thái vô cùng bất ổn? - Ảnh 2
Bức ảnh nghệ sĩ Thương Tín ngồi bên đường gây xôn xao. Ảnh: Internet

Không ít người để lại bình luận, bày tỏ sự tiếc nuối cho hoàn cảnh của nam diễn viên từng là một trong những gương mặt ăn khách nhất trong làng phim Việt.

Giữa sự việc gây xôn xao, nhạc sĩ Tô Hiếu - người nhận nuôi nghệ sĩ Thương Tín - đã chính thức lên tiếng. Nam nhạc sĩ cho hay vụ việc xảy ra cách đây 2 tuần, Thương Tín có việc riêng nên tự lái xe máy. Khi đến khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám, ông đột nhiên bị xây xẩm, choáng váng nên ngã xuống đường.

Sau đó, Thương Tín được người dân đưa vào một khách sạn gần đó nghỉ ngơi, xe máy được đưa đi sửa chữa. Khi ổn định tinh thần, ông gọi cho Tô Hiếu báo tin và được đón về nhà. 

Nhạc sĩ Tô Hiếu muốn đưa Thương Tín đi bệnh viện kiểm tra sức nhưng ông từ chối vì cho rằng chỉ bị trầy xước, không cần kiểm tra thêm.

Thương Tín đang ở nhờ nhà riêng của nhạc sĩ tại huyện Bình Chánh, sống cùng hai người đàn ông khác, không như đồn đoán "bỏ đi lang thang". Thương Tín từ Phan Rang (Ninh Thuận) vào TP HCM hồi tháng 5, sau gần nửa năm cùng vợ con về quê vì chán cảnh sống lay lắt ở thành phố. Khi vào lại một mình, ông liên lạc với con trai - anh Bùi Thanh Tùng, được đưa đến nhà Tô Hiếu.

Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín ngồi vật vờ giữa đường, trạng thái vô cùng bất ổn? - Ảnh 3
Nhạc sĩ Tô Hiếu phủ nhận Thương Tín dùng chất kích thích, sống lang bạt. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ cho biết nửa năm qua, cuộc sống Thương Tín khá thoải mái, bình lặng. Ông không gặp nhiều khó khăn về tài chính vì đã đi hát đám cưới mưu sinh ở một số tỉnh lân cận, thù lao từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi sự kiện. Dù nói ngọng - di chứng sau đột biến, ông vẫn được khen hát mùi mẫn, rõ lời. Ông trích tiền dư định kỳ gửi về cho con gái - Bùi Thanh Thảo, đang học cấp hai. Những ngày không có show, ông thường đi cà phê, hàn huyên cùng Tô Hiếu và bạn hữu một thời.

Thương Tín ấp ủ dự định trở lại màn ảnh rộng. Gần đây, một đạo diễn ngỏ lời mời ông tái xuất, khâu kịch bản đang được chỉnh sửa. Sắp tới, Tô Hiếu dự định giúp diễn viên tổ chức đêm nhạc thiện nguyện, tiền bán vé dùng hỗ trợ các bệnh nhân nhi, cũng như quay một số MV nhạc xưa cho ông. "Chúng tôi đang lên kế hoạch khảo sát địa điểm, mời một số đồng nghiệp, chưa chọn ngày chính thức vì sợ còn mùa mưa", anh nói.

Đồng nghiệp nói gì về hình ảnh Thương Tín ngồi vật vờ giữa đường, trạng thái vô cùng bất ổn? - Ảnh 4

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín (SN 1956), quê ở Phan Rang, Ninh Thuận. Khởi đầu sự nghiệp với cải lương nhưng Thương Tín được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh.

Ông từng tham gia hơn 200 bộ phim lớn nhỏ, nổi tiếng với các phim Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn, Chiến trường chia nửa vầng trăng... Thời đỉnh cao, nam diễn viên từng đóng 12 phim trong vòng một năm.

Tháng 2/2021, Thương Tín nhập viện vì đột quỵ. Thời điểm đó, ông được một số đồng nghiệp trong đó có nghệ sĩ Trịnh Kim Chi giúp đỡ, kêu gọi quyên góp. Sau khi khỏi bệnh một thời gian, ông chủ yếu sống nhờ tiền đồng nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ. Có thời điểm, Thương Tín đi làm shipper để trang trải cuộc sống nhưng sau đó cũng bỏ nghề vì sức khỏe không cho phép.

 

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời

Bắt gặp Thương Tín ngồi vật vờ bên đường quốc lộ, xót xa tuổi xế chiều của minh tinh màn bạc một thời

Nhiều người vừa trách móc cũng vừa thương xót cho Thương Tín, khi ngôi sao một thời phải lâm vào hoàn cảnh bi thảm như hiện tại.

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Từ khóa:   Thương Tín Diễn viên Thương Tín nhạc sĩ Tô Hiếu

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